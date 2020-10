La seguridad no es un lujo

Un factor que cada día se hace más relevante en las decisiones de compra de las personas es la seguridad de los vehículos. Las nuevas normas del Gobierno que obligan a que, como mínimo, se coloquen dos airbags y el ABS de los frenos le subieron puntos inmediatos al parque automotor nuevo y se suman a las internacionales. Estas son mucho más severas y agregan controles de tracción como agente mínimo, pero como recibimos productos de muchos otros países, la mayoría de esos carros traen también este servicio y mucha mayor dotación de bolsas y alertas de peligro, cuando no acciones automáticas de los frenos.

Aunque el control de tracción no es tan importante en estos terrenos como en los sitios donde hay nieve, hielo y malas condiciones en los inviernos, se oye que el Gobierno podría imponerlo, lo mismo que un ABS de última generación para las motos, que se traduce en una menor posibilidad de accidentes.



No han faltado campañas, alguna internacional, advirtiendo sobre la inseguridad de los autos del mercado local, especialmente los populares, pero divulgadas sobre una base de datos totalmente desactualizada y, por ende, no tuvieron efectos, pues no consideraron los cambios en las normas y las estructuras de los productos presentes, cuando la inseguridad en realidad habita en los autos de anteriores generaciones que no se hicieron o trajeron bajo esos parámetros.



Sin embargo, las alertas sobre las diferencias de procesos de fabricación menos rigurosos para carros de estos mercados y las homologaciones respectivas han motivado la auditoría más profunda e incisiva a los fabricantes latinoamericanos por parte de Latin NCAP (New Car Assessment Program), filial para la región y que depende de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Estas pruebas independientes y en laboratorios propios que actúan solo en Europa, a los cuales envían los autos de estas regiones, surgieron a raíz de las inconsistencias, laxitud y falta de homogeneidad de las pruebas de gobiernos o laboratorios propios de las marcas.



Un auto validado por NCAP o alguna de sus regionales ha sido calificado en seguridad estructural para los ocupantes, para las sillas de los niños, influencia en los accidentes con peatones, calidad de los cinturones y los airbags, así como de su funcionamiento, eficacia de los controles de tracción y otros puntos que evalúa con estrellas.



Por consiguiente, una gran referencia para saber si su nuevo carro es seguro son las páginas de estas entidades, que tienen pública toda la información, buena regular y mala, de sus resultados y es una garantía de su veracidad y funcionalidad si el carro de su interés o uno similar de la familia aparece en esas simulaciones. Es imposible que todos los vehículos hayan pasado por los NCAP, pero gracias a la insistencia y credibilidad de estas entidades, todos los fabricantes serios han cambiado o mejorado sus métodos y diseños para pasar con honores por este banco de la seguridad, que se traduce en vidas salvadas.



El agregado de los elementos de seguridad en los carros es un factor que incide en su precio y resulta, además, castigado con los impuestos, cuando este aspecto no es un lujo o un accesorio opcional, sino una obligación y una responsabilidad de los fabricantes y los gobiernos con sus usuarios.