Son más de 12.000 personas las que se han beneficiado con los auxilios educativos del Cerrejón, entre empleados, familiares y miembros de las comunidades vecinas a la minera.

Gracias a estos auxilios educativos, que en la mayoría de los casos cubren hasta el ciento por ciento de la matrícula, así como el mantenimiento mensual del estudiante cuando están en otras ciudades, pues pueden escoger la carrera en cualquier institución de educación superior tanto en La Guajira como en cualquier parte del país, varios se han convertido en las primeras generaciones de sus familias en acceder a una universidad.



Por ello, tanto trabajadores como miembros de comunidades cercanas aseguran que uno de los mejores legados del Cerrejón para la región es la educación. Los trabajadores también resaltan que al acceder a educación superior, pudieron ascender dentro de la empresa y mejorar su calidad de vida.



Por ejemplo, entre las comunidades aledañas beneficiadas están los miembros de Roche, Patilla, Tamaquito II, Chancleta y Las Casitas, cinco comunidades reasentadas debido a la producción minera.



Diana Silva Carrillo es trabajadora social de la Universidad de la Guajira y tiene una maestría en desarrollo social de la Universidad del Norte, en Barranquilla, gracias a estos auxilios educativos que le cubrieron la totalidad de la educación.



Ella hace parte de una de estas comunidades reasentadas, que estaban en el sector de Hatonuevo, y no duda al afirmar que sin estos auxilios los miembros de estas comunidades no hubieran podido tener acceso a educación superior. “Definitivamente no hubiéramos podido estudiar en la Universidad porque las familias no tenían cómo darnos una profesión”, aclara Silva.



Diana actualmente brinda soporte social a los analistas en campo en Cerrejón, ya que desde hace cinco meses trabaja para la minera.



Diana agrega que varios miembros de su familia también se han beneficiado. Su hermano es ingeniero ambiental y tiene una maestría. Y el menor es médico. Incluso, su madre, hizo un técnico como auxiliar administrativa que le permite ubicarse laboralmente hoy en día.



En total fueron 170 familias reasentadas a las cuales se les entregó una vivienda nueva con acceso a servicios. Además, todos los miembros de las comunidades reasentadas que han deseado desarrollar estudios técnicos, tecnológico y profesionales, e incluso postgrados, Cerrejón les pagó la totalidad de la matrícula y el sostenimiento mensual para el estudiante.



“El programa de auxilios educativos es lo mejor que hay en la región. Somos la primera generación de profesionales de estas comunidades”, aclara Silva.

Facebook Twitter Linkedin

José David Peñaranda se desempeña como supervisor de producción y también es beneficiario de los auxilios. Foto: Archivo Particular

Otro caso es el de José David Peñaranda, quien se desempeña como supervisor de producción, y quien lleva 38 años trabajando para el Cerrejón. “Entré como bachiller y gracias a los auxilios educativos me formé como ingeniero de sistemas en la UNAD”, resalta.



Sus hijos también se han beneficiado con estos auxilios. La mayor, Diana Marcela Peñaranda, estudió en la Universidad de la Javeriana, “le fue tan bien académicamente que estudió dos carreras a la vez: administración de empresas y comunicación social. Tuvo un promedio de 4,7 en las dos carreras”, destaca orgulloso Peñaranda y agrega que ya culminó una maestría también.



“Mi hijo, Luis Manuel Peñaranda, acaba de sustentar su tesis con honores en Ingeniería de Sistemas. En septiembre tengo otro ingeniero graduado en la casa”, destaca Peñaranda y puntualiza: “Gracias a Dios, a estos auxilios educativos que ha dado la empresa y a mi trabajo”.

Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).