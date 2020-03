La bailarina sorda que llegó al Concejo

La discapacidad auditiva no le ha impedido a Daniela Andrea Olivar, oriunda de El Espinal, Tolima, cosechar toda una gama de triunfos que la muestran como una de esas mujeres luchadoras que, pese a las dificultades de la vida, nunca se dan por vencidas.

Uno de sus triunfos más meritorios lo alcanzó a los 18 años, cuando se alzó, en 2016, con la corona del Festival Folclórico Colombiano, una fiesta cargada de baile y tradición que cada año se realiza en Ibagué. Con sus virtudes para la danza venció a 20 candidatas de otros departamentos. Sus talentos también la llevaron a ser reina en El Espinal.



En ese mismo año empacó sus trajes de baile para representar al Tolima en una de las fiestas más grandes de Colombia: el Reinado Nacional del Bambuco, en Neiva. En este, venciendo las dificultades que podría tener por su discapacidad auditiva, bailó sin descanso el sanjuanero huilense. Su presentación fue impecable y quedó como finalista, muy cerca de ganar la corona.



Hoy, a los 22 años, Olivar no se queda quieta. Sin dejar a un lado el bambuco, el sanjuanero y otros bailes típicos, dio el salto a la arena política. En medio de una campaña difícil, fue elegida en octubre del año pasado como concejala de El Espinal. Logró 1.543 votos con el aval de Cambio Radical. Su campaña la hizo en los barrios, con ayuda de un intérprete que traducía lo que ella le decía con el lenguaje de señas.



Hoy, además, cursa el cuarto semestre de Trabajo Social en la Institución Técnico Superior de su municipio.



En ninguna faceta de su vida se ha cansado de repetir su lema: ‘todo es posible’. Y se muestra como ejemplo de superación de las adversidades.



“Son fundamentales aspectos como la perseverancia, el trabajo, la responsabilidad y el deseo siempre vivo de ganar”, afirma.



En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, Olivar no se desanima y desde su casa, en el barrio Villa Paz, en El Espinal, se encarga de levantar el ánimo caído de aquellos colombianos afectados por el confinamiento.



“Las dificultades de hoy deben convertirse en oportunidades para explorar y vivir cosas que quizá algunos perdieron, como dialogar, buscar a Dios y compartir en familia. Algo sencillo pero muy valioso que alimenta nuestro ser”, asegura. Para la bailarina y concejala, es el momento de levantarse y que ninguna situación adversa nos haga sucumbir.



“En estos momentos es cuando el país entero y los gobernantes deben reflexionar y fijar objetivos para llevar a Colombia por el camino del desarrollo y la unidad”, dice.

La palabra aburrimiento no está en su vida y con su compañero sentimental, Ernesto Vega, pasa los días jugando parqués o ajedrez, viendo noticieros de televisión o leyendo libros y periódicos.



“La situación del mundo puede ser difícil, pero no vamos a perder la fe ni la esperanza. De estos días complicados vamos a salir airosos y con más ganas de trabajar y avanzar”, dice esta mujer, quien a los 3 años perdió la audición debido a una infección. “No me considero discapacitada. Soy capaz y puedo llevar una vida normal”, argumenta.



Su colega, el concejal Iván Rojas, afirma que ella “es un ejemplo para esta sociedad. Es batalladora, inteligente y muy valiente. Lo que se propone lo consigue, así tropiece con mil dificultades”, concluye.