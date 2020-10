¿La seguridad o la aventura?

Tracción mejorada, ángulos de ataque y de salida suficientes para atravesar pendientes irregulares, refuerzos en el chasís con suspensión más elevada, ruedas MT (Mud Terrain) de tacos gruesos y caucho resistente al uso y el abuso en trocha, ríos y montañas, y una transmisión 4x4 es lo que distingue a los todoterrenos purasangre de los que aparentan, pero no lo son.

La transmisión 4x4 envía la fuerza del motor tanto a las ruedas traseras, como a las delanteras, en una proporción variable dependiendo del eje que más agarre necesite, lo cual permite superar obstáculos de piedra, lodo, agua o arena sin dificultad. Para ello, el conductor experimentado puede echar mano de la caja reductora o ‘bajo’, que en la palanca de cambios o el selector de tracción se identifica como 4L, para conducir a baja velocidad sobre terrenos imposibles.



A su lado, el modo 2H convierte esa impulsión total en tracción delantera con el fin de circular en plano o sobre carreteras pavimentadas y, de paso, ahorrar combustible, y 4H, el cual distribuye la fuerza en las cuatro ruedas si la carretera, aun la pavimentada, está mojada o resbaladiza, para mejorar sustancialmente el agarre y otorgar mayor seguridad.



Son distintos a los vehículos identificados como 4WD y AWD. El primero, le permite al conductor simplemente desconectar el envío de potencia hacia las cuatro ruedas para que el vehículo circule impulsado desde el eje delantero, o conectarlo de nuevo con el fin de mejorar el agarre sobre carreteras resbaladizas o mal pavimentadas (esas que requieren mover el timón bruscamente para esquivar ondulados o huecos).



Los vehículos armados con oferta AWD (All Wheel Drive) ruedan impulsados desde las cuatro ruedas, pero aleatoriamente. En este caso, ajustan automáticamente el torque de cada llanta de acuerdo con el agarre que esté experimentando o, por ejemplo, mientras circulan en curvas a gran velocidad. Esto redunda en una conducción más confiable y segura, aunque limitada si se somete a terrenos difíciles, especialmente cuando la proporción de sus carrocerías y la instalación de la suspensión no fueron diseñadas para la trocha.



Un ejemplo claro es el aplaudido sistema Symmetrical AWD de Subaru, instalado por igual en sus autos familiares, deportivos y de lujo, como la camioneta Outback y el sedán Legacy, de idéntica plataforma tecnológica, pero la primera con una suspensión mejorada y el segundo con otra que proporciona toda la comodidad de un vehículo de su tipo. Ninguno es un 4x4 en toda la extensión de la palabra, función que solo es necesaria en el mundo de la aventura, pero ambos les dan un plus de seguridad a quienes van en su interior.



En contraste, pesos pesados como los Toyota Fortuner y RAV 4 pueden adquirirse con sistema de tracción delantera o instalación 4WD, que son a las que debería recurrir el entusiasta inexperto, especialmente la primera, pues resulta más que suficiente si la intención de uso es rodar por ciudad, carretera y zonas destapadas, pero jamás a través de ríos y montañas. ¡No en vano Chevrolet dejó de lado el AWD en la nueva generación de la Tracker y la pick-up Nissan Frontier, con motor de gasolina y tracción 4x2, es un de las más vendidas en el país!



Las SUV merecen capítulo aparte, ya que se adjudicaron el papel de todoterreno sin serlo, especialmente las de lujo, como Audi, Mercedes-Benz, BMW, Maserati, Porsche y Volvo, las cuales priorizan el comportamiento en ruta y el lujo interior sobre sus capacidades a campo traviesa, mientras que las de menos quilates son todas de impulsión delantera, pues, a fin de cuentas, se trata de vehículos más cómodos, gracias a su cabina y altura ‘tipo campero’, pero armados sobre las plataformas convencionales de sus hermanos, los autos compactos.