La fortaleza de una compañía debe cuantificarse por el recurso humano

La manera en que las compañías llevan los negocios ha comenzado a cambiar, comenzando a reconocer a los empleados como parte fundamental de cualquier proceso corporativo y brindándoles las oportunidades para su crecimiento y bienestar, logrando así mejores márgenes de desempeño y rentabilidad.

Por ejemplo, la plataforma digital Susurradores comienza a romper las fronteras imaginarias relacionadas con la edad de las personas conectando lo mejor de las generaciones de trabajadores.



En Susurradores, los 'Expertos' son aquellos que cuentan con una gran trayectoria profesional y experiencia, y que hoy están retirados o jubilados, mientras que los 'Talentos' incluyen personas de las nuevas generaciones que buscan aprender de un 'Experto' para crecer, optimizar su tiempo y aprovechar recursos, reinventando el mercado laboral, haciéndolo más inclusivo y fuerte, donde talento y experiencia trabajen juntos.

Viaje a la excelencia

La agencia Viajes AZ, con 36 años de presencia en el mercado, ha vivido una importante renovación desde que María Ortiz asumió la gerencia general de la empresa en el 2015.



Con su llegada al cargo, se comenzó a reestructurar la compañía, estableciendo una estrategia sólida, con objetivos claros de desarrollo, nuevas líneas de negocios, ampliación del portafolio y definición del ADN corporativo, entre otros aspectos, incluyendo la motivación a los empleados.



“Nuestros trabajadores estaban desmotivados y hacían las cosas solo por un sueldo. Por eso, comenzamos a trabajar para que estuvieran felices y adelantaran su labor con pasión. Nos propusimos que ellos se enamoraran del negocio, de la empresa y del potencial de Viajes AZ”, cuenta la gerente general.



“Los empleados deben ser lo primero, porque son nuestra marca de cara a los clientes”, agrega Ortiz. Las acciones para conseguirlo incluyeron un 'AZ Boomerang', en el que todo se va a devolver y se generaron conocimientos especiales por cumplimiento de metas, la creación de una 'Escuela AZ' para compartir conocimientos, una 'Tienda de la confianza', el reconocimiento al empleado del mes, escogido por los mismos compañeros, días libres, actividades extralaborales en grupo y viajes.



También se creó 'Café', o Comité que promueve el buen ambiente, la felicidad y el entusiasmo dentro de Viajes AZ, que se encarga de adelantar actividades de integración al interior de la organización.



Desde entonces, la rentabilidad se ha cuadruplicado, la empresa ha pasado de 17 a 30 empleados y los clientes se han duplicado.

Entregando oportunidades

Allan Cornejo, gerente general de DHL Express Colombia, cuenta que la empresa fue reconocida en el 2017 y 2018 en el ranking Great Place to Work como una de las mejores compañías para trabajar en Colombia entre las organizaciones con más de 500 empleados, y que este año fue la segunda empresa seleccionada por las mujeres para desarrollar su labor.



Este triplete es una gran fuente de orgullo para todos en DHL Express, comenta John Pearson, CEO de DHL Express, y "es un fuerte testimonio de que la cultura del reconocimiento que tenemos la principal impulsadora de la sobresaliente satisfacción de nuestros más de 100.000 empleados que son el corazón de nuestro negocio y el motor más importante del éxito global alcanzado", agrega Cornejo.



El directivo explica que "el pilar de gente motivada y la preocupación genuina por nuestros colaboradores nos permite contar con un recurso humano motivado y calificado que apoya eficientemente el crecimiento de la empresa”.



En lo que se refiere a las mujeres, expone: “el recurso humano femenino en DHL Express es vital para la compañía. De acuerdo con nuestro código de conducta, propiciamos la inclusión y la diversidad, por lo que los planes para atraer, retener y desarrollar al talento femenino en DHL Express son iguales para hombres y mujeres”. Emprendimiento en el ADN Mercado Libre es reconocida como la más importante plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica.



Colombia, registra un crecimiento de 39% año contra año y, en el 2019, lleva más de 78 millones de visitas por mes, 61.000 compradores nuevos y más de 30.000 personas han realizado una venta al mes a través del marketplace. Jaime Ramírez, senior director, Andean region en Mercado Libre, cuenta que “apoyados en nuestro ADN emprendedor, co-creamos uno de los mejores lugares para trabajar en la región y en el mundo, y generamos un entorno en el que cada uno es protagonista de su desarrollo, asume desafíos y toma riesgos para alcanzar resultados extraordinarios.



Decimos que ‘MELI’ es mucho más que un trabajo, es experimentar la fabulosa adrenalina de emprender, superarse y sentir orgullo por el impacto que generamos”. Las principales razones por las cuales las personas eligen sumarse y permanecen en Mercado Libre incluyen los desafíos, las oportunidades de desarrollo y crecimiento, la cultura y el entorno de trabajo sano, alegre y divertido.



“Adicionalmente, nuestra propuesta de valor compone prácticas y beneficios diferenciales en temas como bienestar y familia, comunicación y colaboración, desafíos y aprendizaje, trabajo flexible, reconocimiento y celebración", dice Ramírez.

Capacidades en formación

Las barreras de género comienzan a romperse con la implementación, por parte de Sodexo, del programa 'She Works', dirigido a mujeres colombianas, que les brinda la posibilidad de estudiar, obtener un título técnico y, posteriormente, integrarse al mundo laboral.



La implementación de esta iniciativa ha beneficiado a 95 mujeres en 20 países. En Colombia, se conformó el primer equipo de 29 beneficiarias que recibirán formación académica y técnica del Sena, en un curso técnico en instalaciones eléctricas residenciales.



"'She Works' es un programa mundial de empleo dirigido a la población femenina, que le apuesta a formarlas y capacitarlas con miras a la posibilidad de que puedan asumir un cargo en las distintas líneas de trabajo de nuestra compañía”, indica Adriana Salcedo, country president para Sodexo Colombia. La formación en 'She Works', que inició recientemente, les dará a las beneficiarias el título de técnicas en mantenimiento.



El proceso consistirá en nueve meses de formación con el Sena y, luego, otros seis meses de práctica directamente con la multinacional, que busca incluirlas en cargos rotativos, generalmente ocupados por hombres, con el fin de derribar los roles de género.

Teletrabajo a la medida

La tecnología emergente y la cultura inclusiva han obligado a las organizaciones a proponer nuevos esquemas de trabajo, en los que la flexibilidad es la norma, dando origen a dinámicas laborales muy interesantes.



Esta coyuntura le ha permitido a la multinacional francesa Teleperformance desarrollar diversas alternativas de trabajo, como 'WaHa' (Work at Home Agent), una modalidad única en la industria del BPO en Colombia.



El modelo de trabajo les permite a los colaboradores, además de tener la posibilidad de trabajar desde su hogar, disfrutar de todas las prestaciones que ofrece la compañía.



“Estamos hablando de que el trabajo remoto ya no es un privilegio. Se ha convertido en el modo de funcionamiento estándar para una gran cantidad de personas con necesidades y posiciones puntuales. Gracias a nuestra metodología y herramientas, observamos un alto rendimiento, brindando módulos de autoaprendizaje y aulas virtuales, entre otros beneficios”, afirma Juan Carlos Hincapié, CEO de Teleperformance Colombia, Perú y Guyana. En Colombia, la organización registra cerca de 700 personas que se han vinculado laboralmente bajo la modalidad de 'WaHa'.