“Lo que viví en Comunidad Terapéutica me ayudó para ser una persona que no solo logró dejar el consumo y superar el ambiente de la cárcel, sino que se ha mantenido bien. Lo recuerdo con mucho amor. Más del 90 por ciento de lo que soy hoy lo aprendí en la cárcel.”. Así describe Alejandra Ahumedo lo que significó para ella la Comunidad Terapéutica de la Cárcel de Mujeres, programa creado por el Inpec y que la Universidad Sergio Arboleda apoya desde el 2019.



Alejandra pasó por la experiencia de estar privada de la libertad desde el 10 de septiembre del 2018 hasta el primero noviembre del 2019, por supuestamente vender drogas. Hoy reconoce que, gracias a ese programa, su vida cambió por completo: se reencontró con su familia, se alejó de las personas que no lo convenían, aprendió a ser crítica, a quererse y hoy tiene una vida diferente y feliz. También, al lograr su libertad, entendió que su camino estaba trazado para ayudar a otras personas y así creó la Fundación Transformando Libertad.



Y es que el programa Comunidades Terapéuticas busca precisamente que las personas privadas de la libertad (PPL) no solo dejen de consumir sustancias psicoactivas, sino que le encuentren un sentido a su vida y un propósito positivo para cuando regresen a la libertad. Para Alejandra, la ayuda de los practicantes del Programa de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda fue fundamental en esa búsqueda. “Al principio yo estaba reacia a ingresar al programa. Me daba miedo. No había cumplido 21 años y me enfrentaba al ambiente de la cárcel, a estar encerrada, a no ver a mi familia. Pero ver que allí estaban personas jóvenes me generó confianza. Sentí que los chicos de la Universidad hacían su trabajo desde el corazón, no por obligación. Se notaba que lo hacían con mucho amor y eso me ayudó a cambiar”, cuenta Alejandra.



Han sido 23 estudiantes de Psicología de la Sergio quienes desde el 2019 han hecho sus prácticas en Comunidades Terapéuticas del Inpec. Para Sandra Patricia Lizarazo, profesional especializada en psicología de la Dirección General del INPEC, el apoyo de la Universidad ha sido fundamental en el buen desarrollo del programa: “La Sergio ha creado un espacio significativo en el área social-comunitaria en nuestro programa de Comunidades Terapéuticas. Siempre hay un acompañamiento de un docente que guía y asesora y yo estoy en campo con los estudiantes que hacen su práctica en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas”.



Mónica Riva, decana de la Escuela de Psicología de la Sergio, explica que la práctica está enfocada a que el estudiante apoye al personal de psicología del Inpec. Foto: Cortesía Universidad Sergio Arboleda

Las Comunidades Terapéuticas, que son patios exclusivos para consumidores, están en 22 cárceles del país. Para mujeres, en América Latina solo existe en el Buen Pastor de Bogotá. Se trata de un patio especial bajo dos modalidades: presencial las 24 horas, donde están viviendo 60 mujeres, y ambulatoria, para 50 reclusas que están en las mañanas en los talleres y demás actividades y luego regresan a sus respectivos patios. En todo el país, hay cerca de 1.000 PPL en el programa, entre hombres y mujeres, donde viven un proceso de desintoxicación y rehabilitación. Allí no hay ningún tipo de consumo, por lo que el proceso de desintoxicación y rehabilitación se hace con ejercicios físicos, terapias y muchas otras actividades, que buscan bajar la ansiedad y controlar el síndrome de abstinencia.



“Tenemos varias áreas de trabajo. Una es la práctica, principalmente enfocada a que el estudiante apoye al personal de psicología del Inpec, para favorecer los procesos terapéuticos. También hacemos una labor en el aspecto social-comunitario, que implica la resocialización: qué va a pasar con esas PPL que salen de los institutos, a qué se van a dedicar. Es un apoyo muy importante porque finalmente esa resocialización es el objetivo final del Inpec”, explica Mónica Riva, decana de la Escuela de Psicología de la Sergio.

Riva agrega que una de las fortalezas de la Escuela de la Universidad es Poder contar con diferentes áreas de aplicación, como la psicología jurídica y la psicología social-comunitaria. Por esto, apoyan en la clasificación de los PPL en fases de seguridad y tratamiento: “Nosotros apoyamos la evaluación psicológica para este proceso, cómo está su adherencia, entre otros aspectos. Desde la Sergio brindamos humanización de diferentes tipos de intervenciones basados en un modelo científico de la psicología”.



Si bien la Universidad ha trabajado principalmente en las reclusiones de Bogotá, Lizarazo destaca que el apoyo de la Sergio ha ido más allá y se ha extendido a nivel nacional. Durante las cuarentenas por el covid-19, por ejemplo, cerca de 150 funcionarios del INPEC participaron en el Diplomado en Prevención y Comprensión del Consumo de Sustancias Psicoactivas-SPA, impartido por profesionales de la Escuela de Psicología de la Universidad, en 2020. También se trabajaron talleres virtuales para PPL de varias cárceles del país. Para este año, la Sergio dará aporte desde la implementación de Intervenciones Asistidas con Animales -IAA, en los tratamientos de las personas privadas de la libertad.



El testimonio de Alejandra refleja que sí es posible transformar la vida de las PPL y ayudarlas a volver a la libertad con fe y esperanza. “En la cárcel tuve experiencias maravillosas con chicas de otros patios con condiciones más difíciles e historias de vida más complejas que las mías y eso generó en mí ganas de ayudar cuando estuviera en libertad”, recuerda.



Para ella, la Comunidad Terapéutica, además de ayudarla a tomar la decisión de dejar las drogas la empoderó, pues, conforme se fue involucrando más en los procesos del programa, fue adquiriendo un liderazgo que le ayudó a crear la Fundación: “Cuando tuvimos la buena noticia de tener un patio especial para la Comunidad Terapéutica empecé a ser la motivadora del grupo, a ser ‘hermana mayor’. Eso me dio responsabilidades y herramientas para ayudar a otras. No niego que también sufrí mucho, pero todo eso me fortaleció y me convirtió en quien soy hoy en día”.



En conclusión, Riva resume lo que busca la Sergio apoyando estos programas del Inpec: “La Universidad, con un enfoque humanista, se interesa por el bienestar de la comunidad, aportando desde diferentes áreas y campos a un grupo que lo recibe favorablemente en pro de un beneficio actual y futuro para la sociedad”.

