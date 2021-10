La juventud colombiana y migrante da ejemplo con sus proyectos comunitarios

Estas son algunas de las experiencias de jóvenes nacidos o no en Colombia, que desarrollan proyectos en distintas áreas y en varios rincones del país. Son ejemplo de solidaridad y empatía.

Mucha de la población juvenil de Colombia, nacida aquí o que eligió este país para vivir, está interesada en trabajar por sus comunidades con propuestas concretas.



En todas las regiones del país, los jóvenes han diseñado proyectos en torno a la reconciliación y la confianza. Por su liderazgo, muchos de ellos han recibido el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y ACDI/VOCA.



El impacto de sus iniciativas también los ha llevado a participar en los foros ‘Generación sin fronteras: una agenda para el futuro’, con apoyo de EL TIEMPO Casa Editorial, en el que se les capacitó en habilidades para la vida y competencias técnicas útiles para acelerar sus iniciativas sociales.



Se trata de jóvenes que dedican su talento, tiempo y cariño a trabajar por otros y que se convierten en ejemplo. Así lo demuestran estas historias de vida.

El venezolano que lleva danza a las comunidades más vulnerables de Riohacha

Aldemaro Romero es un joven venezolano que encontró en Colombia una oportunidad. Foto: Archivo Particular

Bailando en las calles, en los semáforos y en los parques de Riohacha, Aldemaro Romero, un joven venezolano de 16 años que llegó a Colombia desplazado por la situación económica y social de su país, encontró una oportunidad.



Desde que tenía cuatro años mostró interés por el baile. A los catorce ya era coreógrafo, después estudió danza en una academia de Caracas y alcanzó a estar en escena con grandes de la industria musical.



“Éramos una familia de clase media. Mi padre era músico, artista y director de orquesta. Mi madre era profesora. Cuando mi padre murió, sentía las manos atadas al ver que no podría enfrentar un futuro y me vi obligado a emigrar”.



Su objetivo era llegar a Bogotá, pero terminó en Maicao y después en Riohacha, de los que se enamoró por el mar, la brisa y la hospitalidad de su gente. Esa 'perla', como él la llama, lo acogió, dándole la oportunidad de empezar a construir sus sueños a través de la música y el baile.



Poco a poco empezó a influenciar a los niños con sus pasos y coreografías de danza urbana, hip hop, clásica, salsa y más. Hoy tiene 26 años y un proyecto de vida sólido: ‘Talento de calle’, un movimiento a favor de la danza enfocado a niños y jóvenes, de 6 a 18 años, en condiciones de vulnerabilidad, de los que hacen parte migrantes, desplazados, afrodescendientes y comunidad wayú.



“Mi objetivo es influir en personas más indefensas para potenciar capacidades que aumenten sus ganas de existir, de crear y de soñar. No quiero que los jóvenes se pierdan en las drogas; quiero que vean lo bueno de la vida a través del baile”.

Actualmente trabaja para 100 niños de las comunidades Nazareth y Villa del Sur, consideradas de las más frágiles de Riohacha, a quienes lleva danza, teatro, pintura, alegría y esperanza.



Por las calles lo reconocen como un joven sensible, luchador y dispuesto a ayudar a los más vulnerables a través de sus manifestaciones artísticas. “Me ven como un ejemplo y eso es un orgullo para mí”.



Y sueña en grande: quiere llegar con su arte a Miami y a Las Vegas, pero sin olvidar a Riohacha, la ciudad bonita que le abrió las puertas.

Limpiatón por Colombia llegó a 21 departamentos

Sergio Piña logró reunir a cientos de jóvenes para que recogieran los residuos que contaminan estos espacios naturales Foto: Archivo Particular

A sus 24 años, Sergio Piña logró reunir a cientos de jóvenes en 21 departamentos del país para que, entre el 24 y 25 de julio del 2021, visitaran algún ecosistema de sus ciudades o municipios, y recogieran los residuos que contaminan estos espacios naturales. La iniciativa fue un éxito y se llamó ‘Limpiatón por Colombia’.



Pero la acción iba más allá de recoger residuos: buscó construir tejido social y que las personas reconocieran lugares como playas, humedales, bosques (e incluso parques) y los servicios ecosistémicos que les prestan a las comunidades en cada territorio.



“La iniciativa surgió porque la gente no conocía bien su casita. Empezamos a promover las limpiezas para que pudieran apropiarse de sus territorios. Lo logramos gracias a la colaboración de aliados, organizaciones y fundaciones”, explicó Sergio.



Nacido en Duitama (Boyacá), actualmente vive entre Bogotá y Cajicá, comenzó a pensar en esta iniciativa desde febrero de este año y le costó varias noches de sueño. “La compartí con compañeros de la universidad, del trabajo y de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, y así se fueron sumando personas”, relató el joven.



La preocupación por los temas ambientales y sociales ha estado presente en su vida.

De niño participó de voluntariados en centros para personas de la tercera edad, en Duitama: “Fue un aprendizaje continuo. Eso me permitió conversar con las personas y aprender a comprender al otro”.



Al finalizar su colegio e iniciar su tecnólogo en gestión ambiental en el Sena, se vinculó a varios voluntariados relacionados con educación ambiental. Actualmente estudia Administración Ambiental.



En 2020, durante la pandemia del covid-19 y con las limitaciones que esta trajo, se vinculó a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. “Propuse realizar varias actividades virtuales y en julio me lancé a ser coordinador temático de la Red en Bogotá. La Red fue una plataforma de conocer personas y estructurar la iniciativa Limpiatón por Colombia”, indicó.



Su proyecto no busca ser una actividad que se realice anualmente, sino un proceso de participación ambiental, en el que se promueva el tejido social, la apropiación de ecosistemas y la educación ambiental, y que sea continuo. Sergio aseguró que las jornadas de limpieza son solo la cara visible de esta iniciativa.



Además, expuso cómo se vivió esa jornada en la que cientos de personas de las comunidades en donde se realizó salieron a conocer los ecosistemas de sus territorios. “Hubo experiencias interesantes, por ejemplo, la limpieza de una playa en el Chocó a donde los turistas van a ver ballenas durante el segundo semestre del año.



En Amazonas fueron las comunidades indígenas las que se organizaron, en alianza con la fundación Omacha, para limpiar un sitio Ramsar, que es un ecosistema protegido por acuerdo internacional. Las mismas comunidades llevaron los residuos hasta Leticia, a un centro de acopio”, relató el joven.

Abogada venezolana que orienta a migrantes

De ser abogada y trabajar en una alcaldía en Venezuela, María Edicta Carrero tuvo que migrar a Colombia a emplearse en restaurantes y como domiciliaria. Foto: Archivo Particular

El 4 de noviembre de 2019, con 26 años, María Edicta Carrero llegó a Bogotá. Emigró de su país natal, Venezuela, y llegó a vivir con su novio, un líder estudiantil y activista de un partido de oposición que había llegado 5 meses antes, por una persecución política.



María Edicta tuvo que comenzar su vida desde cero. A pesar de ser abogada y trabajar en la alcaldía de un municipio del estado de Mérida, tuvo que emigrar: “El sueldo ya no me alcanzaba. Y si tenía el dinero para comprar medicinas, era muy difícil conseguirlas”.



En Bogotá desempeñó diferentes oficios, en restaurantes o como domiciliaria, para mantenerse. “Fue un cambio total dejar de ser profesional y abandonar a los seres queridos para llegar a un lugar nuevo”, relata.



Hoy tiene poco contacto con su familia porque sus parientes viven en un municipio donde la señal de teléfono e internet es deficiente.



A pesar de todo, María Edicta no ha dejado de trabajar por otros, como lo hacía en la Universidad de los Andes, en Mérida, donde, siendo líder estudiantil, luchó por la reivindicación de derechos de sus compañeros y compañeras.



Este espíritu la llevó a realizar varios enlaces en Bogotá y fuera del país, y así participó en la formación de la fundación Migrando en Positivo. Cuando llegó la pandemia del covid-19, la joven activó sus redes y reunió recursos y alimentos para compartir: “No solo con personas venezolanas sino con colombianas que iban a ser desalojadas de donde vivían por no tener para pagar el arriendo”.



También ayuda con sus conocimientos como abogada y brinda asesoría jurídica a los migrantes venezolanos. “Les indico ante qué organismos o ente público pueden acudir en caso de que sean vulnerados algunos de sus derechos o cuáles son los trámites y procesos que deben seguir para acceder a beneficios en Colombia”, explica.



Hasta la han contactado sus compatriotas porque en ocasiones no saben abrir una cuenta de correo electrónico o acceder a una plataforma web. “Esas cosas que serían para uno fáciles, para ellos son de gran ayuda”. Destaca que ha sido bien recibida por los jóvenes colombianos, quienes han estado prestos a conocer sobre su cultura, y se ha contactado con líderes que desarrollan proyectos en diferentes municipios, y en los que incluyen a la población migrante.

