La colombiana tras los videos musicales de reconocidas superestrellas

Desde que era pequeña, Dominique Basil respiraba cine en su casa. Los domingos familiares transcurrían entre filmaciones caseras y ediciones de video motivadas por el padre, un empírico enamorado del mundo audiovisual, y la madre, decoradora de profesión.

Fueron esas rutinas las que hicieron que Dominique y su hermano Dimitri, hoy director, se apasionaran por la creación de videos. Esta vocación los condujo a ambos hasta Australia, donde cada uno tomó su propio camino artístico. “Él se fue por el lado de la dirección, mientras que yo terminé enfocándome en escenografía”, recuerda Dominique.



Fue precisamente en Australia donde los dos hermanos, junto con su madre Dora Forero, actual socia de Dominique, consiguieron uno de sus primeros trabajos: hacer el videoclip de la canción ‘Foreign Language’, del dúo Flight Facilities.



“Es uno de los videos que más me ha gustado hacer porque logramos recrear una época de manera muy interesante desde la escenografía y el vestuario”, cuenta la directora de arte bogotana.



Este tipo de experiencias hicieron que Dominique fuera encontrando en los videoclips un espacio para explorar libremente su creatividad, llegando a trabajar para artistas tan reconocidos como Miami Horror, Kings Of Leon, Joywave, Vance Joy y Kylie Minogue. Hoy, con tan solo 32 años de edad, Dominique ya ha participado en más de 50 videos musicales.

Dominique Basil

Un universo colorido y ‘vintage’

Aunque Dominique aclara que son los directores generales quienes tienen la última palabra en un videoclip, ella, como directora de arte, siempre se esfuerza por imprimir un sello propio, el cual se caracteriza “por un estilo ’vintage’ y muy colorido”, según sus propias palabras.



“Estéticamente me gusta todo lo retro, incluso en mi casa prefiero tener cosas antiguas. Es además algo muy presente en películas que me fascinan como ‘Mulholland Drive’ o ‘Amélie’, que están cargadas de color y de contraste“, explica la directora de arte.



Esa potencia creativa a través del estilo ha contribuido para que el trabajo de Dominique haya sido reconocido en diversas ocasiones. Por ejemplo, el video de ‘Riptide’, realizado para Vance Joy, ya acumula más de 450 millones de visitas en YouTube y fue nominado como mejor video en los Aria Music Awards, los premios Tripple J y los MTV Video Music Awards.



Por su parte, el video de ‘Obsession’, una canción de la banda estadounidense Joywave, resultó ganador en los premios UKVMA y fue nombrado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores videoclips del 2019. Además, con este trabajo, Dominique recibió el Bronze en mejor dirección de arte en los Berlin Music Awards y participó en la categoría "best styling in a video" en los MVPA, que reconocen la creatividad y la innovación en la industria musical y visual.

‘Telepatía’ de Kali Uchis y nuevos proyectos en el cine



La joven directora de arte también ha venido labrando su camino en Colombia. Muestra de ello es el video realizado para la canción ‘Telepatía’, de la artista colombo-estadounidense Kali Uchis.



“Fue un reto interesante porque todo se hizo muy rápido. Viajé a Pereira dos días antes de filmar para escoger cada locación y hacerme cargo de la dirección de arte. Caminamos mucho por barrios populares, buscamos carros, objetos, personas… Afortunadamente la gente quiere mucho a Kali Uchis en la ciudad, y eso hizo que todo fluyera muy bien”, comenta Dominique.



‘Telepatía’ es un ejemplo de cómo Dominique imprime siempre en su trabajo elementos ‘vintage’, en este caso inspirados en las ‘showgirls’ latinas.



Pero la directora de arte colombiana ya ha venido explorando otros campos, especialmente el cine. De hecho, participó junto con su hermano en el cortometraje ‘Tangerine’, que resultó vencedor en el concurso de cortometrajes de Dazed Magazine, gracias a un estilo que sintetiza las influencias del cine de explotación y de la Nueva Ola Francesa.



Ahora, Dominique y su hermano Dimitri trabajan en una película que se empezará a filmar a finales de este año en Los Ángeles. “Él está escribiendo el guion y yo estoy trabajando con ayuda de Dora, mi mamá, en la dirección de arte. Va a ser una película en la que habrá elementos futuristas junto con un extraño estilo ‘vintage’. Es un desafío muy particular que me tiene muy emocionada”, concluye Dominique.