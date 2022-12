La salud mental es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años, porque ha dejado entrever una problemática de salud pública y la importancia de la prevención y promoción.



Precisamente, para ahondar en el tema, Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales) en conjunto con la Alcaldía de Quibdó, realizaron el foro ‘Salud Mental desafío para las ciudades capitales’ donde expertos y alcaldes se reunieron para dialogar sobre experiencias exitosas y los desafíos frente a la situación de la salud mental en el país. Y usted puede ver el foro a través de este link

Martín Emilio Sánchez, alcalde de Quibdó y anfitrión del evento, aseguró en el foro que los mandatarios elegidos para gobernar entre el 2020 y el 2023, la pandemia los tomó por sorpresa. “No contábamos con una cartilla o un reglamento para actuar de manera diáfana y evitar todo el trauma mental que nos ocasionó el Covid- 19”, dijo Sánchez y agregó: “pero este evento nos dará a los actuales y a los venideros mandatarios de Colombia una herramienta para entregar nuestra atención y decidir cómo invertir en un futuro más saludable, seguro y justo”.



A su turno, Luz María Zapata Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, reveló que durante el 2020 y 2021 el 30 por ciento de los colombianos tuvo riesgo de padecer depresión y ansiedad, “pero yo creo que de alguna manera todos en el encierro padecieron eso y quiero resaltar el reto para las alcaldes y alcaldesas que fue asumir esa pandemia”.



Además, Zapata señaló que las cifras revelan que “hemos crecido un 8 por ciento en suicidios frente al año pasado, situación que recae principalmente en los jóvenes”, por lo que hizo un llamado a motivarlos más y estar más pendientes de ellos, de las redes sociales y del contacto con sus seres queridos.



Durante la charla introductoria, Nubia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, habló sobre los determinantes sociales de la salud mental. Para Bautista, las condiciones de vida influyen en la manera en cómo las personas se enferman y se mueren por lo que “se puede obtener una mejor calidad de vida empoderando a las personas y grupos sociales y otorgando recursos en prevención para disminuir desigualdades injustas en salud”, dijo.

Bautista aseguró que el 75 por ciento de los suicidios en el mundo se dan en países de medianos y bajos ingresos y agregó que “la mitad de las personas no piden apoyo porque hay mucho estigma, hay barreras geográficas y administrativas, y poca disponibilidad de profesionales”.



La subdirectora explicó que el suicidio y el alto consumo de psicoactivos son dos de las grandes preocupaciones para las autoridades locales y reveló que hay cerca de 351.276 personas con abuso o dependencia de sustancias ilícitas en el país.



Además, explicó que teniendo en cuenta el número de suicidios por el número de habitantes las tasas de suicidio más altas en Colombia las tienen los departamentos de Amazonas, Vaupés, Arauca y Tolima.



“Pero el 52 por ciento de los casos se concentran en departamentos con un alto número de población: Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Tolima”, añadió Bautista por lo que es una problemática que compete a todos los departamentos, tanto los que tienen alta como baja población.



Las estadísticas también dan cuenta que el 60 por ciento de las atenciones por consumo de sustancias psicoactivas se concentra en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Santander Cundinamarca y Nariño.



Para el actual Gobierno, entre los retos está fortalecer las competencias socioemocionales y parentales para enfrentar los retos de la vida cotidiana; transformar la naturalización del consumo de tabaco y alcohol; reducir el estigma, autoestigma, y la discriminación en salud mental; promover la inclusión social efectiva para el desarrollo y favorecer la atención efectiva. Así como actualizar la Encuesta Nacional de Salud Mental y generar nueva información.

El experto Juan David Páramo, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, también participó en el encuentro y habló sobre las perspectivas sociohistóricas de la salud mental en Colombia.



En palabras de Páramo, “el suicidio es el desenlace más dramático del malestar y sufrimiento humano”. Y compartió una teoría: “La tasa de suicidios aumentó en el 2007, en la época de la recesión económica”. Por lo que considera que “las preocupaciones económicas y las desigualdades tienen un impacto en la salud mental”.



Páramo aseguró que, si bien durante la pandemia hubo una reducción en la tasa de suicidios, en el 2021 hubo un repunte de los casos. Y añadió que el suicidio afecta en una mayor proporción a los hombres. “En el 2021, 2.101 hombres se quitaron la vida frente a 494 mujeres que hicieron lo mismo, por lo que el 81 por ciento eran hombres”.

Alcaldes comparten experiencias

Durante el foro hablaron sobre el cuidado de la salud mental más allá de la emergencia sanitaria.

Durante el primer panel del foro que trató sobre ‘salud mental en Colombia una deuda desigual’, el alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez, y el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, compartieron sus experiencias en sus ciudades frente al manejo de la pandemia y de las consecuencias en la época postcovid.



El alcalde de Quibdó aseguró que en su ciudad solo ha existido un hospital de salud mental que con el tiempo se ha venido deteriorando y que el nivel de atención es muy precario. “La cultura nuestra es muy de calle, y cuando le decíamos a la gente que había que guardarse y encerrarse la juventud no entendía eso, hubo muchas rumbas clandestinas que fueron difíciles de controlar”, comentó Sánchez y añadió que la gente solo pudo entender la gravedad de la situación cuando las muertes se presentaron y había alarma porque no tenían camas de cuidado intensivo en los hospitales públicos.



De igual forma, el alcalde de Soacha, explicó que solo contaban con un psiquiatra semanal para un millón de habitantes, por lo que su estrategia se centró en conseguir a 20.000 psiquiatras de atención primaria. Para lograrlo, capacitaron a las personas que estaban en constante contacto con la comunidad como tenderos, peluqueros, manicuristas y demás personas para que “brindaran una orientación primaria y compartieran con la gente que había una línea de orientación en temas de salud mental”, contó Saldarriaga.



Además, comentó que en Soacha el 80 por ciento de los trabajadores son informales. “Muchas personas sueñan con un hogar propio para ser felices, pero al trabajar en la informalidad no pueden acceder al sistema bancario. Hay que acabar con la doble moral e invertir en cosas realmente importantes para evitar problemas”, dijo Saldarriaga y puntualizó: “La esencia del ser humano es la felicidad”.



En el segundo panel, Helena Vélez, psiquiatra de la Universidad Nacional, aseguró que es claro el panorama y los problemas que demandan los servicios de salud mental: conducta suicida, depresión, ansiedad, embarazo precoz y violencia. “Nos hemos concentrado en apaciguar y se nos olvida que debemos prevenir que ocurran esas situaciones a través de otro esfuerzo en acciones colectivas y de salud pública”, resaltó Vélez.



Vélez considera que: “Si estamos saludable podemos enfrentar las situaciones adversas, construir sentido de vida, y lograr las metas en nuestro contexto particular y el entorno”.



Finalmente, en el segundo panel que abarcó también el cuidado de la salud mental más allá de la emergencia sanitaria, estuvieron dialogando el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, y el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia.

Fúneme aseguró que en Tunja hubo un aumento del 38 por ciento en las consultas de enfermedades psiquiátricas. Y que hubo muchos aprendizajes, tanto de los aciertos como de los desaciertos, “la salud debe ser el foco fundamental y el determinante en los planes de desarrollo local, regional y nacional”. Por lo que hizo un llamado a eliminar las barreras y a implementar la tecnología en pro de despolitizar la salud.



El alcalde de Montería explicó que para saldar deudas históricas en salud mental, promovió que fuera la gente la que decidiera los proyectos que ellos quieren en cada comuna para devolverles la fe y esperanza.



Carlos Gómez, experto Phd en salud pública y máster en epidemiología, expresó que hay una población a la que toca prestarle mayor atención: las personas en edad escolar. Según Gómez, “en un salón de 30 estudiantes, de 6 a 9 estudiantes luchan con un problema de salud mental que afectan su aprendizaje, rendimiento académico y convivencia escolar”. Y aseguró que en Colombia hay 10 millones de niños en edad escolar.



Por ello, asegura que se debe aunar esfuerzos para llevar la salud mental a los niños. Y propone: “Articular el sistema de salud con las instituciones educativas y diseñar estrategias de información sobre salud mental durante el aislamiento dirigido a la población joven”.

