La evidente revolución de la orientación profesional

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), cada año se gradúan más de 1’200.000 bachilleres en todo el país, pero de estos, con base en informes recientes de universidades, solo el 33 por ciento saben con certeza qué quieren estudiar y en dónde, evidenciando que por los menos el 60 por ciento de los jóvenes, seis de cada diez, desconocen qué quieren estudiar.

Para los expertos, escoger la carrera profesional tal vez sea una de las decisiones más difíciles a las que se enfrentan los estudiantes. De hecho, señalan que las altas cifras de adolescentes que aún no saben que quieren estudiar obedecen a temor, indecisión, desorientación e incertidumbre.



Desde la Universidad La Gran Colombia afirman que gran parte de estos jóvenes son orientados por sus padres y amigos; y se terminan inclinando por la profesión que está de moda o por la que creen que les dará más plata.



“Por eso la importancia de la orientación profesional, un curso que, al parecer, se volvió relleno en los colegios; la típica clase en la que solo se dicen cosas obvias para convencer a jóvenes y adolescentes de qué estudiar y por qué”, señala.

Para recuperar su confianza, especialistas como María Fernanda Rodríguez, coordinadora de Pregrados de la Universidad EAN, reconoce que las instituciones educativas están involucrando cada vez más a las universidades.



“Hoy, la orientación profesional no se puede dictar como una simple charla en un aula o salón de clase; para que tenga un efecto real y genere impacto es necesario aplicar otro tipo de recursos digitales”.



Entre otras actividades que desarrolla la EAN para complementar los cursos de orientación profesional sobresale el programa Testers, que la institución lanzó el año pasado y en el cual los jóvenes que aún no tienen definido qué estudiar podrán ingresar a la universidad y así cursar en un semestre materias de diferentes carreras.

“Lo chévere es que estas materias serán homologadas en el momento en que el estudiante se decida por un programa en particular, y lo más importante es que no perderá ni el tiempo ni el dinero invertido en ese semestre de prueba”, destaca Rodríguez.



De otra parte, Carlos Fernando Rojas, director nacional de Promoción y Divulgación de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), reitera la importancia de modernizar los cursos y actividades de orientación profesional, a fin de que despierten un mayor interés y empatía en los estudiantes. En el caso de la UMB, las redes sociales y otros recursos digitales han sido claves para alcanzar este objetivo. “Conectamos a los jóvenes visualmente con el tour 3D o las imágenes de Instagram, que en métricas han logrado mucho más impacto, distinto a las preguntas de un test anticuado que no arrojaría resultados como influencer, deportista o instagrammer”, comenta.



La institución también cuenta con talleres como ‘Un día como profesional UMB’, en el que a partir de la práctica y las experiencias, los estudiantes descubren las características de cada una de las carreras que ofrece la universidad.



Durante este ejercicio de campo real –agrega Rojas–, “el aspirante va adquiriendo competencias y habilidades integrales que demanda el mundo profesional, como idiomas, temas digitales y asertividad en la solución de conflictos, entre otras”.

En el total de talleres prácticos que desarrolla la UMB en sus sedes de Bogotá, Bucaramanga y Cajicá, en el 2019 participaron 3.122 personas.

Algunos consejos

1. Conozca sus puntos fuertes y débiles. Puede hacerse una idea con las materias que más le gustan del colegio y con las que obtiene mejores calificaciones. Las pruebas Saber 11 también le servirán de termómetro.



2. Consulte si la universidad a la cual desea ingresar cuenta con tutores o personas que lo puedan acompañar durante su proceso no solo de adaptación, sino de apoyo para superar las deficiencias conceptuales que traiga del colegio.



3. Investigue si la universidad está acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación; también, si la carrera de su interés cuenta con el mismo reconocimiento. Esto marca una diferencia importante y será un plus.



4. Revise el plan de estudios de la carrera de su interés. Conozca las materias que va a cursar y relaciónelas con sus fortalezas académicas. Además, identifique en qué competencias y habilidades saldrá con mayor fuerza al mercado laboral.



5. Averigüe cuál es la situación de sus ‘posibles colegas’ en el mercado laboral. A través del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional podrá acceder a esta información.



6. Pregunte siempre por los planes de financiación o apoyo económico para pagar sus estudios. Aunque este no debe ser el principal criterio para elegir qué estudiar y en dónde, es claro que el bolsillo será determinante en esta decisión.