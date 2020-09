La industria de macrosnacks innova y aumenta ventas al exterior

Antioquia, después del Valle del Cauca, es el departamento con los mayores crecimientos en el sector de macrosnacks, al tiempo que en ventas al exterior también ocupa el segundo lugar, pero fue el único que registró un aumento de esas exportaciones entre enero y mayo de este año.

Y es que este segmento ha cobrado tanta relevancia, que hasta el Gobierno Nacional –a través de Colombia Productiva, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria

y Turismo– anunció que el diseño del Plan de Negocios, con visión a 2028, para los sectores de snacks, galletas y aceites, en el que se plantea la estrategia para aumentar

ventas locales, producción y exportaciones, gracias a mejoras productivas y de calidad en el sector.



Según esa cartera, este documento definió cuáles deben ser las acciones para seguir preparando la oferta de las empresas que producen estos alimentos y alcanzar ventas

externas por US$277,8 millones a 2028 y una tasa de crecimiento anual superior a 4 por ciento para cada industria.

“Desde el Gobierno Nacional nos hemos fijado la meta de alcanzar US$27.000 millones en exportaciones no minero energéticas y de lograr un crecimiento de nuestra economía de 4 por ciento anual.



Uno de los caminos para alcanzar estos objetivos es trabajar de manera articulada entre las entidades de Gobierno y el sector privado para que nuestras empresas produzcan más, con mejor calidad y mayor valor agregado y que preparen su oferta para aprovechar los acuerdos comerciales que tiene vigentes el país”, destacó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



El MinComercio, igualmente, indicó que estas tres categorías de alimentos aportan 0,8 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) del país y 6,8 del PIB industrial. En 2017 lograron ventas por $15,2 billones y generaron cerca de 79.000 empleos, por medio de 40.844 empresas registradas, en tanto que se estima que para el conjunto de productos de snacks y nueces logre exportaciones por US$8,6 millones, con una tasa de crecimiento anual de 11 por ciento. En el caso de su producción, el incremento esperado es de 17,2 por ciento, para llegar hasta $1 billón.

Buenos ejemplos



De acuerdo con Sergio Velásquez Manes, director general de la Cocina Chips and Factory, antes del inicio de la pandemia esta industria, en general, venía en un crecimiento significativo y con unas proyecciones en alza muy interesantes, así como

la categoría que él comercializa.



En el aspecto artesanal, al que su compañía se dirige, siente que gracias a ese crecimiento ya estaban ‘robándoles’ territorio a los grandes emporios del sector como Frito Lay o Margarita, mientras que en el snack en general también se evidencia el

crecimiento que está y seguirá teniendo, porque ya se volvió algo de consumo masivo, ya que se vende como un alimento diario y un acompañamiento para diferentes momentos durante el día y para no dejar pasar mucho tiempo de ayuno entre cada

comida principal.



“Ahora, yo que visito muchos clientes para ofrecerles nuestros productos, es más común que casi cada semana esté llegando un producto nuevo de las grandes industrias y los nuevos emprendimientos, lo que hace pensar en un aumento aún más

fuerte a ese nivel, que saben que los consumidores están demandando nuevos sabores, productos y propuestas más saludables”, explica Velásquez.

Frente a su experiencia con la llegada de la pandemia, reconoce que su mercado cayó, al no atender a las grandes superficies y con la afectación de los restaurantes, pero que con sus clientes de la mediana industria o minimercados, sin embargo, se pudo

mantener y en ningún momento se vio forzado a cerrar o dejar de operar.



Por su parte, Antuaneth Cueter Aruachan, gerente de Amira Snacks Saludables, considera que este es un sector que últimamente se ha venido desarrollando con mayor fuerza y que muchos emprendedores han seguido esa línea con una buena variedad de estos alimentos, galletas sin gluten, tostadas y otros muy orientados

hacia lo saludable, incluido todo lo que se produce con las mantequillas de maní, de almendras y de nueces.



“El comportamiento del mercado en el ámbito nacional ha sido creciente, sobre todo en las principales ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, pero en otras intermedias también se vienen trabajando en los últimos cuatro años”, explica

esta emprendedora.



Acerca de los desafíos más importantes que tiene el segmento de los macrosnacks en el mundo saludable, Cueter Aruachan sostiene que la gente todavía no conoce bien la diferencia entre los alimentos saludables versus los snacks tradicionales entonces, añade, la diferencia en precios es muy relevante porque, en el caso del azúcar, no es lo mismo si el consumidor endulza con azúcar a si lo hace con miel de abejas, puesto el

costo de un kilo de miel es muy distinto al de uno de azúcar.



“Ahora, con el tema de Red Papaz para el mundo de los niños, ellos han realizado un trabajo importante para que en los empaques de los alimentos se informe si son altos en sodio, en grasa o azúcar, por lo que puede generar que el segmento de los snacks

no saludables también comience a voltearse hacia esa tendencia sana, si el Congreso acepta ese alineamiento que solicita la entidad”, enfatiza la empresaria.



Mientras que Víctor Uribe Villa, gerente general de Up Nutricional Food SAS Wakeup, manifiesta que esta industria va creciendo muy bien y que –como buenos paisas– son pujantes y muy creativos, y cada vez nacen más marcas con propuestas muy innovadoras, que entienden muy bien la necesidad del mercado desde lo saludable,

lo funcional, el sabor, y hasta en lo ambiental.

Destaca que el comportamiento del mercado ha sido muy positivo, y que así como nacen cada vez más marcas, también la gente es más consciente de que prefiere comprar alimentos más saludables, artesanales y de emprendimiento local, porque saben que son más confiables que muchas de las multinacionales.



“Como perspectivas, vemos muchos cambios en los hábitos alimenticios y de compra, y por el lado de los desafíos está que las grandes plataformas entiendan que las pequeñas y medianas empresas son unos jugadores importantes, que vienen con

el componente de innovación, y que les permitan jugar con otras reglas de juego para que les ayude a crecer y así la industria haga lo propio de una manera más rápida y sana”, puntualiza Uribe.



De otro lado, voceros de la tienda Merka Orgánico, localizada en el Parque Comercial El Tesoro en Medellín, coinciden en afirmar que este sector viene con un buen desempeño durante este año, y que tanto snacks dulces como salados hacen

parte de las categorías de mayor venta del negocio (representan alrededor del 10 por ciento de las ventas totales), donde entre los productos más vendidos se encuentran los artesanales a base de chocolate con cacao mayor al 70 por ciento, las frutas deshidratadas, frutos secos empacados, chips de yuca y productos a base de quinoa

y arroz.



“Nuestro objetivo es seguir creciendo la categoría y aumentar la participación

de las ventas, generando una mayor expresión en los canales de ventas. El tener opciones saludables y distintas da una opción de consumo que los clientes buscan y aceptan, lo que genera oportunidades tanto para productores y comercializadores

como para Merka Orgánico de continuar desarrollando esta importante industria”, recalcan.