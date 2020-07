La energía vallecaucana ayuda a mover a todo el país

Los habitantes del Valle del Cauca pueden sentirse orgullosos de su región y de las empresas que allí funcionan. ¿La razón? La enorme capacidad productiva de nuevas energías, que no solo tienen un uso industrial, sino que también generan economía y bienestar.



Vale la pena comenzar mencionando, según datos de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), que la región cuenta con la primera planta de biogás a partir de residuos avícolas (gallinaza) para la generación de energía eléctrica en Colombia en principio de autoconsumo, aunque con posibilidades de comercialización de los excedentes a la red eléctrica nacional.

La entidad destaca que “los modelos de negocio basados en la bioenergía les permiten a las empresas del departamento ser más eficientes en el uso de sus recursos gracias a la aplicación esquemas de economía circular, disminuyendo costos y con la capacidad para explorar nuevas líneas de negocio”.



Al mismo tiempo, el desarrollo de este tipo de proyectos contribuye a la diversificación de la matriz energética con recursos renovables, a la reducción de emisiones y a la movilidad sostenible.



Todo lo anterior, en línea con los objetivos del Gobierno nacional y la narrativa estratégica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca.



Mención especial merece el Clúster de Bioenergía, que agrupa a las empresas relacionadas con el proceso de generación de energía y biocombustibles a partir de biomasa (agrícola, forestal y pecuaria) en la región (norte del Cauca, Valle del Cauca y sur de Risaralda).

Resultados limpios

Por su parte, Invest Pacific, la Agencia de Promoción de Inversión en el Valle del Cauca, explica que la bioenergía es una de las actividades en las cuales el departamento se ha venido posicionando para el desarrollo de este renglón económico.



La entidad asegura que el Valle del Cauca es pionero, a nivel nacional, en la instalación de proyectos de energías alternativas gracias a la primera granja solar a gran escala, a su amplia producción de energía a partir de la biomasa y a su alto potencial de residuos porcícola y avícola para la producción de biogás.



"El Valle del Cauca es una región con gran potencial para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de productos y servicios, generados con base en el uso de fuentes biológicas, que contribuyan a la sostenibilidad del entorno”, destaca Alejandro Ossa, director ejecutivo de Invest Pacific.



Ossa agrega que eso también es posible debido a la biodiversidad y el tejido empresarial sólido con el que cuenta la región para el fomento de la innovación, la investigación y el desarrollo de negocios en el denominado “mercado verde".



Además, manifiesta el ejecutivo, el Valle del Cauca es el primer productor de etanol en el país, generando desde su valle geográfico más del 72 por ciento de la demanda de bioetanol del país, contribuyendo así a la conservación de economías más limpias y amigables con el medioambiente.

Agua y sol

Ahora, hablemos de lo que están haciendo algunas de las empresas instaladas en el departamento. Manuelita, marca colombiana de gran tradición, está incursionando en los mercados de energías renovables a partir de la caña de azúcar y la palma de aceite.

Harold Eder, presidente Grupo Manuelita, indica que “en caña de azúcar, ofrecemos al mercado bioetanol elaborado en nuestras unidades de producción en el Valle del Cauca y en Sao Paulo, Brasil. Adicionalmente, a partir del bagazo de la caña. generamos y comercializamos bioenergía eléctrica en Colombia y, próximamente, en Brasil”.



El ejecutivo explica que el bioetanol de caña es un complemento o sustituto de la gasolina y que en nuestro país se mezcla con los combustibles fósiles, mejorando su calidad y desempeño ambiental.



Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, destaca que el Valle del Cauca es líder en la generación de energía con origen en fuentes renovables desde dos aspectos: convencionales, como la hídrica, y no convencionales.



Con respecto a las primeras, la región tiene el respaldo de trece plantas hídricas, cuya capacidad instalada es de 643 MW, más Salvajina, de 285 MW, situada al norte del Cauca.



Con respecto a las fuentes no convencionales, la compañía indica que el Valle del Cauca “también es líder en este tipo de iniciativas, en especial a través de la generación fotovoltaica o solar".



Hace cinco años, Celsia desarrolló un laboratorio solar en Yumbo y, dos años después, entró en operación la primera granja solar del país, llamada Celsia Solar Yumbo, operativa desde septiembre de 2017, con 35.000 módulos y una capacidad instalada de 9,8 MW.



Hoy, el departamento cuenta con 26 proyectos solares instalados en empresas, universidades, proyectos de vivienda y clínicas, entre otros segmentos, los cuales suman una capacidad de 18 MW.

Smurfit Kappa Colombia pone en marcha su primera iniciativa de energía solar

El sistema de paneles solares instalado en el vivero forestal de la compañía es una nueva iniciativa de sostenibilidad ambiental y amplía la contribución a la reducción del calentamiento global, que ya realiza a través de la captura de CO₂ en sus 68.000 hectáreas de plantaciones forestales y bosques naturales.



Smurfit Kappa desarrolló este sistema solar fotovoltaico, denominado 'Solar One', en alianza con Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, líder en energías renovables no convencionales para empresas, hogares y ciudades en Colombia.



Son 168 paneles solares que generarán cerca de 78.000 KW/h/año, con los cuales se dejarán de emitir 29,7 toneladas de CO₂ por año, además de reducir en un 50 por ciento el consumo energético del vivero forestal, los laboratorios de entomología y fitopatología y las fincas Forestales La estrella y la Suiza ubicadas en Restrepo, Valle del Cauca. Igualmente, la ubicación de los paneles en esta zona es óptima, tanto por su geografía como por las horas de sol que recibe.



El vivero forestal de Smurfit Kappa tiene capacidad para producir hasta ocho millones de plántulas de pino y eucalipto al año, destinadas a las plantaciones forestales de la Compañía en seis departamentos de la región andina colombiana, y también para proyectos de reforestación de otras entidades y de particulares. Por su parte, los laboratorios de entomología y fitopatología se encargan de la identificación y estudio de las plagas y enfermedades que pueden afectar las plantaciones forestales.



Tanto el vivero como los laboratorios se han consolidado como centros de conocimiento y referencia de buenas prácticas y gestión forestal sostenible a nivel nacional e internacional. Reciben al año más de 700 visitantes de instituciones educativas, clientes, colaboradores de Smurfit Kappa, entes municipales y otras instituciones.



A propósito de 'Solar One', Ricardo Sierra Fernández, líder de Celsia, manifestó: “estamos felices de poder ser aliados de Smurfit Kappa Colombia, compañía que es ejemplo y líder en los temas de conservación ambiental. El poder conectar la generación de energía solar para alimentar sus necesidades en ese increíble vivero que tienen en Restrepo, es una muestra más de ese liderazgo. Gracias por confiar en Celsia”.



De acuerdo con Álvaro José Henao, presidente de Smurfit Kappa Colombia, “el uso de energías limpias y renovables hacen parte de nuestro objetivo estratégico de reducción de emisiones de CO₂, en el que llevamos ya un camino recorrido con el uso de biocombustibles para la autogeneración de energía en nuestra planta en Yumbo, el uso de gas natural en la mayoría de nuestras operaciones y el CO₂ removido de la atmósfera y almacenado en nuestras plantaciones forestales. Este nuevo hito nos entusiasma y llena de motivación para seguir aportando a la construcción de un futuro sostenible”.