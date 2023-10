La historia de Nacogui empieza en la Sierra y continua en ScotiaGBS

“Soy Slwynecan Nacogui y nací hace 28 años en la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca de Ciudad Perdida y soy la única mujer de mi familia y de la comunidad de mi mamá que ha ido a la universidad. Mi papá es un indígena Kogui y mi mamá una indígena Wiwa. Mi nombre significa Vida y la mía ha sido de trasegar y aprender. Gracias al trabajo en ScotiaGBS he podido tener una estabilidad. Soy asesora de experiencia al cliente, es decir que respondo llamadas para aclarar dudas sobre sus cuentas o tarjetas, entre otros, y desde la empresa me han facilitado mucho el proceso. Nos tienen mucha paciencia. Entré a esta empresa gracias al convenio que tiene ScotiaGBS con la Universidad Externado de Colombia.

Mi papá era líder social en nuestra tierra y por eso se convirtió en objetivo del conflicto armado. En el 2000 recibió amenazas y, luego de consultar con los mayores de la comunidad, tuvimos que salir de allí.

Facebook Twitter Linkedin

Slwynecan Nacogui tiene 28 años y estudió en la Universidad Externado de Colombia. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

Yo tenía cinco años, pero me acuerdo que tuvimos que poner todo encima de una mula y salir a las 4 de la madrugada a andar un camino de 12 horas para llegar hasta donde mi abuela. Después de muchas vueltas llegamos a Bogotá, al barrio de Chapinero. Mi mamá no sabía nada de español y mi papá muy poco. Mis hermanos y yo nos la pasábamos llorando pegados a la ventana. En la ciudad todo es diferente y el cambio fue muy drástico.

Yo tenía cinco años, pero me acuerdo que tuvimos que poner todo encima de una mula y salir a las 4 de la madrugada a andar un camino de 12 horas para llegar hasta donde mi abuela. FACEBOOK

TWITTER

Luego fuimos a Cota, a un resguardo Muisca y como ahí era más abierto la pasábamos mejor. Aprendimos a comer cubios y habas, quinua y amaranto. Mi papá trabajaba en la tierra y nunca dejamos de lado nuestras tradiciones. Él nos enseñó a sembrar y cosechar y también nos enseñaron la lengua de mi madre y de mi padre.

Como no teníamos tierra propia nos sacaron del resguardo. De ahí nos fuimos a Zipaquirá, pasamos por Chía, Tenjo, Ráquira y Guasca. Hasta el 2013 que logramos radicarnos en Silvania donde mis padres compraron un pedazo de tierra. Allí vive mi familia, en lo que llamamos Seahskua Etagua, que significa el Fin del Mundo, pero es uno para sanar luego de ese recorrido largo que habíamos hecho.

Yo en 2015 empecé a buscar venir a Bogotá a estudiar porque me gusta aprender. Mi papá me dijo que era peligroso, pero yo insistí y, luego de lucharla mucho, me gané una beca en la Universidad Externado de Colombia. A veces no comía porque no tenía suficiente plata. Mis compañeros eran de colegios privados y bilingües, pero para mí, había términos que no entendía en español. Recuerdo que lloraba por no entender y cuando hablaba con mi mamá ella me decía: “Vuélvelo a leer hasta que entiendas”. Y así lo hice porque yo quiero ayudar a mi comunidad y demostrarles a sus mujeres que sí podemos hacer muchas cosas. Quiero ser el puente para que conozcan lo que hay afuera, eso sí, sin perder nuestras costumbres.

Facebook Twitter Linkedin

Alcides Vargas es el gerente de ScotiaGBS, el centro de servicios de Negocios Globales de Scotiabank en Colombia. Foto: Archivo Particular

En la universidad a veces me sentí discriminada, pero en el trabajo nunca me ha pasado y puedo venir con mis atuendos tradicionales sin sentirme mal mirada. Mi sueño es hacer una maestría y aprender inglés, esto me lo inspiró este trabajo en el ScotiaGBS, con el que sé que voy a poder hacerlos realidad”.

Para Alcides Vargas, gerente general de ScotiaGBS, contar con personas de comunidades indígenas y otras poblaciones en la empresa es motivo de orgullo. “Desde ScotiaGBS tenemos una apuesta decidida por la inclusión. Para nosotros es un orgullo poder contar con personas distintas que, desde su diversidad, nos ayudan a ser un destino de calidad para el talento en Colombia, más allá de nuestros éxitos empresariales”, puntualizó Vargas.

MÁS CONTENIDO ES UN PROYECTO DE CONTENIDOS EDITORIALES ESPECIALES DE EL TIEMPO CON EL AUSPICIO DE SCOTIAGBS.