La región aporta el 15,2 por ciento a la economía

La costa Caribe es la zona del país que cuenta con una posición geográfica estratégica porque es la puerta de entrada a Colombia por el norte. De hecho, tiene cuatro de los puertos más importantes del país, por los cuales se moviliza el 89,6 por ciento de la carga que entra y sale vía marítima, lo cual refleja la relevancia de esta zona para el comercio exterior.

Se trata de una economía que basa su sustento en varias actividades como la ganadería, la agricultura, el turismo, la industria y los servicios, aunque estos últimos han ganado mayor participación en los últimos años, y si bien su industria no es tan diversificada representa el 10,1 por ciento de su economía.



Está integrada por ocho departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Representa en la economía colombiana el 15,2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), es decir que de los casi 854 billones de pesos en que se estima la producción de bienes y servicios del país, esta región aporta cerca de 127,3 billones de pesos.



Los sectores que más contribuyen al PIB de la región son la administración pública y defensa, que hace referencia principalmente a los servicios de salud, educación, seguridad, defensa y construcción de infraestructura, entre otros; en el comercio, restaurantes y hoteles; en la industria manufacturera y en el sector de minas y canteras.



Esos cuatro sectores componen el 57 por ciento de su economía, la cual al cierre del 2018, y según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registró un crecimiento del 1,7 por ciento, un poco por debajo del crecimiento que registró en el 2017 cuando lo hizo en 1,8 por ciento.



De 12 sectores o actividades que mide el Dane, la región Caribe registró retrocesos en dos de ellas. En la construcción, que cayó en 5,9 por ciento y que representa el 7,4 por ciento de esa economía, y en la explotación de minas y canteras que disminuyó en 2,8 por ciento, actividad que representa el 9,9 por ciento.



En el caso de la construcción, y según el Boletín Económico Regional del Banco de la República del último trimestre del año pasado, la aprobación de licencias de construcción en la región se redujo en 21,8 por ciento, jalonado especialmente por el sector de la vivienda.



“Este descenso se originó en el notable retroceso del metraje aprobado para vivienda. Esto generó una distribución poco usual en la participación de los dos grandes segmentos dentro del total, ya que históricamente la contribución de la vivienda ha sido mayor a la de otros destinos. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2018 el grupo de otros participó con el 53,5 por ciento y el de vivienda solo con el 46,5 por ciento, hecho que no se registraba desde el primer trimestre de 2012”, señala el mencionado informe.



El área destinada a ese segmento (vivienda) cayó en 40,1 por ciento, y dentro de esta la que mayor disminución registró fue el área destinada a la vivienda de interés social con un 66 por ciento. Asimismo, se registró un aumento en los costos de construcción, sumando a un retroceso en la venta de vivienda nueva.



Por el lado de minas y canteras, una de las razones de su bajón pudo obedecer a una disminución en la producción de carbón del 9,3 por ciento en el último trimestre del año pasado que impactó en las exportaciones de este producto. “La Guajira y Cesar, principales productores de este mineral en el país, disminuyeron en el comparativo anual sus niveles de producción 19,3 por ciento y 2,3 por ciento respectivamente, registrándose en Cesar resultados negativos a lo largo de todo el año”, dice el informe.

Los sectores que más contribuyen

Los tres principales sectores que más aportan a la economía de la región Caribe (administración pública; comercio, restaurante y hoteles e industria manufacturera), si bien registraron crecimientos importantes que ayudaron a impulsar la economía de esta parte del país, no fueron los más altos.



La administración pública por ejemplo, que es la actividad que más pesa en esta economía con una participación del 19,2 por ciento, tuvo una variación positiva del 3,9 por ciento.



El comercio al por mayor, del que hacen parte restaurantes, hoteles, transporte y vehículos, representa el 17,8 por ciento del producto interno bruto y en el 2018 tuvo una variación positiva del 3,3 por ciento, con relación al 2017.



Dentro de este sector, la matrícula de vehículos nuevos tuvo un comportamiento positivo generalizado en la región y la ocupación hotelera al cierre del 2018 fue del 61,1 por ciento, que si bien estuvo levemente por debajo de un año atrás, se ubicó muy por encima del promedio nacional. A lo que se suma un aumento en el número de visitantes de cruceros.



Por el lado de la industria manufacturera, que representa el 10,1 por ciento en esta economía, tuvo un crecimiento del 2,3 por ciento en el 2018. En esta se destaca el aumento en la demanda de energía que es un indicador que habla de un mayor nivel de producción.

Y el agro...

El sector de la agricultura y la ganadería representan el 5,7 por ciento en la economía de la región Caribe. Durante el 2018 registró una variación positiva del 1,8 por ciento, reflejo de la situación que registró el subsector de la ganadería que se ha visto impactado por los brotes de fiebre aftosa y el contrabando, lo cual llevó a la menor comercialización y sacrificio de ganado vacuno y a las menores exportaciones, según el reporte del Banco de la República.



Los productos del agro que se destacan en esta parte del país son la yuca, la palma de aceite, el banano, el ñame, el mango, la papaya y los cítricos, entre otros que hacen parte de los cultivos permanentes. Y en los transitorios están en arroz, el maíz, la patilla y la ahuyama.

Lo que exporta

Las exportaciones también juegan en la economía de la región Caribe. En el 2018, estas representaron el 30 por ciento en las ventas externas totales del país y sumaron un total de 12.517,8 millones de dólares.



La mayor parte de esas ventas, el 70,2 por ciento correspondió a productos del sector minero energético, básicamente petróleo y carbón. El restante 29,8 por ciento son bienes no minero energéticos, constituidos por productos de los sectores industrial, agroindustrial y agropecuario.



Es decir, en esta última clase de bienes la región exportó en el 2018 un total de 3.724,7 millones, un crecimiento del 7,5 por ciento con relación al 2017. Dentro de esta clase de productos los que mayor peso tienen, con el 70,2 por ciento, son los bienes industriales. Las ventas de estos sumaron 2.613,6 millones y tuvieron un crecimiento del 7,6 por ciento.



Los bienes agroindustriales participaron dentro de los no mineros con el 16,2 por ciento (602,1 millones de dólares) y tuvieron un aumento del 11,2 por ciento. Y los agropecuarios participaron en esta canasta con el 13,6 por ciento. Las exportaciones de éstos alcanzaron los 508,6 millones, con un aumento del 2,5 por ciento.



Los principales productos no minero energéticos que exporta la costa Caribe son las ferroaleaciones, el aceite de la palma, el polipropileno, el policloruro, los bananos, los insecticidas, las partes de construcciones y los desperdicios y desechos de cobre, entre otros.



Los principales destinos de estas ventas son Estados Unidos, Turquía, Países Bajos, México, Brasil y Chile, entre otros.



Esta es una región que aprovecha las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales, pues el 81 por ciento de los productos no minero energéticos que despacha al mundo, se dirige a países con los cuales el país tiene Tratados de Libre Comercio.



Hacia esos destinos envió productos por el orden de los 3.018,1 millones, hacia donde también crecieron y lo hicieron en 6,9 por ciento. El principal destino con TLC es Estados Unidos, seguido por Mercosur y por la Unión Europea.



De otra parte, este año hasta el mes de abril, la región Caribe vendió al mundo en productos agropecuarios, agroindustriales e industriales un total de 1.184,1 millones de dólares, sin embargo registraron una disminución del 8,1 por ciento con relación a igual periodo del 2018.