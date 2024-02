La fórmula para que la vivienda propia pueda ser una realidad

Para la mayoría de los hogares colombianos, tener vivienda propia es una de las grandes metas. De ahí que lograrlo significa mejorar la calidad de vida y construir un patrimonio familiar.

Carmen Rubiela Núñez es una mujer de 54 años que el pasado 25 de enero pasado pudo hacerlo realidad. “Yo toda la vida viví en la casa de mi papá, pero ahí pagaba arriendo, y cuando quise comprar casa no tenía suficiente capacidad de endeudamiento”, cuenta Carmen, que trabaja en servicios generales y se gana un salario mínimo.

Yo toda la vida viví en la casa de mi papá, pero ahí pagaba arriendo, y cuando quise comprar casa no tenía suficiente capacidad de endeudamiento. FACEBOOK

TWITTER

La fórmula que llevó a esta mujer lograr pasar de ser arrendataria a propietaria, consistió en utilizar sus cesantías, acceder al subsidio de vivienda de Colsubsidio y obtener un préstamo con esta misma caja de compensación.

“Colsubsidio todo el tiempo me estuvo asesorando y dando opciones, diciéndome cómo podía conseguir la capacidad de endeudamiento. Ahora soy propietaria y estoy feliz con el apartamento nuevo en el que voy a vivir con el menor de mis cuatro hijos.”, explica la mujer.

Como ella, José Luis Barrera Lurduy, un desarrollador de software de 36 años de edad, también recibió su apartamento el pasado 25 de enero, en Soacha. “Yo viví como 15 años en arriendo y esto de mi casa propia era un sueño pendiente. Todo el proceso del subsidio y el préstamo fue con Colsubsidio. Siento que fue bastante fácil”, asegura José Luis.

Yo viví como 15 años en arriendo y esto de mi casa propia era un sueño pendiente. Todo el proceso del subsidio y el préstamo fue con Colsubsidio. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la fórmula?

La fórmula que Colsubsidio tiene para sus afiliados consiste en ofrecer el acceso a uno de los 92 proyectos de vivienda que tienen en la Ciudadela Maiporé en Soacha, Ciudadela Colsubsidio en Bogotá, y en los municipios en Tocancipá, Girardot, Ricaurte, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Mosquera, Madrid, La Calera, Fusagasugá, Ubaté y Pacho entre otros. Sin embargo, más allá de los proyectos propios, Colsubsidio cuenta con distintas alianzas con las constructoras más grandes del país, lo que hace que sus afiliados encuentren la opción que mejor se ajuste a su bolsillo.

A esto se le suma la facilidad para lograr un subsidio de vivienda y acceso a crédito -independientemente de su capacidad de endeudamiento-, además de lograr acceso a distintos seguros y acompañamiento social constante.

“Después de que el afiliado escoge su inmueble, puede incluir en el plan de pagos sus cesantías, sumarlas con el subsidio de la caja de compensación y recursos propios para completar el 30 por ciento del valor de la vivienda. Las cesantías que presenta al separar su casa pueden ser por parte de todos los aportantes del núcleo familiar, siempre y cuando estos aparezcan tanto en Subsidio de Vivienda (si aplica), como en Crédito Hipotecario (si aplica) y Promesa de Compraventa”, indica Colsubsidio.

El recurso de las cesantías

Las cesantías son recursos que el empleador consigna en un fondo de pensiones, cada año en febrero. Estas corresponden a un mes de salario por cada año trabajado. Se trata de un ahorro obligatorio que no compromete los ingresos mensuales del trabajador y que puede ser utilizado como un auxilio, en caso de quedarse sin empleo, o se puede invertir en educación o compra, construcción o mejoramiento de vivienda.

Aquí le contamos cómo puede acceder al subsidio de vivienda nueva:

Este subsidio, es un beneficio económico de hasta 39 millones de pesos para complementar la cuota inicial por la compra de una nueva vivienda urbana de interés social.



El valor de la vivienda nueva de Interés Social (VIS) es de hasta 150 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes SMMLV, que equivalen a 195 millones de pesos, para municipios y ciudades descritos en el Decreto 1607 de 2022 (Bogotá, Tabio, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tocancipá y Zipaquirá), además de otros descritos en este decreto. Para los demás municipios y ciudades aplicará el valor de hasta 135 SMMLV, equivalentes a 175.500.000 de pesos.

Requisitos básicos: ser afiliado a Colsubsidio como:



• Empleado aportante.

• Pensionado aportante del 2 por ciento sobre su mesada pensional.

• Trabajador independiente aportante del 2 por ciento sobre sus ingresos, debe coincidir con lo aportado a seguridad social.



Para independientes y pensionados se exige un mínimo de 6 meses continuos y completos de antigüedad de afiliación para postularse.



• No ser propietario o poseedor de vivienda en el territorio nacional (también aplica en herencias).

• No percibir ingresos familiares superiores a cuatro SMMLV, es decir, un ingreso máximo de 5.200.000 de pesos sumando los ingresos de todos los mayores de edad que laboren en el grupo familiar postulante.

• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda, incluyendo a los menores de edad postulantes.



La documentación a presentar se podrá encontrar en www.colsubsidio.com o en los centros de servicio Colsubsidio. La respuesta a la solicitud se notificará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación.

MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de Colsubsidio.