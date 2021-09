Lanzan nuevo programa de cursos gratuitos para empresas

La pandemia ocasionada por el covid−19 generó una situación socioeconómica que llevó al sector empresarial a enfrentar distintos desafíos, entre ellos, la rápida adaptación a los cambios para dar respuesta a las nuevas necesidades del entorno, lo que hizo evidente la importancia de fortalecer las habilidades y competencias profesionales y personales de los equipos de trabajo.

De lo anterior da cuenta el más reciente informe sobre el “Futuro de los Empleos” presentado por el Foro Económico Mundial, en el que, entre otras cosas, se advierte que para el año 2025 el 50 por ciento de los colaboradores que hacen parte de las organizaciones necesitarán volver a formarse. Adicional a ello, un estudio publicado por la consultora Trust Corporate sobre la importancia de la capacitación para retener el talento humano, resalta que invertir en la formación continua de los empleados redunda positivamente en la competitividad de las compañías, en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y en el mejoramiento de los resultados, entre otras cosas.



Consciente de ello y como una más de las acciones que realiza de manera permanente para asesorar, acompañar y brindar soluciones que agregan valor a sus empresas y trabajadores afiliados, Compensar, por medio de su Agencia de Empleo y Emprendimiento, creó recientemente el programa “Propulsor Empresarial”, mediante el cual ofrece un portafolio de cursos gratuitos para preparar, desarrollar y complementar las capacidades de los trabajadores en el desempeño de sus funciones laborales específicas.



Esta iniciativa nació junto con la Ley 2069 de 2020, que busca impulsar el emprendimiento en Colombia, y el Decreto 689 de 2021, orientado a impactar a las compañías por medio del fortalecimiento de las competencias de sus trabajadores activos y sus beneficiarios; disposiciones que le dieron la posibilidad a las Cajas de Compensación Familiar en el país de hacer uso de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante para potencializar el recurso humano de las empresas afiliadas.



“Uno de los principales problemas en el país es que la oferta laboral y la demanda no se están encontrando, porque no estamos formando en las habilidades y competencias que se necesitan. Con este decreto, desde el Sistema de Compensación Familiar impulsaremos la reactivación económica al formar talento humano a partir de las necesidades regionales que requiere el sector productivo”, sostuvo en entrevista con otro medio de comunicación, Adriana Guillén, presidenta de la Asocajas.



¿En qué consiste el programa de capacitación?



El propulsor empresarial cuenta con dos modalidades, la primera es un portafolio de cursos previamente definidos por Compensar en línea con el análisis de las principales necesidades de las compañías y, la segunda, programas desarrollados a la medida.



“Sin duda, potenciar los equipos de trabajo de las compañías es un factor clave para acercarlas al cumplimiento de sus metas y estrategias. En ese sentido, tener colaboradores actualizados y a la vanguardia de sus sectores y las necesidades de estos es una de las motivaciones que nos impulsaron a crear esta iniciativa, con la que además esperamos seguir aportando al proceso de reactivación económica del país” indicó María Isabel Carrascal, gerente de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar.



Los programas de capacitación técnica son completamente gratuitos y tienen una duración que oscila entre las seis y las ochenta horas; pueden aplicar todos los trabajadores que se encuentren activos, con antigüedad no menor a seis meses en empresas afiliadas a la Caja de Compensación Familiar Compensar y que estén inscritas en su Agencia de Empleo y Emprendimiento.



Después de este proceso, se validará el cumplimiento de los requisitos, se desarrollará el programa de formación con los trabajadores activos, y se harán las evaluaciones necesarias para, finalmente, entregar los reportes y certificaciones a quienes hayan superado el curso inscrito.



De esta manera Compensar, a través de su Agencia de Empleo y Emprendimiento, continúa apostándole a la generación de estrategias de formación alineadas con las cambiantes dinámicas del entorno, lo que redunda en la productividad, el progreso y la reconstrucción del tejido social y económico del país.

Para más información ingrese a https://corporativo.compensar.com/empresas/asesorias-empresariales/propulsor-empresarial