La salud sigue mejorando

Si bien el sistema de salud en Colombia y en el departamento todavía presenta importantes y significativos retos, vale la pena resaltar algunas iniciativas que le apuestan a fortalecerlo desde diversos ejes de acción. Estos son algunas estrategias y proyectos que se destacan:

Clúster de Excelencia Clínica

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las empresas relacionadas con la producción de bienes y prestación de servicios clínicos y médicos especializados, se creó el Clúster de Excelencia Clínica, una iniciativa coordinada por la Cámara de Comercio de Cali en la cual, además de las compañías prestadoras de servicios de salud, participan la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.



De acuerdo con Johanna Padilla, gerente de Iniciativas Clúster de la Cámara de Comercio de Cali, esta estrategia se enfoca “en impulsar el fortalecimiento de la especialización, la investigación y la innovación clínica, a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio que permitan a las clínicas y hospitales de la región generar un impacto importante en su competitividad, con un enfoque centrado en mejorar la experiencia del paciente y su calidad de vida”.



Para ello, desde el 2015 el Clúster cuenta con un plan de acción enfocado en cuatro líneas: el fortalecimiento de la especialización clínica y los estándares de calidad en salud; el desarrollo y comercialización de productos basados en conocimiento; acceso y posicionamiento en los canales especializados; y en el fortalecimiento del destino de salud.



“A partir de este plan de acción estructuramos y ejecutamos una agenda de trabajo enfocada en incrementar la formación especializada basada en las necesidades del mercado, impulsar la investigación traslacional como modelo regional con foco en el paciente, fortalecer la inversión en innovación clínica para desarrollar y mejorar procesos, productos y servicios en salud y desarrollar nuevos modelos de negocio basados en conocimiento”, señala Padilla.



Uno de los proyectos de mayor impacto, según explica la ejecutiva, ha sido el de desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas del Clúster, en el que participaron nueve compañías, las cuales fueron asesoradas por Temos International, entidad alemana certificadora de atención en pacientes internacionales, el Gobierno alemán y Geomedical.



“El proyecto fue de gran beneficio en términos de mejora en los procesos de atención de pacientes internacionales. De las empresas participantes, la Clínica de Occidente, en el marco del proyecto, contactó a la certificadora Temos International y actualmente es la primera clínica en América Latina certificada en la atención de pacientes internacionales”, resalta Padilla.

Innovación y conocimiento

Como muestra del liderazgo que tiene el sector en la región y en el país, en el ‘ranking’ de mejores clínicas y hospitales de América Latina del 2019 realizado por la Revista América Economía sobresalen nuevamente dos instituciones con sede en el departamento: Fundación Valle del Lili y Centro Médico Imbanaco de Cali.



Dentro de ese marco, resalta la labor en innovación que realiza la Fundación Valle del Lili, la cual ha desarrollado avances tecnológicos de vanguardia en aras de ofrecer atención médica de calidad. Es así como en el 2019, obtuvo la patente de tres dispositivos para mejorar los procesos clínicos: un dispositivo de reexpansión pulmonar con indicador de presión; un adaptador de sondas para ventilación no invasiva con puerto inhalatorio y la válvula de oclusión giratoria para traqueostomía.



Así mismo, desarrolló un dispositivo de alta precisión que permite detectar y medir objetivamente las variables clínicas de movimiento alteradas en la enfermedad de Parkinson, a través de un un ‘software’ llamado e-Motion que analiza la marcha de los pacientes con este padecimiento, brindando información precisa y permitiendo realizar un mejor tratamiento y seguimiento de la enfermedad.



Por otra parte, la Fundación es la única institución prestadora de servicios de salud acreditada como hospital universitario en el suroccidente colombiano que se dedica a la formación en salud con énfasis en alta complejidad. Actualmente, la institución tiene convenios de docencia-servicio con 11 instituciones de educación superior, todas ellas acreditadas. Y en el 2019, se graduó la primera promoción de la Especialización de Medicina de Emergencias con la Universidad Icesi.

Primera IPS ambulatoria especializada en Covid-19

La contingencia generada por la Covid-19 demanda la unión de fuerzas para sobrellevarla de la mejor manera. Un ejemplo de ello es el aporte brindado por Salud Comfandi, que ha acondicionado un espacio exclusivo en la Clínica Amiga para atender esta crisis. “Ampliamos la capacidad de atención de áreas hospitalarias de nuestras clínicas en Cali y Cartago con 100 camas y pusimos a disposición de la Alcaldía de Palmira nuestra clínica en esta ciudad para atender la emergencia”, según señalan voceros de la caja de compensación.



Y agregan que, para hacerle frente a la situación por el aumento de contagios por coronavirus, dieron apertura a la primera IPS ambulatoria especializada en Covid-19 en el Valle del Cauca, donde atienden únicamente a pacientes con sintomatología baja y con sospecha del virus, brindando atención integral y toma de pruebas PCR.



“Hemos fortalecido nuestros canales de atención para atender con responsabilidad y oportunidad esta emergencia sanitaria, como es el caso de la telemedicina, mediante la cual brindamos atención virtual y hacemos seguimiento a los usuarios afiliados en riesgo de presentar coronavirus. Hasta el momento, hemos atendido más de 75.000 consultas por teleasistencia, teleconsulta y teleorientación en el Valle del Cauca”, apuntan los voceros.

Red integrada del norte del Valle, ejemplo de optimización de recursos

Desde mediados del 2019, varios municipios del norte del departamento -Guacarí, Buga, Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo y Tulúa- disfrutan de los beneficios que ofrece la nueva red integrada de servicios de Coomeva EPS, una apuesta de la entidad que busca garantizar la cobertura del 100 por ciento de los servicios con el mínimo trámite administrativo posible.



“Esto le permite a la EPS que el procesamiento del pago del mes se reduzca a una sola factura, optimizando la gestión administrativa del pago, ya que no se requiere facturar cada servicio por aparte, lo que generaría un alto volumen de facturación que para el que cobra tendría una carga administrativa gigante y para el que recibe -el pagador, en este caso la EPS- , significaría otra carga similar”, señala Germán Augusto Gámez, gerente zonal sur de Coomeva EPS.



De esta manera, añade, es más fácil llevar un control del paciente y este tiene la certeza de que cuando escala, por ejemplo, del especialista a la clínica o al subespecialista, su proceso no se va a interrumpir. “Esto se traduce en calidad de servicio para el usuario, ya que no tiene que estar buscando 50 autorizaciones, sino que puede hacer uso de los servicios e internamente la red los autoriza”, acota Gámez.

Otra de las ventajas que ofrece esta red es que integra entidades públicas y privadas, es decir, permite el acceso a clínicas, hospitales, médicos especialistas, e IPS de alta complejidad que muchas veces los municipios no tienen.



“Estas alianzas se han traducido en muchas ventajas: eficiencia de los recursos, ya que las entidades reciben puntualmente sus pagos mensuales garantizándoles a los prestadores de los servicios un flujo de caja y liquidez que, a su vez, le permite el pago de sus recursos, de sus especialistas, nóminas, arrendamientos y compromisos bancarios, facilitando el funcionamiento y operación”, resalta Gámez.