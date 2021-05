La academia regional y su aporte al desarrollo del país

Diferentes proyectos e iniciativas, producto de la generación de conocimiento científico y el trabajo social de las Instituciones de Educación Superior (IES) de las regiones, han sido noticia a lo largo de los últimos 110 años.

Entre los hitos más importantes sobresale el surgimiento, en el Valle del Cauca, de la escuela de Medicina de la UniValle en los años 50, que se convirtió a mitad de siglo en una de las principales facultades de Medicina de Sudamérica, por ser pionera en la incorporación del componente comunitario en la formación de los médicos; también se destaca un proyecto de la Universidad Simón Bolívar en la región Caribe que busca crear una potencial vacuna contra el covid-19, que se podría administrar de forma oral y que no requeriría refrigeración; finalmente, se resalta una investigación liderada por la Universidad de Caldas que, junto a otras IES nacionales y del extranjero, creó un programa de reconstrucción del tejido social en las zonas más afectadas del país por el conflicto armado.

Antioquia: desarrollo tecnológico e innovación al servicio del país

Por medio de la Universidad Eafit se creó el proyecto ‘Abriendo el futuro de la educación en Colombia’, que permitió la formalización de un modelo de intervención de escala municipal que posibilita la incorporación de tecnologías digitales y comunicacionales a los procesos escolares de manera atractiva, efectiva y eficiente.

Esta iniciativa facilitó apalancar alianzas con el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Educación de Itagüí, en las que se llevaron a cabo ejercicios de caracterización de la situación de 607 colegios de 41 municipios, el desarrollo de capacidades institucionales para la gestión y el monitoreo de las tecnologías digitales y de innovaciones educativas, así como el acompañamiento en el desarrollo de instrumentos de política (Plan Colegio 10 TIC, Plan Saber Digital, Plan Digital Itagüí) que orientaron las acciones de intervención en cada territorio.



En conjunto, estas alianzas han movilizado recursos superiores a los USD 8 millones, que han impactado de forma directa a 2.700 directivos, 41.000 docentes y más de un millón de estudiantes.

El Caribe y una vacuna contra el covid-19 hecha en Colombia

En Barranquilla, la Universidad Simón Bolívar (Unisimón) participa actualmente en el desarrollo de un potencial antídoto contra el nuevo coronavirus, una potencial vacuna oral y que no requeriría refrigeración.



Su protagonista es el doctor Juvenal Yosa, director del Laboratorio de Simulación Molecular y Bioinformática de la Unisimón, quien confirmó que, “el diseño de la vacuna utiliza una aproximación in silico (simulación computacional), que integra datos genéticos de poblaciones de 18 países de Latinoamérica y es afín a las proteínas y regiones de interés del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad”.



Las regiones del virus con mejor capacidad de una respuesta inmune específica se han incluido en un modelo vacunal multi-epítope, el cual integra características deseadas para ser ensayadas en un modelo experimental.



De acuerdo con las simulaciones realizadas por el grupo que lidera el doctor Yosa, la vacuna es termoestable, no es tóxica y posee un perfil de seguridad alto porque no presenta riesgo para personas con tendencia a generar alergias.



“Un epítope es un pedazo del virus. Nuestra propuesta es multi-epítope porque tomamos no uno, sino varios fragmentos de proteínas del SARS-CoV2 para generar una mejor respuesta inmune y asegurarnos de que, si no es de Spike, es de otra parte que puede generar una respuesta inmune”, explica el profesor Yosa.



Asimismo, en Barranquilla, la Universidad del Norte desarrolló durante 38 años el primer modelo de atención integral a la primera infancia del Caribe colombiano. El proyecto inició en 1977 y se terminó en 2015.



Se trató del primer diseño, evaluación e implementación de un modelo de atención a la infancia que ha beneficiado, a la fecha, con atención en nutrición, salud y estimulación psicosocial a 233.000 niños y sus familias de la región Caribe. Además, ha permitido la formación de 1.300 líderes comunitarios para apoyar la atención integral de los niños. También, ha posibilitado la capacitación de cerca de 700 funcionarios estatales, encargados de la atención integral a la niñez.



Su equipo de investigadores recibió el Premio Nacional de Psicología, otorgado por el Colegio Nacional de Psicólogos; el Premio en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes; el Premio a la Excelencia Científica de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia; y el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos-OEA por los programas de innovación social dirigidos a la infancia que viven en contextos adversos.

El Valle del Cauca: una de las mejores Escuelas de Medicina de Sudamérica en los años 50

A través de la Universidad del Valle, esta región le aportó al país en los años 50 una de las escuelas de Medicina más importantes y referentes de Colombia que, a mitad de siglo, se convirtió también en una de las principales facultades de Medicina de Suramérica, por ser pionera en la incorporación del componente comunitario en la formación de los médicos.



Su creación se caracterizó por la materialización de un modelo de enseñanza médica novedoso y que se diferenciaba de manera sustancial del modo en que eran formados en ese entonces los galenos en el país y el continente. Esto hizo de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle un centro de atención y referente de la formación médica en el continente.



De hecho, su estrecha vinculación desde sus orígenes con el Hospital Universitario del Valle, la fuerte relación con territorios y comunidades de la región en la doble función de formar sus estudiantes al tiempo que se contribuye a resolver problemas de atención en salud de dichas poblaciones y el marcado énfasis en investigación de sus docentes, han sido características distintivas del trabajo académico de la hoy Facultad de Salud de la UniValle.



Igualmente, por medio de la Universidad Icesi, el Valle del Cauca creó el Global Entrepreneurship Monitor Colombia, mejor conocido como GEM, que le toma la temperatura, año a año, a las empresas del país.



Anualmente se encuestan a 2.000 colombianos con el objetivo de entender la dinámica empresarial del país, las características de las y los empresarios y sus empresas. Además, consulta la opinión de 36 expertos en distintos ámbitos del ecosistema empresarial colombiano con el fin de entender su entorno.

Santander creó un diagnóstico de covid–19 a través de

información genética

La Universidad Industrial de Santander (UIS) desarrolló el primer diagnóstico de covid–19 e Influenza A H1N1 por RT – PCR, por medio del análisis de la información genética del virus.



Este proyecto es una contribución al diagnóstico temprano del nuevo coronavirus y del virus de Influenza A H1N1 por RT PCR en tiempo real, mediante el análisis de la información genética con la que, normalmente, se identifica su presencia en un paciente, para generar, por métodos moleculares y soportados en supercomputación, un diagnóstico más preciso y válido.



Asimismo, realizó el proyecto “Santander BIO”, por medio del cual se hicieron una serie de expediciones biológicas y sociales para estudiar la biodiversidad y la riqueza de los ecosistemas en tres zonas estratégicas del departamento, ubicadas en los municipios del Carmen de Chucuri, Cimitarra y Santa Bárbara.



A la fecha, luego de la curaduría científica, el total de especies identificadas corresponden a 1.731: 433 aves, 316 insectos, 40 mamíferos, 56 anfibios, 751 plantas, 84 peces y 51 reptiles.

Eje Cafetero: el escenario para reconstruir el tejido

social en Colombia

La Universidad de Caldas lideró, junto con las universidades Nacional, sede Manizales; Autónoma de Manizales; Tecnológica de Chocó; Universidad de Sucre y otras instituciones internacionales, el programa: Reconstrucción del Tejido Social en zona del posconflicto en Colombia.



Esta iniciativa busca producir conocimiento y transformación social en las comunidades rurales en sus procesos de transiciones hacia una paz territorial.

El programa se teje mediante un trabajo de fortalecimiento institucional y cuatro proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.



Igualmente, la Universidad del Quindío, a través del Grupo de Investigación en Ciencia Aplicada para el Desarrollo de la Ecorregión, diseñó la primera planta de tratamiento de agua residual (PTAR) para el beneficio del café.



Los resultados de este proyecto apuntan a la solución de una necesidad real de la comunidad campesina ubicada en la vereda Llano Grande del municipio de Salento, Quindío, dedicada a la producción de café orgánico con valor agregado. Fue seleccionado entre las 500 mejores iniciativas con impacto social y medioambiental positivo para Latinoamérica.



Finalmente, en Risaralda, la Universidad Católica de Pereira realizó una investigación, en junio de 2011, que permitió inscribir al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.