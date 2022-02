El año pasado fue muy interesante para el sector de bebidas. Hubo una senda de recuperación económica que les permitió a las empresas afiliadas a la Cámara de Bebidas de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cerrar el 2021 con una variación positiva de 21,7 por ciento en la elaboración de bebidas durante 11 meses, comparado frente al mismo periodo en 2020.

Así lo considera Camilo Rojas, director de la Cámara de Bebidas de la Andi, quien sobre el panorama actual sostiene que la industria realizó grandes esfuerzos para mantener su capacidad de generación de empleo.



De esa forma, afirma que la industria de bebidas contribuye, por ejemplo, a la economía de más de 450.000 tiendas de barrio y a más de 20.000 recicladores de oficio, que representan el 33 por ciento del Registro Único de Recicladores de Oficio (Ruro 2020).



“La industria también fue altamente innovadora para dar respuesta a una coyuntura mundial que demandó resiliencia, optimismo, reinvención y sobre todo solidaridad. Respondió con plataformas digitales, creó nuevos canales de ventas y presentaciones de portafolio que respondieran a las dinámicas de consumo de la pandemia, fortaleció programas de economía circular y de bienestar social, entre otros. En suma, esta actividad ratificó que trabaja para generar valor a los colombianos, aportando al crecimiento y a la reactivación económica del país”, subrayó Rojas.



Al respecto, voceros de Postobón indican que –en línea con las tendencias de consumo– la compañía fortalece un criterio relevante: liderar asuntos asociados a la sostenibilidad. De esa forma, busca contribuir al desarrollo social y al cuidado ambiental y robustecer el valor que entrega con sus productos a los consumidores, quienes hoy que hoy resaltan el papel que las empresas juegan en esta materia.

¿Qué se espera para este sector para 2022?

Para Jorge Villegas P., gerente general de la Fábrica de Licores de América SAS, el 2022 para la industria de bebidas es un año que ven con la tendencia de 2021, y que es la de recobrar un poco el consumo y el mercado que se perdieron durante el 2020. “Se sigue creciendo, pero no se ha llegado a los niveles de 2019, luego se espera que el sector continúe recuperándose”.



Con respecto a lo que más ha complicado a la industria desde el año anterior, e incluso en la actualidad, el directivo responsabiliza al aumento de los precios en el ámbito mundial de todos los materiales de empaque, de las materias primas y de los fletes, lo que impacta los costos de producción, de importación y, por ende, estima que muy pronto va a generar un alza significativa, que es lo que más puede afectar en este 2022, y es que el consumo está golpeado, viene una inflación alta y en el sector no saben cómo se van a absorber esos incrementos en los precios.



Frente al panorama del 2022, Camilo Rojas indica que las empresas de bebidas afiliadas a la Andi reconocen la importancia de impulsar la innovación y que esa es una ruta de actuación para este año.



Así, el objetivo es generar innovaciones sobre sus productos, crear alternativas diferenciadas de consumo, por tamaño y ocasión. Opciones que entiendan las necesidades y exigencias de la gente y se sintonicen con el concepto de hábitos de consumo informados.



“Adicionalmente, la industria trabaja en alianzas entre las empresas que la conforman y con el Gobierno para fortalecer su criterio social y sostenible en asuntos como el aprovechamiento y el reciclaje, el cuidado de agua, el uso eficiente de la energía, la creación de programas sociales enfocados en la educación, la transferencia de conocimiento y la promoción de hábitos de vida responsables, entre otros”, explica el director de la Cámara de Bebidas.



Por otro lado, manifiesta que el sector también avanza en la adopción del etiquetado frontal acorde con la normativa vigente, migrando de las GDA, marco aceptado voluntariamente por la industria, a lo estipulado en la nueva normativa. La industria de bebidas –según anota– siempre estará comprometida con el consumo informado, de fácil identificación y comprensión para los consumidores. “En resumen, este año, la industria, acompañada por la Andi, seguirá contribuyendo a la creación de un mejor entorno, social, económico y ambiental”.



En ese sentido, como parte de la industria de bebidas, Postobón informa que seguirá aportando para que el sector siga dinamizando la economía en línea con la recuperación del país. Además, continuará promoviendo acciones relevantes como, por ejemplo, la economía circular, la eficiencia en el uso de recursos y la generación de oportunidades y el desarrollo de la cadena de valor.



En materia de desafíos, Villegas dice que entre ellos está seguir manteniendo las marcas, tratar de que el contagio y los mismos picos no afecten las medidas que se están tomando en cuanto a permitir nuevamente la apertura de los sitios de consumo. “Para mí, el panorama 2022 es muy similar al de 2021”, enfatiza.



Mientras que para Rojas los retos están puestos en asuntos como la innovación y la economía circular. De esa manera, la industria también busca dar respuestas acertadas y oportunas a las tendencias de consumo asociadas a hábitos de alimentación, más información para los consumidores, el reconocimiento de sus decisiones de consumo como individuos, el avance en empaques sostenibles y el uso responsable del agua en los procesos industriales, entre otros.



Y agrega que punto y aparte merece la economía circular como reto, que ya está siendo gestionado. Desde sus orígenes en el país –comenta– que la industria aplica el concepto, pero ahora busca llevarlo pasos adelante, consolidando cadenas productivas, entendiendo el ciclo de vida de los envases desde cómo se diseñan y fabrican, hasta cómo se reciclan y reutilizan.



“Ahí se unen la creatividad y la innovación para poner en marcha proyectos alrededor de este propósito, con lo cual se espera generar beneficios tangibles en el país, dado que este modelo supone la oportunidad de creación de emprendimientos verdes, así como la generación de empleo, promueve innovaciones que proporcionan ventajas competitivas a las empresas y aportan protección a las personas y al medioambiente”, puntualiza el funcionario de la Andi.



Las fuentes de Postobón agregan que en materia de sostenibilidad, la economía circular –especialmente en asuntos relacionados con la gestión de envases y empaques– representa un reto sobre el cual ya se está trabajando.



“Nos enfocamos en un ejercicio de ecodiseño de envases y empaques, el desarrollo de programas de aprovechamiento de materiales para fortalecer la cadena posconsumo y apoyar a los recicladores y, por supuesto, en la sensibilización y la educación al consumidor para que sea un actor clave en el reciclaje”, resaltan sus portavoces.