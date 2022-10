Los días en que las condiciones del clima, los derrumbes y los largos e inseguros desplazamientos hacían del transporte de mercancías por tierra una carrera de obstáculos que en ocasiones terminaba con productos dañados que nunca llegaban a los puertos porque se quedaban en mitad de la carretera están camino de convertirse en anécdotas sepultadas en la historia de Antioquia.

Esto es posible porque las ocho concesiones de vías de cuarta generación (4G) que se vienen construyendo y cruzan Antioquia y de paso conectan al país y al departamento con las costas pacífica y caribe superan ya el 92 por ciento de ejecución y, de hecho, algunas ya comenzaron a operar.



Como recuerda el historiador Roberto Luis Jaramillo, hoy las carreteras en Antioquia surcan el aire o atraviesan montañas con túneles para enfrentar las condiciones topográficas y geográficas de Antioquia, un departamento históricamente aislado del resto del país.



“Lo que nos viene en materia de logística, de mejoramiento del transporte terrestre es maravilloso para Colombia. Lo que ocurre es que pasa por Antioquia, pero que quede claro, estos no son proyectos para Antioquia, son proyectos para Colombia”, explica José Fernando Villegas, director ejecutivo de Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Antioquia.

Se trata de las concesiones Autopista al Mar 1 y 2, conexión norte, conexiones Pacífico 1, 2 y 3, vías del NUS y Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, con 1.181,6 kilómetros en los que se invierten casi 30 billones de pesos que serán recuperados vía peajes y vigencias futuras. A estas se suman inversiones de Invías por 3.29 billones de pesos, la pavimentación de 23 cabeceras municipales por parte del Departamento y la construcción de tres puertos: Antioquia, Pisisí y Darién.



"Son vías con alta confiabilidad, diseñadas para que no se derrumben cada vez que hay un invierno, para que sean resilientes a todas esas adversidades. Que está lloviendo, no importa; que es de noche, no importa. El empresario va a poder garantizar en cuántas horas pone la mercancía en el puerto, como pasa en el resto del mundo, donde saben que tienen sistemas de carreteras confiables y pueden cumplir”, afirma Villegas.



Jaramillo recuerda que, por su geografía y topografía, enclavado en la montaña, Antioquia ha sido un departamento encerrado. “Encerrados cuando fuimos colonia española y encerrados cuando hemos sido república”.



Lo que está en proceso hoy es la construcción de un sistema de movilidad que ha implicado atravesar la montaña con túneles y pasar los ríos con puentes y con especificaciones técnicas pensadas en la seguridad vial y en la velocidad de desplazamiento. “Antioquia es un departamento de naturaleza montañosa. Con estas autopistas vamos a vivir como un departamento plano, donde sacar los insumos que se producen en el agro va a ser un poco más fácil para los principales centros de distribución nacional”, dice Santiago Sierra Latorre, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.

Muchos de los territorios históricamente aislados ahora están conectados con puentes que permitirán cruzar los ríos y garantizar la conectividad de los territorios. Foto: MinTrasporte

Esta hazaña, que redundará en menos tiempo y menos costos para la movilidad por carretera, es producto del trabajo en equipo de los gobiernos nacional, departamental y municipal, de la mano con las empresas y los gremios del sector privado que le apostaron a quebrar su aislamiento histórico.



Villegas explica que ha sido costoso, porque construir vías en Antioquia cuesta cinco veces más que en terreno plano, pero lo más difícil ya se hizo: poner de acuerdo a las autoridades nacionales y regionales, trabajar con el sector privado y, sobre todo, sobreponerse a las coyunturas políticas y crear una institucionalidad a prueba de ideologías y programas de gobierno. “Lo que pasa es que nos van a conectar con el resto del país, y el país se va a conectar con Antioquia, y Antioquia con el mundo porque una de esas conexiones es con Urabá. Y ya estamos construyendo el puerto en Urabá, puerto Antioquia”.



John Fredy Pulgarín Sierra, director de Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, asegura que el departamento ya hace cuentas de un crecimiento del PIB, gracias a la nueva infraestructura. “Hay sectores que se van a beneficiar, por ejemplo, el café, con estas obras y la salida a través de Puerto Antioquia en Urabá, vamos a estar mejor conectados y a tener competitividad, con lo que el café va a llegar al mercado asiático”.

Así van las concesiones

De las ocho concesiones lideradas por la ANI, dos ya están en operación y las seis restantes superan el 92 por ciento de ejecución. “Nosotros esperaríamos que cada semestre, de aquí al 2024, tengamos casi que una inauguración y puesta en funcionamiento de cada una de las autopistas”, asegura Santiago Sierra Latorre, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.



Mar 1, Pacífico 2 y las vías del NUS ya se entregaron y las demás están entre 92,58 y 96,5 por ciento de ejecución.



Mar 1 conecta a Medellín con el Urabá antioqueño y la Costa Atlántica. Según el Ministerio de Transporte, el nuevo túnel de occidente disminuye en 20 minutos el recorrido entre Medellín y Santa Fe de Antioquia. Vías del Nus que recorre el nordeste antioqueño, reduce en dos horas la distancia entre Pradera y el Alto de Dolores y mejoró la conexión de Antioquia con el Magdalena Medio y los puertos del Caribe. Y Pacífico 2 mejoró la movilidad de usuarios y carga entre Medellín y el Eje Cafetero.

Las concesiones Pacífico 1 y 3, la Autopista al Mar 2 y Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó son las autopistas 4 G que siguen en ejecución y son las que Antioquia espera recibir una a una cada seis meses.



Finalmente, estas concesiones son la columna vertebral de la revolución vial que cambiará la historia de Antioquia. "Si uno mira, hacia final del 2028, Antioquia va a ser una cosa muy diferente a la que hemos conocido históricamente. Es un antes y un después", afirma Villegas.

Los cinco grandes proyectos viales que ejecuta el Invías

El túnel Guillermo Gaviria Echeverri en el Alto del Toyo es una de las obras emblemáticas que ejecuta el gobierno nacional a través de Invías en Antioquia, que actualmente invierte 3,29 billones de pesos en cinco grandes proyectos de construcción, pavimentación, mejoramiento y mantenimiento de más de 2.560 kilómetros de vías nacionales y regionales.



El túnel, con una inversión estimada en 1,34 billones de pesos, incluye 13 puentes vehiculares, 11 túneles, el pavimento de 19,4 kilómetros y la instalación de equipos electromecánicos para un corredor de 18 túneles en 37,6 kilómetros de vía. Las obras, que van en un 17 por ciento de ejecución, beneficiarán a 6,4 millones de antioqueños.

“Es un proyecto que se vuelve como en el bypass para poder garantizar el correcto funcionamiento de las autopistas de cuarta generación Mar I y Mar II, con una longitud aproximada de 181 km. y 254 km. Y el túnel se sitúa casi que en la mitad de las dos autopistas, en el empalme”, precisa Santiago Sierra Latorre, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.



El principal impacto que se espera es el ahorro de tiempo, en particular para el transporte de mercancía con destino a la costa, pues este proyecto conecta el área metropolitana del Valle de Aburrá y el centro y suroccidente de Colombia con Urabá.

Otro proyecto de gran impacto es la pavimentación de la transversal central del Pacífico (carretera Medellín-Quibdó) que contempla la pavimentación de 54 kilómetros y va en un 65 por ciento de ejecución con una inversión de 639.048 millones de pesos.



Este proyecto impulsará el encadenamiento productivo y el desarrollo comercial y turístico de la región, con beneficio directo para el municipio de Ciudad Bolívar en Antioquia y Quibdó, Cértegui y Carmen de Atrato en el departamento del Chocó, por la mejora de conexión y transitabilidad de la región Pacífica.



Por 204 mil millones de pesos, con un avance del 80 por ciento, también se ejecuta la gestión vial integral de Santuario-Caño Alegre y Hoyo Rico-Caucasia, con mantenimiento rutinario y periódico, señalización y seguridad vial.



En el marco del proyecto Caminos comunitarios de la paz total, se espera beneficiar a 5,5 millones de personas con el trabajo de mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de 1.607 kilómetros de vías regionales de 108 municipios. Son vías de impacto rural con las que se espera el mejoramiento de la movilidad, la conexión entre centros de producción y centros de comercialización y reducir los tiempos de desplazamiento entre el campo y las principales ciudades en las regiones.



Invías también invierte $ 32.728 millones en mantenimiento y conservación de la red férrea en el corredor La Estrella-La Pintada. La idea de este proyecto es integrar a los municipios en la recuperación del patrimonio histórico y cultural e impulsar el emprendimiento, la vinculación de jóvenes, mujeres y todos los actores de la sociedad a los proyectos locales, con beneficio para unos 300 mil habitantes.

La apuesta de Antioquia por los circuitos estratégicos

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia habla de infraestructura. Foto: EL TIEMPO

4 PREGUNTAS A: AnÍbal Gaviria Correa, goberndor de antioquia



¿Cómo ve el avance de las obras de infraestructura?

​

Antioquia está viviendo y vivirá un momento especial en el que confluyen varias dinámicas positivas, y una de ellas es la infraestructura, tremendamente importante para la competitividad actual y futura de Antioquia y del país. Quiero hacer especial énfasis en el túnel Guillermo Gaviria, que será el más largo de América con 9,73 kilómetros. Ese túnel, más las concesiones Mar 1 y Mar 2, nos llevará a cuatro horas entre Medellín y Urabá.





¿Qué otras obras destaca en infraestructura?



El tren del río. Es el tren de cercanías, de Barbosa a Caldas, 64 km y una inversión de 4.9 billones de pesos. Es el proyecto de desarrollo urbano y movilidad sostenible y de planeación más importante de todo el Valle de Aburrá. Y no puedo dejar de mencionar por ningún motivo a Hidroituango, es energía para el desarrollo de Colombia, de Antioquia y de Medellín. Antioquia lo sacará adelante.





¿Qué son los circuitos viales estratégicos?

Como su nombre lo indica, circuitos estratégicos de desarrollo, competitividad y conectividad. Se incluyeron en el Plan de Desarrollo desde 2020, pero ahora, por medio de una ordenanza, los hemos ampliado y se han inventariado 110, más de 2.500 o 3.000 km de vías secundarias al futuro, para hacer una red que comunique las cabeceras municipales con el centro de Antioquia, con Medellín y el área metropolitana, pero también entre municipios.





¿Cómo se eligieron?

Con criterios económicos, sociales, técnicos, de ingeniería. Que comunique una cabecera municipal con otra, en ocasiones de la misma subregión o distintas subregiones.