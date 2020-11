La recuperación económica mediante el fortalecimiento de las pymes

En términos generales el año 2019 fue un buen año para la creación de empresa en el país, ya que según Confecámaras, la cifra ascendió a 309.463 unidades productivas, sin embargo, lo cierto es que de acuerdo con la misma agremiación, la tasa de supervivencia, después de 5 años, es de solo 34 por cada 100 compañías creadas, un panorama que se ha visto agudizado por los efectos derivados de la pandemia, afectando aún más a un sector empresarial que solo tiene perspectivas de recuperación mediante el esfuerzo colectivo de entidades públicas, privadas, empresarios, gremios, academia y comunidad en general.

Consciente de ello, la Caja de Compensación Familiar Compensar ha venido desarrollando desde su creación, múltiples acciones para contribuir al fortalecimiento de sus más de 96.000 empleadores y empresas afiliadas, de las cuales el 86 por ciento son de menos de 10 trabajadores. Asimismo, desde el momento en el que inició la emergencia sanitaria en Colombia, ha trabajado en el propósito de adaptarse a las actuales necesidades y a las nuevas realidades sociales y laborales. Adicionalmente, a través de su Agencia de Empleo y Emprendimiento, viene poniendo en marcha diversas iniciativas tendientes no solo a favorecer la ocupación de personas en plazas de trabajo, sino a fortalecer el emprendimiento, enfrentando así, el panorama del desempleo en el territorio que supera el 20 por ciento.



Un ejemplo de su compromiso en esta materia es la creación de una vitrina virtual gratuita para facilitarle a los emprendedores y a su red de proveedores, la comercialización de sus productos y servicios. La Vitrina Virtual de Compensar brinda a los pequeños empresarios un canal adicional de venta por medio del cual pueden darle mayor visibilidad a sus negocios, anunciar promociones por temporada, y dar a conocer su oferta en una nueva red de clientes, abriéndole la puerta a la generación de ventas cruzadas, lo que le permite al emprendedor encontrar compradores que no estaba buscando, y tener la posibilidad de participar en eventos exclusivos de la Comunidad Compensar.



“En el actual proceso de recuperación económica del país, el fortalecimiento de los pequeños empresarios debería ser un compromiso de todos con miras a la generación de empleo, el mayor motor de integración social”, afirmó María Isabel Carrascal, gerente de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar.



A estas acciones se suma el acompañamiento que la Agencia de Empleo y Emprendimiento brinda a las empresas en sus procesos de selección, que incluye el acceso a un portafolio de servicios completamente gratuito para ahorrar tiempo y dinero. Por otro lado, además fomentar el empleo, lo cual se refleja en las más de 70.000 personas capacitadas entre marzo y octubre, y las más de 13.400 personas ubicadas laboralmente, también ayuda al empoderamiento de los independientes con iniciativas como la ruta de emprendimiento, un completo modelo de acompañamiento que va desde la estructuración del esquema de negocio, hasta la puesta en marcha del proyecto empresarial.



De esta manera, Compensar continúa poniendo al servicio de empresas y trabajadores afiliados y no afiliados toda su experiencia y compromiso con la seguridad de que con el aporte de todos será posible avanzar hacia el futuro.



