La creación de contenido, fundamental para fortalecer los negocios

Frente a las recientes problemáticas que afectan al país y las secuelas desencadenadas por el COVID-19, se evidencian múltiples dificultades que afrontan las compañías: la incertidumbre causada por la postpandemia, la necesidad de impactar nuevos mercados y la búsqueda de más ingresos; lo que ha llevado a los empresarios a plantearse nuevos retos. A partir de esto, surge el interrogante: ¿Cómo construir negocios rentables y sostenibles en el tiempo?

Lo primero que debemos decir es que los empresarios no tienen la bola de cristal que les entregue la respuesta correcta de cómo conseguirlo. Existen diferentes recetas, ya sea desde el modelo de negocio e incluso desde la generación de contenido y el uso de diferentes herramientas de marketing digital.



En los últimos tiempos hemos presenciado el surgimiento de nuevas formas de promoción y el uso del ingenio para aprovechar las herramientas tecnológicas, mejorar la visibilidad de las marcas y lograr mejores posiciones en el imaginario del consumidor. De allí que se haya transformado el marketing y que, en la actualidad, las personas sean grandes promotores del crecimiento empresarial. Sin embargo, esto no sería posible sin la presencia de los canales digitales como plataforma de comunicación.



Con lo anterior en el radar empresarial, se hace indispensable formar equipos capaces de crear contenido de valor, buscando para las marcas no solo viralidad sino también contundencia y coherencia en el mensaje. Actualmente, existen muchas alternativas digitales que permiten tener apoyos externos en diversos temas y Colombia no ha sido la excepción en el desarrollo de modelos que permiten el acercamiento entre empresarios y creadores de contenido.



Casa Editorial EL TIEMPO es una de las compañías que le apuesta a la innovación, desarrollando soluciones para los empresarios colombianos. Con esta visión, lanza al mercado un nuevo producto llamado “Crealance”, con el fin de solucionar múltiples dolores encontrados en las empresas. Su principal objetivo es permitir que la consecución de personal especializado en áreas de diseño y redacción sea más rápida, fácil y amable evitando lo más posible contratiempos, reprocesos y flujos lentos al desarrollar estas actividades de contratación.



Los creadores de este nuevo negocio, “Crealance”, han detectado que solo un pequeño porcentaje de las empresas nacionales cuentan con los recursos para contratar grandes agencias publicitarias donde se desarrollen planes de comunicación y mercadeo robustos que involucran costos en temas de fee mensual, diseño, administración, entre otros; lo anterior hace que lograr campañas que conecten y deslumbren al público, bajo la modalidad de contratación de agencia, se convierta en un privilegio para pocos. Es aquí donde “Crealance” fundamenta parte de su oferta en mejorar las posibilidades de todos los empresarios que desean implementar planes de comunicación efectivos sin incurrir en los altos costos antes mencionados. Con esta iniciativa, pretende ayudar a empresas que estén en crecimiento o no tengan los suficientes recursos, para que puedan desarrollar contenido de valor que atraiga y conecte con futuros clientes potenciales a un bajo costo.



Casa Editorial EL TIEMPO es una empresa que le apuesta a la innovación y el desarrollo empresarial. Es por este motivo que ha trabajado de la mano con 10X Thinking y su programa de emprendimiento corporativo, a través de consultorías dedicadas a la innovación, el desarrollo de negocios y búsqueda de nuevas fuentes de ingreso para lograr ver esas oportunidades que están allí, esperando ser capitalizadas.



Por todo lo mencionado anteriormente, surge el conversatorio informativo desarrollado entre “Crealance” y 10X Thinking, “La innovación al servicio de la creación de contenido”, pensado para empresarios, emprendedores, líderes de marketing, comerciales y ejecutivos que toman las decisiones en los departamentos de comunicaciones sobre los temas estratégicos y tácticos de la comunicación, vitales para encaminar a las empresas en el camino al éxito.



El evento se realizará el miércoles 20 de octubre, donde los asistentes podrán acceder a todo el conocimiento de expertos en innovación, modelos financieros y estrategias en marketing, sumado a una gran variedad de beneficios en Casa Editorial EL TIEMPO y 10X Thinking.



Para asistir a este evento puede registrarse aquí: https://xlearn.clickmeeting.com/la-innovacion-al-servicio-de-la-creacion-de-contenido/register?_ga=2.29223548.1126215038.1633302803-1739373962.1630439839)