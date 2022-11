Más de 3.168 niños, niñas y adolescentes de 12 departamentos del país participaron en la Copa Claro por Colombia 2022, una iniciativa que empezó el 6 de septiembre en Riohacha, La Guajira, con el objetivo de transformar sus vidas con la tecnología, la educación y el deporte. Esta ha sido liderada por Claro por Colombia, estrategia de sostenibilidad de Claro, en alianza con Fútbol Con Corazón -FCC-, el patrocinio de Huawei y el apoyo de la Fundación Bavaria.

En la fase de finales departamentales quedaron seleccionados dos equipos de cada departamento en las dos categorías. En la categoría Constructor, en donde hay niños entre los 11 y 13 años , y en Promotor con adolescentes entre los 13 y 16 años.



En esta edición se logró que la Copa llegara a 12 departamentos (Atlántico, Bolívar, Chocó, La Guajira, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Tolima, Casanare y Meta este año fueron), y más de 50 comunidades vulnerables y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (municipios ZOMAC).



La fase final nacional de la Copa Claro por Colombia se desarrollará del 27 de noviembre al 2 de diciembre en Manizales, con un total de 264 participantes de la fase final, 168 son hombres (64 por ciento) y 96 son mujeres (36 por ciento), buscando promover la participación de las mujeres y la equidad de género en el deporte.

Según explicó Maria Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia, “la Copa Claro por Colombia es una iniciativa social en donde el futbol se ha convertido en el medio para transformar vidas y generar herramientas con las que más niños, niñas y adolescentes de las comunidades vulnerables, puedan tomar mejores decisiones ante contextos difíciles y fortalecer sus valores y habilidades para la vida”.



En las comunidades priorizadas, los niños y las niñas se enfrentan a problemáticas sociales, como alto índices de violencia, presencia de grupos armados al margen de la ley, reclutamiento, tráfico de drogas, consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad, embarazo adolescente, vulneración del derecho al juego y falta de programas sociales que promuevan el buen aprovechamiento del tiempo libre.



Diana Mejía, entrenadora del equipo Gladiadores de Riohacha, La Guajira, aseguró estar muy feliz con la metodología de Fútbol por la Paz. “Es hermoso, unió a la familia y a los amigos. Era muy emocionante ver a los padres apoyando a sus hijos. Un proyecto muy bueno porque se llenaba la cancha y propiciaba los encuentros familiares”, resaltó.



La entrenadora destacó que una de las características que más caracteriza a la Copa Claro por Colombia, es que es incluyente. “El hecho de que el primer gol lo deba anotar una mujer es muy bueno”, dijo, porque se impulsa así la equidad de género.



El equipo que entrenó fue el de niños y niñas entre los 13 y 16 años del barrio Mayajura segunda etapa, y aunque este equipo no pasó a la etapa final, asegura que el aprendizaje fue muy grande.

“Los niños y las niñas siguen jugando desde temprano en la cancha del barrio”, comentó Mejía y agregó que los cursos que hicieron los menores en la plataforma virtual y gratuita PruébaT, desarrollada por la Fundación Carlos Slim, fueron muy completos y de gran valor académico para los participantes y sus familias. “Ellos hicieron cursos para ordenar palabras y de geometría porque les gusta mucho los números, los padres también hicieron cursos. Incluso yo hice uno sobre lenguaje de señas porque mi papá tiene una discapacidad y se comunica con señas y para mí fue muy bueno poder entenderlo mejor”, puntualizó.



Uno de los componentes de la Copa Claro por Colombia es la educación, así desarrollaron cursos y talleres de formación en las plataformas de la Fundación Carlos Slim: PruébaT y Capacítate para el Empleo, logrando que cerca de 1.618 realizaran los cursos gratuitos de las plataformas educativas.

En alianza con Fútbol con Corazón – FCC-

Ponen en práctica valores como el respeto, tolerancia, solidaridad y honestidad. Foto: Archivo Particular

La Copa Claro por Colombia se juega con la metodología de FCC que se denomina ‘Fútbol por la Paz’, en la cual hay reglas propias. Los equipos son mixtos, el primer gol para que sea válido lo debe anotar una mujer, no hay árbitro sino facilitadores, y los jugadores toman decisiones dentro del desarrollo de juego a partir de acuerdos de convivencia.



“Durante el juego se generan ciertos conflictos que se deben resolver desde habilidades para la vida como la asertividad. De esta forma, aprenden a resolver esos conflictos porque no hay árbitro, sino que son ellos mismos los que toman las decisiones”, explicó Gualisbet Rivera Matos, supervisor de Operaciones de FCC y coordinador de la Copa Claro por Colombia.



Rivera agregó que los acuerdos de convivencia los establecen ellos mismos poniendo en práctica valores como el respeto, tolerancia, solidaridad y honestidad. “Ellos juegan el partido, pero a veces no gana el equipo que más goles hace”, aclaró. De hecho, dentro de esta metodología existe un tercer tiempo donde se hace un proceso de evaluación o autoevaluación para verificar si durante el juego se cumplieron los acuerdos establecidos y se hace la sumatoria de corazones. “El equipo que anota más goles, obtiene 7 corazones, si quedan empatados quedan con 5 corazones cada uno, y el equipo que hace menos goles queda con 3 corazones y así se van sumando los corazones hasta definir quién ganó el partido”, añadió.



Además, este año y gracias a una alianza de Claro por Colombia con la Fundación Bavaria, se sumó la metodología de juego limpio al proceso, buscando retrasar el consumo de alcohol a temprana edad a través de talleres preventivos que recibieron los participantes.

Equipos finalistas



Facebook Twitter Linkedin

Dos equipos clasificaron a la final en cada departamento. Foto: Archivo Particular

Estos son los dos equipos que clasificaron a la final en cada departamento.



Bolívar: Campeones y Me la juego por el ambiente

Guajira: Los Costeños y Los Costeños

Antioquia: Sede Segovia y Galán FC.

Caldas: Sede Marmato y Marmato FCC

Cauca: Real Santander e Incauca Corinto

Tolima: Galaxy y Guerrero

Risaralda: Aprender Jugando y Mixto 1

Casanare: Orinoquia y YopCas

Chocó: Independiente e Independiente

Quindío: Pibes FC y Liverpool

Meta: Amor y Honor

Atlántico: Siape y San Salvador

