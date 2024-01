La historia de una esgrimista de oro en ScotiaGBS

Sus manos temblaban, apenas podía mantener el florete firme. Los nervios parecían apoderarse de su brazo entero, no era para menos, era su último combate y tenía el marcador en contra con cuatro puntos abajo. Su corazón estaba acelerado, pero en sus oídos solo retumbaba su cerebro diciéndose a sí misma “este es el combate más importante”. Eran los tres minutos más largos de su vida. En la pista ella primero atacó, pero el cansancio poco a poco le pasó factura. Pasó a defenderse, generando cada vez más toques a su rival. La alcanzó, e incluso sobrepasó los puntos. Su contrincante comenzó a atacar con más fuerza, hasta que, de manera sorpresiva, Cristina Orjuela Mendoza hizo una desaparición, se puso en cuclillas, tomó su florete con fuerza, y touché.

Cistina Orjuela Mendoza, oriunda del departamento del Tolima, ha sido nadadora, basquetbolista y desde los 15 años es esgrimista, deporte con el que ha conseguido un bronce, una plata y, recientemente, durante los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023, el primer oro junto al Equipo Bogotá en la liga de esgrima, el primero en la historia de la capital.



Su vida deportiva inició desde muy pequeña, gracias al apoyo de sus padres y hermanos que también le inculcaron la pasión por la actividad física. Primero incursionó en baloncesto, donde estuvo por varios años participando en Ibagué; luego estuvo en natación, pero su destino parecía estar marcado por los floretes, los sables y las espadas.



“Llegué a la esgrima de manera muy curiosa. Cuando tenía 15 años decidimos con mis amigas empezar un deporte diferente a todos, y ahí me enamoré de los floretes y el combate. Es un deporte con el que he aprendido tanto en la vida que, de verdad, me apasiona. La esgrima es costosa, pero es un deporte que te enseña disciplina y, sobre todo, el manejo mental, porque a veces te concentras tanto en tocar al contrincante que sin darte cuenta te terminan tocando a ti. Cuando le conté a mi papá que quería cambiar de deporte, él me dijo que me apoyaba, pero que este tenía que ser el deporte del resto de la vida -risas-, especialmente por lo costoso que es. Y así ha sido”, relató Cristina Orjuela Mendoza.



Hizo parte de la Liga de Esgrima del Tolima. En 2010 arribó a la capital para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Distrital. En el 2012 tuvo sus primeros Juegos Nacionales, en donde representó a Tolima y le dio al departamento el segundo lugar. En 2013 ingresó a la Liga de Esgrima de Bogotá y en 2018 ingresó a trabajar a ScotiaGBS, el centro de servicios de negocios globales de Scotiabank, empresa a la que también agradece el título de campeona nacional que hoy ostenta.



“Inicié en el área de AML, donde revisábamos casos de clientes canadienses para evitar lavado de dinero. En 2020 pasé al área de Contact Centre y desde mayo del 2021 hago parte del equipo de Innovación, como Innovation Product Owner, donde mi misión es generar mejoras para las diferentes áreas de la empresa, ayudarles al cumplimiento de metas y diseñar automatizaciones. En todo este tiempo, he logrado sobrellevar mi vida deportiva con tranquilidad, de hecho, para ganar este oro, ellos tuvieron mucho que ver, pues para los Juegos Nacionales tuve que ausentarme 15 días para prepararme en Europa, completamente desconectada del trabajo. Esa preparación, sin duda, me sirvió para ser parte de este oro, un premio no solo mío, sino de mi equipo, de toda Bogotá”, explicó.



Cada combate, según cuenta Cristina, es una lucha contra su propia cabeza, pues una vez en la pista, son muchos los pensamientos que la bombardean y que, de alguna forma u otra, podrían hacerla trastabillar en combate.

Facebook Twitter Linkedin

Cristina Orjuela (derecha) en el podio femenino de florete, junto a sus compañeras del Equipo Bogotá. Foto: Miguel Arciniégas, Federación Colombiana de Esgrima (FCE).

Facebook Twitter Linkedin

Cristina Orjuela durante los Juegos Deportivos Nacionales 2023. Foto: Miguel Arciniégas, Federación Colombiana de Esgrima (FCE).

A lo largo de su carrera deportiva, han sido cientos los combates a los que se ha enfrentado, desde suramericanos, copas del mundo, hasta campeonatos internacionales y nacionales. No obstante, los combates más difíciles se los ha dado la vida.



“Detrás de la máscara uno está luchando contra uno mismo. Cuando tenía 9 años, perdí a mi madre, Flor Ángela Mendoza. El 7 de junio de 2021, falleció mi padre, Orlando Orjuela. Pensé que no iba a poderlo superar, pues, aunque su salud nos fue advirtiendo lo que pasaría, lo cierto es que uno nunca está preparado para la muerte. Pero la unión en familia es fundamental, además del apoyo emocional con mi psicóloga deportiva, fueron las dos mejores armas para salir delante de ese duelo”, relató.



Su jornada laboral inicia a las 6 de la mañana y finaliza a las 3:30 de la tarde. Luego, a las 4:30 p.m. comienza su vida como deportista de alto rendimiento. Se pone la máscara, el traje y comienza el entrenamiento, el cual se extiende hasta las 9 de la noche. Una vez en casa solo quiere un abrazo de Pepperoni, su perro, y su pareja, quien, a pesar de la estrecha agenda de Cristina, la acompaña a los entrenamientos y combates para apoyarla desde la tribuna.



“La vida de un deportista es difícil, porque no hay mucho tiempo. Pero la esgrima te enseña a ser tan ordenado y disciplinado que te permite responder con todo: cumplo y rindo en mi trabajo, donde además me han enseñado que la clave es siempre estar aprendiendo y vivir enterada de las innovaciones y lo que acontece en el mundo; y en mi vida sentimental, tengo a mi pareja, quien me acompaña en todo momento y a mi familia, que, sin duda, es el eslabón más resistente ante cualquier dificultad”, señaló.



En la pista mantiene la tranquilidad, independientemente de ir ganando o perdiendo, tiene claro que su mejor arma, además del florete, es la calma. Lo primero que piensa antes de iniciar el combate es lograr lo propuesto. Una vez en duelo, solo trata de mantener controlados sus pensamientos.



Ahora, Cristina camina por los pasillos de ScotiaGBS recibiendo las felicitaciones de sus compañeros, que hoy se alegran de tener en sus oficinas a una campeona nacional.



“Es muy bonito llegar al trabajo y que la gente te reconozca ese esfuerzo que haces por llevar en alto el nombre de más de 8 millones de habitantes de Bogotá. El apoyo a los deportistas es clave en todos los sectores, yo me siento afortunada de estar en un trabajo que me permite serlo, porque, por ejemplo, mis amigos, que también son deportistas y trabajan en otras empresas, se ven limitados a pesar de tener talento en lo que hacen, son muy pocas las empresas que valoran eso. Ahora, el apoyo de la ciudad también debe ser fundamental, llevamos sin entrenador en florete más de tres años. Lo logrado ha sido porque desde hace cuatro meses entrenamos con un compañero, Alejandro Hernández, que nos preparó. Si con lo que tenemos, que no es mucho, damos los resultados que damos, si tuviéramos un entrenador y un espacio físico para entrenar, los resultados serían grandiosos”, detalló.



Precisamente, el deporte hace parte del ADN de ScotiaGBS, del grupo Scotiabank, pues es uno de los pilares con los que la compañía le apuesta al cierre de brechas y al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y jóvenes de Colombia.



“Más allá de los resultados comerciales de la compañía, que son importantes, nosotros tenemos un interés en ofrecer empleos de calidad. Estamos convencidos de que el deporte es el vehículo para transformar el futuro del país. Por ello esta medalla de oro de Cristina nos ratifica que apoyar a los deportistas de alto rendimiento fue la decisión correcta, muestra de ello es nuestra alianza con la Fundación Esteban Chaves, para darles oportunidad a los jóvenes de las provincias que quieren y sueñan con llegar a equipos profesionales en el exterior de ciclismo. También tenemos alianza con la fundación World Bicycle Relief, con quienes hemos donado más de 305 bicicletas en poblaciones que están en condiciones de marginalidad, donde los niños viven a más de 8 kilómetros de sus escuelas. Con la Liga de Atletismo de Bogotá tenemos una diversidad de atletas a quienes también apoyamos, permitiéndoles llevar su vida de alto rendimiento, al tiempo que nos preocupamos por su bienestar integral”, concluyó Alcides Vargas, gerente general de ScotiaGBS.

*MÁS CONTENIDO. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de ScotiaGBS, del grupo Scotiabank.