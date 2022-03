Así lo reflejan los resultados de la Encuesta de Clima de Negocios 2021, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en la cual el factor peor calificado como atributo para la dinámica de los negocios fue el de seguridad (42 por ciento).

De hecho, el 72 por ciento de los empresarios encuestados considera que Bogotá es una ciudad insegura, un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con la encuesta del 2020.



En esa misma línea está la percepción de inseguridad de la ciudadanía en general, la cual llegó al 88 por ciento, la más alta de los últimos seis años, según la más reciente encuesta de victimización y seguridad, que presentó la Cámara de Comercio de Bogotá el pasado 15 de febrero.



Para Ana María Fergusson, vicepresidente de articulación público- privada de la CCB, la seguridad es un factor crítico que afecta el clima de negocios porque “genera que las empresas de Bogotá y la región no puedan prosperar y operar de manera tranquila y continua, además aleja la inversión de nuestra ciudad al ser considerada insegura o un destino no viable”, explicó Fergusson y agregó que especialmente se ven afectados los sectores económicos que dependen del flujo de personas y de extranjeros como el turismo, hoteles, restaurantes, transporte y el comercio en general.



Además, impacta en la ampliación del posible mercado interno, “hay gente que por temas de inseguridad deja de ir a zonas comerciales o a eventos públicos, o no transita en ciertas calles, por lo que limita la operación y la población que puede llegar a ciertos mercados”, precisó Fergusson.



Por ello, piden que la seguridad sea un tema clave en la agenda política (debates y tomas de decisiones), tanto para el Congreso como para el futuro Presidente.

Empresarios y candidatos

Precisamente, bajo la vocería de la Cámara de Comercio de Bogotá, empresarios dieron a conocer sus necesidades a algunos de los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá y Cundinamarca, a través de dos debates organizados por la CCB, y pusieron sobre la mesa las principales preocupaciones del sector empresarial para conocer de primera mano la opinión de los candidatos y hacerles un llamado para que estas sean tenidas en cuenta al momento de legislar y así mejorar el clima de negocios en la región.



Entre los temas tratados en los debates estuvo la libertad de empresa, seguridad ciudadana y justicia como base del entorno de negocios; así como el fortalecimiento empresarial, desarrollo del país a través del modelo económico sectorial, política laboral, competitividad, finanzas públicas y macroeconomía, y conducta empresarial responsable.



Los empresarios lo que demandan son acciones concretas que permitan la prevención de los delitos, así como una organización y cercanía con los cuadrantes, porque para ellos es clave sentir el apoyo de la Policía de manera continua.

Alejandro Quiroga Calle, Presidente Ejecutivo Nacional de la Asamblea Nacional de Transporte, aclaró que si bien el problema de inseguridad para el sector de transporte siempre ha existido, han notado un incremento en los casos. “Hay bandas organizadas dedicadas a robarle la carga a los transportadores e incluso han atentando contra la vida de ellos. Todos los días hay casos de hurtos a vehículos, fleteos exprés o extorsiones, por lo que no hay garantías para ejercer eficientemente el oficio”, explicó Quiroga.



Bogotá y Cundinamarca se convierten en un nodo logístico, en palabras de Quiroga, porque por la región pasa el 70 por ciento de la carga de todo el país.



Por ello, piden un plan de seguridad integral para el gremio transportador y fortalecer los planes de contingencia frente al terrorismo.

De igual modo, Jaime Carmona Aristizábal, administrador del centro comercial Los Héroes, uno de los sitios más afectados por el vandalismo durante las marchas presentadas en la capital, explicó: “Estamos muy preocupados porque no hay ninguna política frente al problema de inseguridad que tenemos los comerciantes del sector. No nos sentimos protegidos y cuando hay marchas no tenemos ninguna garantía”.



Además, para Carmona, el problema de inseguridad no solo ocurre durante las manifestaciones sino en el día a día lo que ha afectado notablemente el flujo de visitantes del sector. “Los compradores disminuyeron en un 40 por ciento porque les da miedo pasar por aquí y en marchas automáticamente todo se cierra. Nadie nos respondió por los daños ni las pérdidas económicas”, dijo.



Frente a ello, propone a los candidatos recorrer las calles, hablar con los afectados y plantear políticas claras, por ejemplo, que garanticen pólizas a los comerciantes para reparar las pérdidas generadas por el vandalismo.



Teniendo en cuenta los datos suministrados por la CCB, a cierre de 2021, en Bogotá y la región había más de 470.000 empresas.



De estas, 2.500 son grandes empresas, 12.000 son medianas, 40.000 son pequeñas y cerca de 440.000 son microempresas; es decir que el 97 por ciento de la base empresarial son micro y pequeñas empresas, dato que la CCB invita a los candidatos a tener en cuenta al momento de trazar futuras políticas para el sector empresarial.

Por la libertad de empresa

Nicolás Uribe Rueda, Presidente CCB Foto: Archivo Particular

Por: Nicolás Uribe Rueda, Presidente CCB



En tiempos en los que la conversación en el país gira en torno a cómo recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia, cómo estabilizar la inflación, cómo recobrar el ritmo de las exportaciones y, sobre todo, cómo consolidar la dinámica del sector empresarial, es clave tener en cuenta el rol que juegan los empresarios y las empresarias en nuestra sociedad y cómo la libertad de crear y operar empresa en Colombia es protagonista en esta recuperación.



El empresariado es la columna vertebral de la economía y el desarrollo del país. El 96 por ciento de los empleos que se generan en Colombia son aporte del sector privado gracias al trabajo incansable de miles de empresarios y empresarias que han creado compañías de todos los tamaños. De acuerdo con Confecámaras (2021), el 98 por ciento del tejido empresarial nacional lo componen las micro y pequeñas empresas, y en Bogotá y los 59 municipios de Cundinamarca en los que la CCB tiene jurisdicción, el escenario no es muy distinto.



Así lo ratificaron los resultados de la Gran Encuesta del Empresariado que hicimos en la Cámara de Comercio de Bogotá: para 2021, el 94,3 por ciento de las empresas que están en nuestra jurisdicción son micro. Esto debe llamar poderosamente la atención de quienes toman decisiones frente a la importancia de mantener y propiciar un buen entorno para los negocios, especialmente para esas personas con micro y pequeñas empresas, y cuestionar vehementemente a quienes se oponen a la libertad de empresa y al desarrollo empresarial.



Ahora, el país está a semanas de elegir un nuevo Congreso y al próximo Presidente de Colombia y en el centro de la discusión debe estar cómo se va a fortalecer el tejido empresarial, quien, en alianza con el sector público, es el actor principal en la recuperación de empleos e ingresos, así como el mayor generador de oportunidades para los ciudadanos. Es por ello que, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, convocamos a los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá y por Cundinamarca para que compartieran con la ciudadanía cómo van a trabajar desde el Congreso de la República para propiciar ese buen entorno para los negocios.



Es que no se puede perder de vista que aún tenemos el reto de crear oportunidades laborales para 1.17 millones de personas que, según el Dane, todavía no recuperan los empleos perdidos a causa de la pandemia. Y esa recuperación de empleos es la única alternativa sostenible para revertir las cifras de pobreza que nos dejó esta coyuntura: en 2020, 42,5 por ciento de las personas ciudadanas se encontraban en esta situación.



Para la consolidación de la economía, la actividad empresarial requiere garantías. Las empresas necesitan seguridad jurídica que les permita ejercer de manera certera sus negocios bajo reglas claras y concretas, y seguridad para sus inversiones y operaciones diarias. Garantizar condiciones para funcionar, permitir la iniciativa privada, no limitar al capricho la iniciativa privada ni maltratar al gran empresario por satisfacer a la galería es indispensable. Otro aspecto central son las garantías para una competencia justa y transparente que permita el libre desarrollo del mercado.



Buscar la libertad en el ejercicio de la labor empresarial es una función del Estado, un imperativo constitucional expresado a través del artículo 333 de nuestra constitución política y es la piedra angular de la estabilidad financiera e incluso del abastecimiento y la seguridad alimentaria de los hogares colombianos. Atender las necesidades y preocupaciones de las empresas es un punto de consenso clave en torno a cómo asegurar que continuemos el proceso de recuperación. Para consolidar el crecimiento económico, es indispensable la libertad de empresa. También lo es para mantener un régimen democrático y de libertades.

