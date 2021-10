La arquitectura como generador de bienestar

Para muchos, la unión relación entre los espacios físicos y el bienestar es imperceptible. Sin embargo, lo cierto es que los entornos en los que se desempeñan las personas resultan siendo un factor que marca una diferencia en los ámbitos laboral, personal y de esparcimiento, tanto así, que equipos como el de ArchDaily Brasil han dedicado diversas publicaciones a hablar de la evidente conexión que existe entre la arquitectura y la salud. Para ellos, incluso por encima del diseño de ambientes más saludables que contemplen aspectos como ventilación e iluminación natural, la psicología del espacio es algo que puede afectar el comportamiento humano y la salud mental.

En ese contexto, así como la versatilidad en las áreas y los muebles pueden ser fundamentales en el trabajo como aporte a la creatividad, la infraestructura para atender al público en lugares como consultorios médicos o en instalaciones creadas para la recreación, el deporte o el ocio, también son clave para favorecer la experiencia de los visitantes.



Infraestructura integral



En palabras de Wilmer Linares Mendoza, gerente de proyectos de infraestructura de Compensar, la entidad se preocupa por diseñar cada una de sus sedes y escenarios pensando en la experiencia de usuarios y visitantes. “Contamos con una infraestructura urbana y campestre ubicada estratégicamente para darle cobertura a nuestros usuarios y nos preocupamos por ofrecer espacios incluyentes para las familias, afiliadas y no afiliadas, de todos los niveles socioeconómicos, ampliando así sus posibilidades de mejorar la calidad de vida”.



La amplitud, la iluminación natural e inclusión de sus espacios, la imperante vegetación y el uso adecuado de tecnología para contrarrestar el impacto negativo al medioambiente no son casualidad, sino que se desprenden de toda una política empresarial que les otorga un sello propio a sus edificaciones, espacios y sedes.



“Facilitamos la prestación integral de los servicios a través del desarrollo, conservación y mejoramiento de nuestra planta física, bajo el principio de “buena arquitectura”, poniendo a disposición de afiliados y visitantes espacios adecuadamente dotados, incluyentes y amigables con el medioambiente, siempre con criterios de sustentabilidad, innovación y calidad”, puntualizó Linares.



Para Compensar, la estrategia detrás de su infraestructura no es algo fortuito, pues desde sus orígenes entendió que parte de su servicio se apalancaba en la buena arquitectura, principio que hace parte de sus políticas corporativas. De manera que la planeación y el desarrollo de esta se enmarcan dentro de los objetivos estratégicos definidos por la entidad y son un soporte del enfoque corporativo que le apuntan a consolidarse cada vez más como una organización moderna, que crece de forma equilibrada, de amplio impacto social, que promueve la construcción del tejido social y que ve en el servicio el principal diferenciador para el cumplimiento de su misión.



“En las definiciones de lo que es buena arquitectura nos apoyamos en varios principios: uno fundamental es un modelo integral de bienestar y salud, y eso lo debemos plasmar en las edificaciones, no solo conceptualmente, sino como una realidad que impacte en el bienestar de nuestros visitantes, como lo hemos venido haciendo en los edificios que las personas ya conocen y lo seguiremos implementando en las nuevas construcciones que están en obra, como Carrera 60 y en Centro Mayor, donde esos servicios se integran”, señaló Linares.



Consolidando el trabajo en equipo



A lo anterior también se suman otros principios muy bien definidos, relacionados con el respeto por los usuarios, la excelencia en el servicio, concursos arquitectónicos (como sistema para la selección de profesionales), innovación tecnológica y arquitectura sostenible.



Bajo ese mismo modelo, Compensar desarrolla sus edificaciones, teniendo claro que más allá de los servicios debe existir una verdadera integración. Así, una sede en la que una persona va al gimnasio a realizar actividad física también va a contar con profesionales de la salud para recibir una atención completa, pero no de forma aislada o separada. “Esta es la experiencia que hoy en día vive un usuario de sedes como San Roque (en Cajicá) Suba o Calle 94 y próximamente en la sede ubicada en Centro Mayor”, agregó Linares.



Para la consecución de este objetivo y como parte de los actores más importantes que intervienen en estos desarrollos, están los arquitectos que definen y plasman los requerimientos y a partir de allí se añaden una serie de equipos para cumplir con esos planteamientos.



“Por ejemplo, un proyecto como el de la Clínica Los Cobos –fácilmente– desde su etapa de diseño hasta su finalización pudo involucrar la participación de 2.000 personas (obreros, trabajadores, diseñadores, asesores, etcétera, todos asociados a distintas empresas y haciendo equipos de trabajo interdisciplinarios para desarrollarlo”, destacó Linares.



Enfrentando los retos de la pandemia



De acuerdo con Linares, con el propósito de contribuir a hacerle frente al enorme desafío que representó la pandemia, entre el 2020 y el 2021, la entidad ha llevado a cabo diferentes adecuaciones en infraestructura para apoyar las necesidades identificadas en los servicios de salud, entre ellas, la adecuación temporal y en solo 12 días de las instalaciones de su emblemática sede de la Calle 26 para la atención de pacientes covid de mediana y baja complejidad; una acción provisional que se replicó posteriormente en su sede de la Calle 134.



“De cara a la problemática mundial, Compensar actuó de frente y haciendo obras en tiempo récord. En esos 12 días tuvimos que acondicionar una red de oxígeno, hacer duchas, lavamanos y muchos otros trabajos de adecuación”, precisó Linares.



A esto se sumó la habilitación de zonas para la toma de muestras covid, dando respuesta a la ciudad en uno de los momentos más álgidos de la pandemia; además de la habilitación de diversos espacios para el desarrollo de atención médica de pacientes en la modalidad de teleorientación, contribuyendo a mejorar la oportunidad del servicio en medio de la crisis sanitaria, así como la adecuación de infraestructura para el desarrollo de las jornadas de vacunación covid.



Solo por mencionar algunas cifras, Linares añade “el año pasado, por ejemplo, adelantamos nuevas construcciones, remodelaciones y ampliaciones, interviniendo cerca de 21.000 metros cuadrados. Además, 341 empresas locales participaron en el desarrollo de nuestras obras, generando valor social a través de los proyectos, y de ellas, 67 se vincularon como nuevos proveedores, aportando así al fortalecimiento del sector de la construcción y a la reactivación del empleo tras la crisis ocasionada por el coronavirus”.



Cuando llegó la pandemia la entidad se encontraba en plena remodelación de su hotel Lagomar (en Girardot), con obras en las que participaban alrededor de 160 trabajadores, para lo cual tuvieron que planificar un retorno gradual de este personal, lo que generó unos ritmos que –obviamente– afectaron la terminación del proyecto, cuya entrega estaba presupuestada para finales de 2020, pero que ya fue culminada durante el primer semestre del año en curso.



De otra parte, Linares dice que la entidad se encuentra adelantando proyectos como Centro Mayor, una gran sede de atención en salud y bienestar de 12.000 metros cuadrados con una propuesta innovadora en el acceso a los servicios, que estará ubicada en este centro comercial de Bogotá.



De igual manera, avanza en mejoras en la edificación del jardín infantil ubicado en Hogares Soacha -uno de sus proyectos propios de vivienda- y también en la unidad de bienestar integral Carrera 60 (cerca al Museo de los Niños), destinada especialmente a la atención para la persona mayor, con otros 12.000 metros cuadrados, 14 pisos y tres sótanos. El gerente de proyectos de infraestructura calcula que entre todos estos proyectos se pueden estar generando alrededor de 1.000 empleos en temporadas altas de construcción y 500 en baja.



Los servicios de este último se complementarán con los de un nuevo espacio en Fusagasugá, en una finca de 15 hectáreas, donde hay un primer desarrollo con 60 habitaciones para alojar a adultos mayores, obra que esperan alcanzar a entregar este año con todos los espacios habilitados, donde se destacan salones multifuncionales, piscina y comedores.



Por otro lado, en Lagosol, su centro vacacional, comenzaron a ejecutar un proyecto –como avance del gran Plan Maestro– que incluye 10 frentes de obra y, en la sede de Suba, disponen de un piso para ampliar servicios de bienestar (salones para diferentes actividades). Además, en articulación con la Fundación Universitaria Compensar, se va a construir la nueva sede de esta institución educativa (campus universitario), cuya primera fase equivale a 26.000 metros cuadrados sobre la Avenida 68.



Así las cosas, Compensar visualiza un crecimiento no solo en materia de capacidades sino en servicios, donde la innovación juega un papel preponderante para atender las nuevas necesidades de la población. “Para los próximos 10 años, aparte de las nuevas edificaciones, tenemos proyectada la ejecución de más de 150.000 metros cuadrados que se verán reflejados en grandes y pequeñas obras dentro de sedes ya construidas como Autopista Sur, Carrera 69, Alquería, Calle 145 y Avenida 68, todo pensado en aportar al mejoramiento de la calidad de vida de usuarios y visitantes, abriéndoles a través de nuestras sedes y espacios las puertas del bienestar”, concluyó Linares.

