La responsabilidad de la industria de juegos de suerte y azar con el país

Los seres humanos como eje central de sus más nobles objetivos están transversalizados en la mayoría de los proyectos de responsabilidad empresarial que las organizaciones del sector de juegos de suerte y azar promueven actualmente.



Entre ellos destaca la importancia de la alianza con el SENA, que ha liderado Asojuegos desde su rol como agremiación, para que sus asociados contribuyan a exaltar y reconocer la experiencia, en la mayoría de las veces empírica, de su fuerza nacional de ventas.

Juliana López Piñeros, directora de Eventos y Capacitaciones de Asojuegos, afirma que desde 2019 se integraron a las mesas sectoriales de mercadeo del SENA (84 en todo el país) y “en 2020 se concretó la alianza para capacitar la fuerza de ventas, iniciando el proyecto de certificación de competencias para nuestro gremio, iniciando con la norma de venta de productos y servicios de acuerdo con las necesidades del cliente, que certificó a 650 personas de cinco empresas”, dice.



En 2021, los cursos virtuales ofrecían formación en técnicas de ventas y básico de mercadeo, contaron con la participación de 10 empresas del sector y 1.020 trabajadores (310 se graduaron) y para 2022 la oferta era de técnicas de venta, servicio al cliente y solución de conflictos laborales, con 14 empresas participando y 1.586 personas capacitadas (se graduaron 288). En tres años, 3.854 colaboradores han sido impactados positivamente con la alianza promovida entre Asojuegos y el SENA.



Por su parte, Mario Javier Rincón Triana, coordinador nacional del Programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la entidad, califica como muy satisfactoria la alianza con Asojuegos y sus empresas agremiadas.



“En todas las regiones del país vemos como muchas de las trabajadoras se enorgullecen de su certificación y manifiestan que nunca hubieran pensado que sería posible obtener un título de una entidad tan grande como el SENA”, confirma el funcionario.

Responsabilidad social, no filantropía

“La responsabilidad social ya no se puede desarrollar en forma de actividades aisladas porque ha pasado a convertirse en la generación de valor compartido”, dice Isabel Cristina Lopera, gerente administrativa del Grupo Gelsa, añadiendo que trabajan fundamentados en los principios de respeto por el orden, derecho de pertenecer y equilibrio entre el dar y recibir.



Como empresa inclusiva ofrecen a 752 adultos mayores sus programas de entretenimiento, a más de 430 trabajadores con discapacidades les garantizan espacios dignos de trabajo y han integrado una fuerza de ventas donde más del 70 por ciento son madres cabeza de hogar. También trabajan con más de 400 jóvenes entre 18 y 28 años en el marco de la política pública del primer empleo y con niños y niñas entre cinco y 17 años implementando escuelas de valores para inculcarles aprecio por las actividades deportivas en sus ratos de ocio.



Con el programa 'Un techo para tus sueños', iniciado en 2012, le enseñan a la gente a programar el ahorro para metas como su primera casa y la empresa les entrega auxilios para solventar la escrituración de las viviendas (500 familias beneficiadas), así como trabajan desde la alta gerencia para desmaterializar todo el portafolio de productos hasta lograr que no se use papel en las operaciones y con la Alcaldía de Bogotá para convertir todos los puntos de atención de la Red Paga Todo en lugares seguros para las mujeres que se sientan amenazadas o violentadas.

Un giro a la vida

Desde Supergiros comentan que el 90 por ciento de su fuerza laboral son madres cabeza de familia y a raíz de una encuesta, se dieron cuenta de que casi todas vivían endeudadas y en arriendo. “Tomamos la iniciativa de ayudarlas recogiendo fondos en muchas actividades comunales y tocando puertas en el Fondo Nacional del Ahorro, que creó un ítem especial para las colocadoras independientes de apuestas, lo que les permitió hacer su ahorro programado y acceder a créditos de vivienda con la entidad”, dicen.



Así compraron las primeras 40 casas en Nariño, como cuota inicial de un proyecto que Supergiros completa entregando a cada trabajadora $ 10 millones para la cuota inicial de su vivienda y las acompaña además vigilando que los proyectos tengan buenas vías, estén cerca a los colegios, al centro de salud y a los supermercados.



También apadrinan becas de estudio para los hijos de las asesoras de ventas o para ellas, financian un proyecto productivo para que aprendan artes y oficios y para sus hijos crearon la ‘Escuela Musical Supergiros’, que ya cuenta con 40 niños y niñas que encontraron en la música la mejor alternativa para el uso de su tiempo libre. Como parte de la responsabilidad ambiental trabajan en campañas con la Fundación Esterilizando con Amor, interviniendo 240 gatos y perros para evitar su reproducción en las calles.

Cerca de los corazones

La Fundación Cerca de ti, que impacta a todos los colaboradores, colocadores independientes de la marca Gana, loteros de LotiColombia y comunidad antioqueña, está presente en los 125 municipios del departamento desde hace 17 años, beneficiando más de 12.000 personas.



Andrés Felipe Cano Pineda, director ejecutivo de la Fundación, recuerda que se han dedicado a los proyectos de atención prioritaria en calamidades, educación inicial, protección por incapacidad, discapacidad, salud física y mental y el programa estrella de seguridad alimentaria 'Alimentos para todos', que benefició unas 1.820 familias antioqueñas de sus trabajadores con comida a bajo costo.



Por estas y otras ejecutorías, la Fundación ha sido reconocida en todo el país por diferentes instituciones que han exaltado su labor social.

En la Colombia profunda

'JERónimo' es la mascota ambiental del grupo empresarial JER, que surgió de una convocatoria realizada entre los trabajadores de la organización, al igual que la responsabilidad social empresarial de la organización nació para honrar sus compromisos económicos, sociales y ambientales.



"Hemos sumado acciones para lograr un impacto social positivo en Boyacá y Amazonas, territorios en los que aportamos a la generación de recursos para el sector salud, así como en la creación de oportunidades de empleo, ya que, estamos al servicio de la gente y en ese sentido, también avanzamos con programas sociales sostenibles para el medioambiente, la equidad de género, la inclusión laboral, la salud y seguridad en el trabajo, entre otros, dirigidos a las comunidades y a nuestros colaboradores también y con los que hemos tenido resultados positivos, manteniéndonos cerca a nuestra gente", confirma Carmen Redondo, gerente regional de Grupo JER.



'Etiquetas de mija' es el nombre de uno de sus proyectos ambientales bandera, por medio del cual recolectaron y reciclaron entre junio y diciembre del año pasado 8.420 kilos de colillas de papel; y para las personas con habilidades diversas y de la tercera edad crearon la estrategia 'Desayuno feliz', que reafirma la importancia que todos tienen para el Grupo JER.



Recientemente, desarrollan el proyecto 'Mis manos comunican', orientado a los clientes con discapacidad auditiva que llegan a sus puntos de venta, en donde serán atendidos con lenguaje de señas, borrando de esta manera las barreras comunicacionales y evolucionando hacia un servicio al cliente más inclusivo.

REDACCIÓN MÁS CONTENIDO