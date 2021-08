La apuesta de la Región Caribe para ser la ‘agrópolis’ de Colombia

El territorio caribeño concentra el 21% de la población colombiana, abarca el 11% del territorio nacional y representa el 15% del PIB del país.

Colombia tiene una frontera agrícola de 40 millones de héctareas, pero solamente cuenta con 175 mil kilómetros de carreteras, dejando a la vista uno de los mayores retos que hoy afronta no solo el país sino especialmente la Región Caribe: el acceso y la cobertura a cada rincón del territorio.



Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Sucre son los ocho departamentos que componen la Región Caribe, tierra donde se produce el 80% del ñame que se consume en el país; el lugar donde cruza la arteria fluvial más importante de Colombia, el río Magdalena; y la protagonista del segundo ‘Foro Intersectorial: Construcción y agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones’, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, donde se congregaron ministros, gobernadores, gremios, empresarios y la academia para trazar la ruta de recuperación económica y social de la región.

Entre los temas que más destacaron durante este evento (que se transmitió el jueves 29 de julio, por el tiempo.com Ver aquí) está la importancia de reforzar la inversión en infraestructura, especialmente la construcción de vías, con las que además de generar empleos también se fortalecerían las unidades productivas para aumentar el potencial de exportación, la oferta de alimentos, la seguridad alimentaria en cada rincón del país y acortaría las brechas de inequidad en algunas regiones que, a la fecha, siguen completamente apartadas sin oportunidades de desarrollo.



“Si el campo no produce, la ciudad no come. Es un elemento vital y transversal, hay que modernizar el campo. No hay conectividad, no hay vías. Sin embargo, el esfuerzo que estamos haciendo junto al Gobierno Nacional es enorme, pues hemos avanzado en la construcción de vías terciarias y vías digitales, por ejemplo, con el MinTic logramos llevar conectividad a 800 puntos rurales, lo cual permite modernizar el campo”, indicó Orlando Benítez, gobernador de Córdoba.

Precisamente, y como parte de una solución para garantizar la conectividad vial en el país, la inversión total del Gobierno en infraestructura y vías terciarias en 163 de los 197 municipios de los ocho departamentos de la Región Caribe asciende a un billón de pesos, una cifra diez veces mayor a la que el Estado invertía habitualmente en los últimos 20 años (menos de 100.000 millones de pesos al año, aproximadamente).



Ahora bien, otro de los retos en el que todos los departamentos de la Región Caribe, especialmente Cesar, vienen trabajando y solventando para no perder el potencial agrícola y pecuario es la creación de materias públicas enfocadas en el agro.

“En Colombia hemos pecado porque nos hemos quedado en políticas públicas tradicionales. El 97% de los recursos del Cesar, por ejemplo, se invierte en educación, salud, agua potable, seguridad e infraestructura, sectores en los que siempre se han enfocado las entidades territoriales, mientras que el sector agrícola solo representa el 3% de la inversión”, señaló Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar.



Por esta razón se ideó la que sería la primera política pública enfocada en el sector agrícola: Agricel, una puesta en marcha sobre las células de desarrollo agrícola con la que el deparatamento del Cesar espera llegar a una meta de 7.500 hectáreas bajo riego y pretende generar 10.000 empleos, con una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos.

Río Magdalena, el corazón del Caribe

El sector de la construcción hizo hincapié en la necesidad de seguir habilitando suelo y hacer extensiones de los POT Foto: Vanessa Romero / EL TIEMPO

Atlántico, Bolívar y Magdalena han generado aproximadamente 140.000 empleos en el sector de la construcción. De acuerdo con Camacol, en el primer semestre de este año, Bolívar registró un crecimiento del 107% en las ventas de vivienda; Cesar, 99%; Atlántico, 70%; Córdoba y Sucre, 25%; y Magdalena, 9%, convirtiéndose en un sector fundamental para el desarrollo de la región Caribe.



“Por solo mencionar un ejemplo, en el Atlántico se están construyendo 21.600 viviendas este año, de las cuales 18.500 son VIS, un récord histórico. Esto significa que el área metropolitana de Barranquilla es la ciudad que va a construir más viviendas por cada mil hogares. Estamos construyendo la clase media colombiana”, destacó Rafael Marín, presidente de Marval.

Así las cosas, para mantener la curva de crecimiento en materia de vivienda, el sector de la construcción hizo hincapié en la necesidad de seguir habilitando suelo y hacer extensiones en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para la ampliación de las ciudades de manera conurbada, sin generar islas.



“Se está vendiendo, hay confianza en los colombianos, pero necesitamos iniciar los proyectos, racionalizar los trámites, llevar servicios públicos a cada rincón. Colombia debe hacer 400.000 viviendas al año, estamos haciendo 200.000”, enfatizó Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol.

No obstante, el crecimiento de este sector no solo debe estar enfocado en vivienda, sino también en los equipamientos que permiten hablar de construcción de ciudades de calidad, como colegios, parques y demás proyectos. Por consiguiente, las inversiones generales del Gobierno en la Región Caribe contemplan un total de 24 proyectos de infraestructura cuya inversión es de aproximadamente 18.7 billones de pesos, de los cuales, $5 billones se invertirán entre el 2021 y el 2022.



Uno de los megaproyectos que más se destacó y del que todos los panelistas resaltaron su importancia durante la segunda sesión del Foro Intersectorial fue el de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, una obra de la que se ha hablado durante los últimos años, pues parecía tener todas las aprobaciones, pero que no ha visto la luz aún.

“Un río es un animal viviente, cambia todos los días. Cuando recibimos el proyecto, no había un mapa de riesgo socioambiental, no estaban mapeadas las comunidades alrededor del río, no estaban incluidas las obras rígidas del canal de acceso. Sin embargo, se hizo un convenio con el Instituto Humboldt para que hiciera el mapa de riesgo y un convenio con la facultad de ingeniería de la Universidad del Norte para fortalecer la parte técnica. De esta manera, hoy podemos decir que se espera licitar en septiembre y que será una realidad”, destacó Ángela María Orozco, ministra de transporte.



Con la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se lograría llevar empleo y oportunidades a las zonas aledañas al afluente, consideradas unas de las más apartadas y de difícil acceso, y así generar ese desarrollo económico agroindustrial con servicio de agua y financiación para mejorar las condiciones de productividad del pequeño campesino.



Finalmente, como conclusión del primer panel del foro ‘ConstruAgro’, enfocado en el potencial del agro caribeño, se establecieron los siguientes ejes: la importancia de una articulación y sinergia interinstitucional entre el gobierno, academia y sectores productivos; el fortalecimiento del acceso al crédito; la focalización de la inversión en vías terciarias y acceso al recurso hídrico; y la recuperación de navegabilidad del río Magdalena, la apuesta central de la Región Caribe.

