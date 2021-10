La herramienta que guía a emprendedores en busca de financiación

Con el objetivo de guiar a los emprendedores que, sin importar su etapa, buscan capital para impulsar sus empresas, Endeavor Colombia pondrá en marcha la herramienta ‘Mapa de Capital’. Estará disponible en la plataforma de contenidos Endeavor Campus y es posible gracias a la alianza con Banco de Bogotá, Matrix Consulting, Fundación Santo Domingo, Gómez Pinzón y A2censo.

El ‘Mapa de Capital’ se creó con el fin de acompañar y capacitar a los emprendedores en uno de los momentos más importantes del proceso de crecimiento de sus empresas. Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia, afirmó que ‘’en los 15 años de Endeavor en Colombia, hemos evaluado más de 2.500 emprendedores y ejecutado cinco programas de acompañamiento con más de 10 versiones para emprendedores en etapas tempranas en los que hemos identificado que los temas financieros no son el fuerte de la mayoría, no tienen experiencia en levantamiento de capital y no les ha sido fácil encontrar asesoría para este proceso, lo que conlleva a que muchos mueran en el intento o acepten condiciones de las cuales les resulta imposible salir a flote”.

Rafael Arango, vicepresidente de banca de empresas del Banco de Bogotá Foto: Banco de Bogotá

Por su parte, Rafael Arango, vicepresidente de banca de empresas del Banco de Bogotá, explicó que “una de nuestras iniciativas estratégicas es el apoyo a los nuevos empresarios para fomentar la generación de empleo, la formalidad laboral y mayor acceso a los servicios financieros, todos elementos claves para el crecimiento económico del país. A través de esta alianza, queremos convertirnos en uno de los mejores aliados de los emprendedores y compartir con ellos la experiencia que hemos adquirido en más de 150 años de trayectoria acompañando el crecimiento de sus negocios”.



El Mapa de Capital aborda cuatro fuentes de financiación mediante nueve videos introductorio, en donde los expertos de la comunidad Endeavor comparten metodologías, herramientas y algunos consejos basados en su experiencia. Entre los especialistas que participarán en este programa se listan: Paula Barrientos de InQlab, Brynne McNulty de Habi, Martin Schrimpff de Kocomo, Santiago Garcia de Skandia, entre otros emprendedores exitosos del país y la región.