La verdadera historia de la Independencia del país

Desde el colegio se nos enseñó que nuestra Independencia comenzó el 20 de julio de 1810 con el rompimiento del florero de José González Llorente y que iría hasta el 7 de agosto de 1819 con la victoria del ejército de Simón Bolívar ante los españoles en la batalla de Boyacá.

Sin embargo, nuestra Independencia fue un proceso mucho más largo y complejo, que difícilmente podría ser encerrado en estas dos fechas y que no solo giró en torno a Simón Bolívar.



“Nos han dicho que el 20 de julio o el 7 de agosto son días nacionales, pero en realidad son fechas que –desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX– a la élite política del país se les ocurrió que son momentos para celebrar porque fueron el nacimiento de la República. Aunque esto no es así”, aseguró José Alejandro Cifuentes, historiador de la Universidad Javeriana y profesor de esta materia en la Sergio Arboleda.



El 8 de agosto de 1819 no nació Colombia como la conocemos ni los españoles se fueron de este territorio.

Frases célebres

"Colombianos, las armas os han dado la Independencia, las leyes os darán la libertad".

Francisco de Paula Santander.

Militar y político colombiano.



"¡Colombianos! mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro".

Simón Bolívar.

Militar y político venezolano.



"¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad! Pero no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. ¡No olvidéis este ejemplo!"

Policarpa Salavarrieta.

Espía, política y militar colombiana. ​