La gama alta se caracteriza por sufrir menos

De las 118.539 matrículas de vehículos nuevos que se habían registrado al cierre de septiembre, 5.336 correspondieron a un segmento Premium que había arrancado el año con gran impulso, sin embargo, a causa de la pandemia debió soltar el acelerador y poner el freno de mano. Pero, proporcionalmente, y es conocido a lo largo de la historia, los carros de alto precio suelen vivir en un mundo aparte, pues sus clientes no pierden la solvencia y muchas compras de estos vehículos corresponden a empresas o también a personas para quienes el sistema de leasing es favorable.

Retomada la marcha en mayo, la recuperación de este segmento ha sido lenta pero estable, demostrando que la oferta de las marcas que aquí participan tiene toda la potencia necesaria para seguir andando a la marcha que la economía permita. Y se destacan particularmente dos tipos de vehículos: los SUV, y los híbridos y eléctricos. Hoy, en la alta gama, son escasos los automóviles y abundantes las camionetas que tratan de imitar carros tradicionales con sus capotas caídas atrás y conectar así dos mundos del gusto.



Los SUV son sin duda los más apetecidos hoy en día, pues satisfacen esa necesidad o placer de tener camioneta con todas las comodidades que se esperan de un vehículo de lujo. Aquí el equipamiento de seguridad, conectividad y conveniencia prácticamente no tiene condicionantes, aun desde los modelos de entrada. La tecnología ha hecho de las SUV aparatos totalmente compatibles con la estabilidad y la seguridad, además de agregar altísimas prestaciones dentro de la mayor dosis de seguridad y predictibilidad en la ruta, a pesar de su centro de gravedad más elevado.



Adicionalmente, la adopción de motores pequeños pero de gran rendimiento y el sostenimiento de los diésel para las grandes carrocerías hacen que su operación tenga un costo totalmente racional y no proporcional a sus tallas, al menos en materia de combustibles.



También hay que observar que los equipos y los accesorios ya se explayan generosamente en las categorías de arranque de la llamada gama premium, que tienden a referirse ahora más a la tradición y al nombre de algunas marcas ocupantes de este segmento, en el cual el precio, más que los servicios, parece ser la frontera de las diferencias de perfiles.



Por ejemplo, un BMW Serie 1 o un Mercedes-Benz Clase A, que arrancan entre los 125 y 130 millones de pesos, ya ofrecen sistemas como asistente de parqueo automático y activación de controles por voz y muchos otros accesorios, sobre todo del género electrónico y del entretenimiento que antes eran considerados premium y ahora aparecen en autos de gamas más bajas como equipo de serie. Es decir, los accesorios elementales no son propios de los carros caros, pero sí lo son sus tamaños, potencia, espacios, confort, versatilidad, materiales y, claro, “gadgets” más sofisticados en seguridad y funcionalidad.



Si a estas comodidades y lujos se quiere agregar también la eficiencia de una motorización híbrida o eléctrica, los Premium por supuesto son los primeros en ofrecer su abanico de opciones. No porque las marcas de la teórica categoría anterior no los tengan, sino porque su precio elevado los hace más accesibles a esta clientela de ingresos superlativos a la cual, por consecuencia, le ofrecen estos vehículos con mayor éxito.



Los híbridos (enchufables y con hibridación ligera) son los de mayor venta, con 2.071 unidades de las 3.014 totales que iban al cierre de septiembre, seguidos por los eléctricos (628) y los híbridos enchufables (315).



BMW, por ejemplo, ofrece desde familiares como el 225xe hasta berlinas de máximo lujo como el 745e (híbridos enchufables ambos), en tanto que Mercedes-Benz centra su oferta verde en sus SUV enchufables como los GLC y de hibridación ligera como los GLE 450 y GLS 450.



Aunque por su precio no estén al alcance de todos, los vehículos Premium siguen siendo esos carros aspiracionales repletos de atributos de comodidad, lujo, potencia y, ahora, motorizaciones amigables con el medio ambiente, que sin duda serán los que marquen la pauta en un futuro cercano. Además, su depreciación normal en el mercado del usado los hace figurar como una opción muy interesante, por lo cual hay que asumir que la gama alta también juega en los estratos medios y medios altos.