La fuerza innovadora en el país es imparable

Menos quejarse y más hacer. Mientras muchos se quejan de la situación, otros han decidido materializar sus sueños, generar ingresos y empleos, y hacer la diferencia en diversos sectores productivos.

Alguna vez fueron solo ideas, hoy son realidad. Les presentamos diez emprendimientos que se destacan tanto por sus resultados como por el impacto que tienen en la sociedad y el mercado.



Nequi

​

Emprendedor: Andrés Vásquez, CEO.

Sitio web: www.nequi.co



Es una plataforma financiera 100 por ciento digital y el primer neobanco colombiano.

Nació en abril de 2016 como un intraemprendimiento de Bancolombia. “No tenemos sucursales físicas ni nada similar, porque queremos que nuestros usuarios accedan a todos los servicios de un banco a través de su celular, de manera fácil, rápida y segura”, cuenta Vásquez.



El CEO también asegura que “a través de alianzas, conocimiento de nuestros usuarios y comprensión y adaptación a la cultura, Nequi quiere responder a las necesidades clave de las personas para que puedan mejorar su relación con la plata. Asimismo, buscamos generar valor compartido con nuestros públicos para que se inicien financieramente y logren su bienestar”.



Viajala

​

Emprendedor: Thomas Allier, CEO y cofundador.

Sitio web: www.viajala.com.co



Es un metabuscador de vuelos y hoteles que permite comparar y encontrar en línea las mejores ofertas en aerolíneas tradicionales y regionales, hoteles y agencias de viajes.



“Viajala nació en el 2012 de la necesidad de comparar ofertas de diferentes sitios de viajes antes de comprar vuelos y fue el primer metabuscador de vuelos en la región. Hoy en día nos usan tres millones de viajeros cada mes para comparar más de cien sitios de viajes. Viajala se destaca por incluir en su búsqueda más aerolíneas y agencias de viajes locales que cualquier otro buscador. Se estima que el año pasado se vendieron 70 millones de dólares en pasajes aéreos a través de nuestra plataforma”, dice Allier.



Fluvip



Emprendedor: Sebastián Jasminoy, CEO.

Sitio web: www.fluvip.com



Es una empresa de ‘Influencer Marketing’ fundada hace seis años en Colombia. Gracias a su tecnología ha crecido de forma exponencial en toda la región y hoy cuenta con oficinas propias en New York, Miami, Chicago, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Caracas, Sao Pablo y Buenos Aires.



En los últimos cinco años ha desarrollado plataformas de redes sociales para hacer crecer la industria de influencia y ‘marketing’ de contenido como Fluvip ‘Influencer Marketing’, ‘AdvocatesPro’, ‘FluvipContent’, ‘MediaData’ e ‘Influtech’, todo esto incorporando tecnología de inteligencia predictiva y ‘machine learning’. La empresa trabaja con más de 150.000 ‘influencers’ que ayudan a promover marcas mundiales como Sony, Visa, Apple y Unilever, entre otras.



Hogaru



Emprendedor: Gonzalo Úcar, COO y cofundador.

Sitio web: www.hogaru.com



El emprendimiento se convierte en una solución de aseo profesional para hogares y pequeñas oficinas que hacen uso de la tecnología para seleccionar, contratar, entrenar y administrar el servicio de profesionales de la limpieza.



“Hogaru nace en la combinación de dos propósitos: primero, llevar la revolución de las aplicaciones y los celulares a la reserva de un servicio tan común, frecuente y desgastante como la limpieza, y segundo, formalizar y dignificar el trabajo doméstico en el país para ayudar a cerrar la brecha de desigualdad en esta profesión. Hogaru ofrece un servicio de limpieza por días y por horas, de calidad, flexibilidad, y con toda la seguridad social y prestaciones incluidas. El servicio está dirigido principalmente a hogares y oficinas con menos de diez empleados”, explica el COO y cofundador.



Hybrico



Emprendedor: Alejandro Estrada, cofundador y Executive VP of Global Sales

Sitio web: www.hybricoenergy.com



Esta es una compañía de tecnología limpia que diseña, fabrica, instala y opera soluciones de energía híbrida y almacenamiento inteligente de energía para sitios de telecomunicaciones ‘OffGrid’ y ‘Bad-Grid’.



Hybrico fue fundada en febrero de 2016, luego de cuatro años de pruebas piloto e investigación y desarrollo de sistemas de generación híbrida para sitios de telecomunicaciones.



“Nuestro principal foco de impacto es apoyar a los operadores de telecomunicaciones a reducir su huella de carbono y mejorar la calidad de servicio a sus usuarios a través de soluciones de generación verde y respaldo inteligente de energía”, asegura Alejandro Estrada.



Hybrico ofrece y entrega soluciones de energía a través de modelos comerciales innovadores que mitigan los riesgos tecnológicos y operativos a nuestros clientes, nos enfocamos principalmente en el sector de telecomunicaciones a nivel Latinoamericano.



Peiky



Emprendedor: Juan Espinosa, cofundador y Executive VP of Growth.

Sitio web: www.peiky.com



Es una herramienta de comercio electrónico que les ayuda a los vendedores a gestionar todo el ciclo de una venta desde el teclado de un ‘smartphone’.

Peiky, diseñada para quienes ofrecen sus productos a través de redes sociales y hacen uso de un chat como su principal canal de comunicación, nace en junio del 2018 y es lanzada en noviembre de ese año, convirtiéndose en una comunidad de ‘Social Sellers’ que tiene a disposición una ‘suite digital’ (App + Teclado + Comunidad) con todas las herramientas requeridas para la labor de venta.



“Nuestro objetivo es dinamizar las ventas de todos estos micro emprendedores los cuales son el futuro de la economía global. Además, con la situación actual del distanciamiento social, las ventas están migrando a canales digitales y, principalmente, a chats”, manifiesta Espinosa.



Agencia Loor



Emprendedora: Paola Méndez, directora general.

Sitio web: www.loor.com.co



Loor es una agencia especialista en Comunicaciones y Relaciones Públicas que ha combinado herramientas digitales y convencionales para elevar la reputación de las marcas.



“Con la coyuntura a nivel mundial nos estamos reinventado y comenzamos a pensar en soluciones digitales para nuestros clientes. Apoyarlos y capacitarlos en temas de ventas por medios digitales, manejo de plataformas, ‘e-commerce’ y ‘marketing’ digital, entre otras, ha sido nuestra prioridad. Creemos que este sí es el momento en el que los negocios se tienen que volver digitales, vender por una videollamada y comunicar de la mejor manera las decisiones a sus ‘stakeholders’”.



Lumu Technologies



Emprendedor: Ricardo Villadiego.

Sitio web: www.lumu.io



Es una empresa de seguridad cibernética que tiene como objetivo ayudar a las empresas a medir y entender el compromiso. Lumu fue fundada por el empresario cartagenero Ricardo Villadiego, quien anteriormente creó Easy Solutions, empresa que fue adquirida por Cyxtera Technologies en 2017.



La sede se encuentra en Miami y tiene su centro de Investigación y Desarrollo en Bogotá. Lumu les ayuda a las organizaciones a identificar dispositivos y sistemas empresariales en comunicación infraestructura del adversario. Al implementar los principios del modelo Continuous Compromise Assessment™, Lumu ha construido una solución de retroalimentación y auto aprendizaje que les permite a los equipos de seguridad acelerar la detección de compromisos confirmados, obtener visibilidad en tiempo real a lo largo de su infraestructura y cerrar la brecha de detección de fallos de seguridad de meses a minutos.



Tarefa



Emprendedor: Felipe Campos, fundador

Sitio web: www.tarefa.co



Plataforma web y móvil que conecta, en tiempo real, a estudiantes que tengan inquietudes académicas en matemáticas, física, química, programación y negocios (finanzas, contabilidad, economía) con expertos mediante ‘chatbots’.



Tarefa nació con el objetivo de conectar estudiantes que requieren de una tutoría personal para profundizar o resolver inquietudes que tienen o se generan en las clases que toman en sus colegios o universidades.



Felipe Campos indica que “las tutorías tradicionales tienen un costo aproximadamente de entre 35.000 y 50.000 pesos, dependiendo del área y nivel. Nuestra solución permite vivir la misma experiencia de tener una asesoría personal, todo ‘online’ y a un precio más asequible, 3.500 pesos diarios, lo que nos permite entregar el servicio a los estudiantes cada vez que lo necesiten, ayudándolos a mejorar sus calificaciones y cumplir sus objetivos académicos”.



OhmyFi



Emprendedor: Oswaldo Rodríguez, CTO y cofundador.

Sitio web: www.ohmyfi.co



La plataforma rentabiliza la red Wi-Fi de los establecimientos comerciales o de atención al público, convirtiéndola en un medio de comunicación, fidelización y conocimiento del cliente.



“OhmyFi nace de un proyecto social en el que queríamos darle acceso a Internet a poblaciones vulnerables mediante WI-FI sin que tuvieran que pagar un peso”, dice Rodríguez.



Y agrega: “Creamos una tecnología que nos permitía cubrir, por un lado, los costos de la operación y el servicio de internet WI-FI basado en modelos educativos y publicitarios, apoyados por los proyectos del gobierno que impulsan educación, y, por otro lado, haciendo que las personas interactuaran con las marcas pautantes. En un momento dado tomamos la tecnología y nos fuimos de lleno al sector privado, en donde desarrollamos nuestro producto de la mano de nuestros clientes hasta convertirnos en ‘Marketing’ WI-Fi”.