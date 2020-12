La recuperación post covid será digital, sí o sí

La transformación digital es el gran porvenir de desarrollo y crecimiento económico para Colombia y América Latina. En esto coinciden gobernantes, academia y los más importantes jugadores del mercado de las telecomunicaciones.



Por más lejana que parezca, lo cierto es que hoy la región, incluyendo a Colombia, está dando grandes pasos hacia una transformación digital, involucrando ciudadanos, empresas y Estado. A continuación, diferentes visiones de digitalización, avances, retos y desafíos de manos de expertos de compañías con presencia global como AT&T DirecTV, la Consejería Presidencial para la Transformación Digital, Alianza IN y la Universidad El Bosque.

Los tres pilares de la transformación

Hablar de transformación digital exige aumentar la conectividad a Internet de ciudadanos, empresas y Estado. De ahí que una mayor inversión en tecnología es parte de la hoja de ruta hacia la digitalización. Adicional a lo anterior, como lo señala Ángel Melguizo, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T DirecTV Latinoamérica “es claro que sin conectividad no existiría, pero la transformación va más allá de eso. Requiere de una serie de habilidades y competencias para que, como trabajadores y ciudadanos, aprovechemos las ventajas y potencialidades de la digitalización”.



De acuerdo con estadísticas de LinkedIn, estas skills o habilidades son digitales (como el saber programar, el manejo de datos y su privacidad, o la ciberseguridad), analíticas (para sacar todo el provecho a esa riqueza de datos que se está produciendo en el entorno digital) y competencias blandas (comunicación, incluso dominar el idioma inglés, pensamiento crítico o liderazgo).



Junto con la inversión en capital humano y conectividad, otro de los ejes que apalancan la transformación digital es el aspecto regulatorio: una institucionalidad y regulación innovadoras y modernas, adaptadas a estos tiempos de nuevas tecnologías, ‘softwares’ o aplicativos, pero que al mismo tiempo impulsen la competencia y protejan en tiempos de plataformas la privacidad y seguridad digital de los ciudadanos en su actividad económica, social y sus relaciones con el Estado.



Según el experto de AT&T -quien también ejerció como economista jefe para Latinoamérica en el Centro de Desarrollo de la OCDE-, los países de la región que evidencian una regulación e institucionalidad mejor que el promedio cuentan con niveles de inversión en telecomunicaciones hasta un 64 por ciento superior que las naciones con regulación institucional más débil.



Esta tríada (inversión en tecnología, capital humano y una institucionalidad y regulación inteligente) “apalancará la transformación digital en América Latina, un detonador de un salto en ingreso y en inclusión que deben dar los países luego de los embates de la pandemia de covid-19”, asevera el vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T DirecTV Latinoamérica.



Transformación digital, una estrategia de país



En lo que respecta al panorama nacional, contar con una Consejería Presidencial para asuntos de transformación digital es parte de esta institucionalidad moderna, y demuestra la valía que le da Colombia y, especialmente, sus tomadores de decisiones a este rubro.



Víctor Muñoz, consejero presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación digital, señala que “contar con una Consejería tiene mucha relevancia, ya que es la primera línea de reporte al presidente de la República y permite, desde la Casa de Nariño, coordinar los esfuerzos que adelantan los diferentes sectores en esta materia”.



En la misma línea, cabe resaltar que el más reciente Plan Nacional de Desarrollo incorporó por primera vez en la historia de este documento un capítulo dedicado a la transformación digital, junto a unas metas muy claras.



A esto se suman diferentes políticas públicas que el actual Gobierno ha venido adelantando, entre las que se destacan diferentes Conpes (políticas generales aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social) en asuntos como inteligencia artificial, comercio electrónico, ciberseguridad o emprendimiento con énfasis digital.



“Hoy Colombia cuenta con cerca de 490 proyectos de transformación digital que avanzan en diferentes entidades públicas. Además, ‘Compromiso por Colombia’, (la estrategia de reactivación económica ante las afectaciones por la pandemia), tiene como una de sus líneas principales lo relacionado a transformación y economía digitales. La transformación digital será un pilar no solo dentro de la estrategia económica, sino de desarrollo del país”, afirma Muñoz.



Por su parte, David Luna, exministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y actual presidente de Alianza IN, explica que las perspectivas de transformación digital en Colombia son muy optimistas.



“Nos falta mucho, claro está, pero la transformación digital se está dando en gran medida porque está soportada por una muy buena conectividad. Pasamos de tener tres cables submarinos a 10; de 100 municipios con fibra óptica a tenerlo en la mayoría; de tres millones de conexiones a Internet a 40 millones; de ninguna zona wifi gratuita a tener 3.000. Estos son algunos resultados que hemos logrado como país, trabajando junto al sector privado y considerando a la transformación digital como un tema de Estado, no solo de Gobierno”, acota Luna.



Un 2020 muy digital

Por cuenta de la pandemia de covid-19, sus confinamientos y restricciones al libre tránsito, el 2020 estuvo marcado por una digitalización que, aunque por obligación y necesidad, le permitió a América Latina avanzar en meses lo que tardaría décadas en materia de transformación digital.



Así mismo, es un año de contrastes: mientras que algunos dieron continuidad a su vida y actividades productivas a través de la tecnología, otros muchos (y, por lo general, los ciudadanos de menores ingresos) no cuentan con acceso a conectividad ni a las oportunidades que brinda la economía digitalizada.



“Lo ocurrido en la pandemia nos demostró que las potencialidades de la transformación digital. En estos meses, el mundo se puso de acuerdo en que los servicios de telecomunicaciones son esenciales para divulgar información sanitaria, estudiar, trabajar y permitir que las empresas sigan funcionando. Pero también evidenció las brechas existentes entre ciudadanos y entre empresas, por lo que la acción es urgente”, asevera Ángel Melguizo.



Con base en estos aprendizajes, y dada la importancia de trabajar en el acceso equitativo a la tecnología, es posible afirmar que la recuperación económica post covid será digital. Eso sí, lo clave aquí es que los países (sus ciudadanos, empresas y gobiernos) entiendan el poder transformador de la digitalización.



“Aún queda camino por recorrer. La digitalización que estamos viendo en América Latina todavía es muy pasiva, es más de consumidor y no transformativa. El último informe de la OCDE sobre América Latina señala que el 90 por ciento de las empresas latinoamericanas tienen conexión a Internet, pero solamente el 50 por ciento lo usa para la compra de suministros. Y el porcentaje es aún mucho menor referido a las empresas que están mejorando los procesos productivos de la mano del ‘Big Data’, o implementando estrategias de inteligencia digital”, señala el vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T DirecTV Latinoamérica.



Hacia una regulación moderna e inteligente



La transformación digital, como un cambio de paradigmas que requiere de esfuerzos multilaterales, no solo conlleva a los países a una mayor inversión en tecnología, puesto que también insta a sus gobernantes a actualizar el entorno regulatorio e institucional.



“La transformación lo ha cambiado todo. La mayoría de las plataformas con las que transportamos (de la mano de apps de transporte), compramos (a través del comercio electrónico) e incluso la forma en que consumimos (por medio de conocidas apps de ‘delivery’) no existían hace apenas 15 años”, acota Ángel Melguizo.



“Por tanto, un entorno regulatorio inteligente es un paso fundamental para allanar la transformación digital. Y esto no solo le compete a los Gobiernos, las empresas también tienen un rol fundamental. Desde AT&T DirecTV colaboramos con los Gobiernos de América Latina para avanzar hacia entornos regulatorios inteligentes con focos en la protección de la propiedad intelectual, la seguridad y privacidad de los datos y la fiscalidad”, puntualiza Melguizo.



Precisamente, Colombia ha avanzado en esta materia con un acierto importante, a través de los llamados ‘sandboxes’ regulatorios, es decir, “campos de pruebas” para modelos de negocio que aún no están cobijados por una regulación vigente pero que permite iniciar pruebas supervisados por instituciones regulatorias.



“Hoy el país cuenta con un ‘sandbox’ regulatorio en el tema de criptoactivos, a través de la Superintendencia Financiera; otro para los temas de inteligencia artificial con protección del consumidor y contamos con otro ‘sandbox2 regulatorio para todo lo que será 5G en Colombia”, precisa el consejero presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación digital.



No obstante, muchos expertos consideran que, más allá de regular, también es necesario desregular ciertos procedimientos que impiden que la adopción de procesos y tecnología nueva sea más lenta de lo esperada.



Un cambio cultural



David Luna reseña que, desde el año 2016, el Foro Económico Mundial viene hablando de la Cuarta Revolución Industrial, la cual ha denominado la ‘Revolución Digital’. Y se ha señalado que todos los sectores de la economía, inclusive las familias, van a enfrentar una transformación digital más temprano que tarde.



Por tanto, dado que la transformación digital es un concepto que va directamente relacionado con la persona, su actitud y su aptitud frente a los cambios de entorno que irá experimentando, tiene un componente cultural innegable.



Frente a esto, Juan Ávila, director del programa de Diseño Industrial de la Universidad El Bosque y docente de la Maestría en Diseño para Industrias Creativas de la misma institución, afirma que “para avanzar en la transformación digital pienso que hay que trabajar en tecnología y cultura simultáneamente. El primero, desde un punto de vista estratégico que implica trabajar desde la política pública para crear todas las condiciones e infraestructura que permitan adoptar tecnologías emergentes”.



“Hoy ya estamos hablando de plataformas de telecomunicaciones 5G, por ejemplo. Estas y otras tecnologías deben arribar al país de forma ágil, a precios competitivos para los consumidores, evitando los monopolios y estimulando la sana competencia entre los operadores”, recalca el docente de la Universidad El Bosque.



La suerte está echada

Es posible concluir que Colombia y América Latina comprenden la importancia de la digitalización en todas sus esferas y cuyas implicaciones ya están resolviendo.



“Soy un convencido, y en AT&T compartimos esta visión, de que la creatividad y resiliencia latinoamericanas, unidas con la transformación digital en la región pueden impulsar un motor de crecimiento con inclusión como es la ‘Economía Naranja’. Para ello, hay que cambiar el ‘chip’, y aspirar ser una región que no solo consume contenidos digitales, sino que (a través de más y mejores tecnologías) los produzca”, concluye Ángel Melguizo.



Como muestra de ello, América Latina será una de las primeras regiones en el mundo donde AT&T lanzará HBO Max, la plataforma de contenidos en ‘streaming’ de WarnerMedia.