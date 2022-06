Para garantizar el derecho a la salud de los usuarios, y que sean el foco del sistema, la Superintendencia Nacional de Salud fortaleció la figura del Juez de la Salud, que resuelve casos en todo el país.



Les garantizamos cobertura de servicios, oportunidad de citas médicas, programación de cirugías y entrega de medicamentos, entre otros.

Se trata de un grupo de abogados y profesionales de la salud, expertos en el sector, quienes resuelven las demandas interpuestas por los usuarios ante los incumplimientos de EPS o IPS.



Este mecanismo se creó en el 2007, pero, según Ivhone Flórez, delegada de Función Jurisdiccional de la Supersalud,“en la actual administración, con el rediseño institucional, se fortaleció con un perfil más técnico”.



Esta herramienta se creó también para descongestionar los juzgados a los que llegaban casos del ámbito de la salud.



En los últimos cuatro años, el Juez de la Salud ha proferido 10.500 sentencias, y en el 82 por ciento de los casos se han protegido los derechos de los usuarios, “ordenando a las EPS entregarles los medicamentos, autorizar procedimientos y garantizar las cirugías vitales que requerían”, indicó la entidad.



El Juez de la Salud emite sentencias de orden inmediata, que deben ser acatadas en cuestión de horas, para garantizar la vida y la salud de los usuarios.



Por el carácter técnico de este Juez, sus sentencias sirven como referencia de jurisprudencia para otros casos.



Flórez explica que antes del 2018, el Juez de la Salud se enfocaba más en temas relacionados con los intereses económicos: “Se atendían casos de prestaciones económicas, licencias de maternidad o por enfermedad de origen común”.



Con el fortalecimiento del mecanismo, la Supersalud se enfocó en el usuario y en sus derechos.



“Les garantizamos cobertura de servicios, oportunidad de citas médicas, programación de cirugías, entrega de medicamentos, entre otros. Garantizamos la atención cuando está en riesgo la salud o la vida del paciente”, agregó la delegada .



Pero no solo se prioriza el acceso a los servicios de salud. Según la funcionaria, “también resolvemos los conflictos cuando al usuario no se le garantiza la atención de manera urgente y debe acudir a asistencia particular. La ley establece que la EPS le debe reintegrar esos recursos al usuario".

Procedimiento

Garantizamos la atención cuando está en riesgo la salud o la vida del paciente. Estamos enfocados

en los derechos

de los usuarios

de todo el territorio.

Acceder al Juez de la Salud es sencillo. Los usuarios ingresan a la página web de la entidad y en la sección ‘Canales de Atención’ inician el proceso de demanda, cuando se le ha negado su derecho a la salud. Los documentos también pueden ser radicados en uno de los puntos de atención presencial de la entidad.



Los usuarios deben presentar el documento de la persona afectada, la historia clínica en donde se indique qué procedimiento o tratamiento se le ordenó, y un escrito de demanda, en el que se relatan los hechos.



“También somos responsables con los recursos del sistema, por lo que no emitimos decisiones sobre procedimientos estéticos, o sobre productos de marcas específicas”, comentó. Agregó que el posicionamiento del juez de la Salud ha sido tal, que “las EPS actúan de inmediato, y resuelven previo a la sentencia”.

‘En 13 días me resolvieron mi cirugía bariátrica’, Adriana Ramírez, La Paila, Valle del Cauca

Adriana Ramírez comenzó a presentar problemas de sobrepeso hace 15 años. Por ello le hicieron una intervención quirúrgica el pasado 7 de diciembre, gracias a la gestión de la entidad. Foto: Cortesía Supersalud

Adriana Ramírez tiene su peso ideal, de 72 kilos, y dice que al mirarse al espejo se ve rejuvenecida.



Su estado físico mejoró, pues ya no se ahoga al hacer ejercicio, y todo fue gracias a la cirugía bariátrica (manga gástrica) que le realizaron el 7 de diciembre del 2021.



Esta caleña, de 42 años y madre de dos hijos, vive en La Paila (Valle del Cauca) y llegó a pesar 112 kg el año pasado, por lo que estaba en un programa para personas con problemas de obesidad, en Cali.



Su médica tratante le indicó que las dietas y la actividad física que Adriana hacía con constancia no estaban funcionando. “Me explicó que mi organismo estaba descontrolado, así que debían hacerme la cirugía. Yo venía con este problema de obesidad desde hace 15 años y estaba deprimida”, recuerda Adriana.



Sus médicos le autorizaron la intervención, pero la EPS Emssanar no le agendaba el procedimiento. Aunque Adriana insistió varias veces, su cirugía no llegó.



Cansada de esperar, y a punto de vencerse sus exámenes y autorizaciones, ella llamó a la Superintendencia de Salud. “Les comenté mi caso y lo escalaron. Pasaron 10 días y la EPS no se comunicaba conmigo. Entonces accedí al Juez de la Salud y a los tres días me llamaron de la EPS para decirme que me operaban al otro día”.



Gracias al procedimiento su vida cambió de 0 a 100, dice Adriana, aunque cuenta que ha tenido que recurrir varias veces a la Supersalud, en el posquirúrgico. “La EPS me demora medicamentos o citas y por medio de la entidad las consigo”.

En cuatro años, 7,2 millones de solicitudes por canales de atención

Los usuarios no encontraban calidez en la recepción de sus quejas.

Antes del 2018, de cada 10 usuarios que se comunicaban con la Superintendencia de Salud, 6 no recibían atención en las llamadas que realizaban para reportar casos de incumplimiento de acceso al derecho a la salud. Esta situación hacía que los ciudadanos abandonaran las llamadas, porque no los atendía un agente de servicio.



La entidad identificó que esta situación se presentaba porque, para ese año “contábamos con un número de agentes en canales no presenciales que no alcanzaba a atender todas las llamadas”, explicó Marianella Sierra, superintendente delegada de Protección al Usuario. La cifra era de 63 agentes para la atención de todas las quejas en el país.



Otra situación que detectaron, recuerda la funcionaria, era que “los usuarios no encontraban calidez en la recepción de sus quejas”. Por esto, la entidad implementó el fortalecimiento de los canales de atención a los usuarios. Para el caso de los agentes de servicio, se pasó de 63 a 386 personas en el centro de contacto.



Además, a partir del 2020, durante la época de la pandemia de covid-19, el canal de WhatsApp comenzó a funcionar las 24 horas del día. Y debido a la emergencia sanitaria, también se adicionaron dos opciones: una para reportar demoras en atención en salud como consecuencia de la pandemia y otra para poner quejas y sugerencias sobre el proceso de vacunación.

En este gobierno se han atendido 7,2 millones de solicitudes, tanto por peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)

Aunado a lo anterior, y según la delegada, la Superintendencia de Salud ha garantizado la presencia de al menos un punto de atención presencial por todos los departamentos del país, durante los últimos cuatro años, para aquellos usuarios que no tienen acceso a la tecnología o no saben usarla.



Según el balance hecho por la Entidad, “a través de los canales de atención, en este gobierno se han atendido 7,2 millones de solicitudes, tanto por peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) como por información que piden los usuarios”.



Esta cifra se traduce en que, en promedio, se han realizado 1’200.000 atenciones por año, gracias al fortalecimiento de los canales de atención. Los números contrastan con las atenciones realizadas antes del año 2018, pues en promedio se recibían unas 600.000 PQRD.



Para la funcionaria, el proceso de mejora de los canales de atención ha permitido el acercamiento con la ciudadanía: “Cuando nos llaman, los usuarios encuentran mayor receptividad”.



Pero los canales de atención no solo están relacionados con la línea telefónica, el portal web o los puntos presenciales. Según el organismo, las redes sociales también son un mecanismo por medio del cual la ciudadanía interpone sus denuncias o reclamos.



Gracias a todos los canales de atención se han resuelto casos como el de Johan Sebastián Luna, cuya familia acudió a la Supersalud para que le exigiera a su EPS un trasplante de médula que le salvó la vida al adolescente.



Hay casos como el de Luis Lara, un habitante de Fómeque que vivió en carne propia las barreras de acceso a la salud puestas por las EPS, cuando su hijo sufría de fibrosis quística. En ese proceso, Luis acudió varias veces a la Supersalud y, gracias a la entidad, consiguió atención para su hijo, pero, por su condición médica, a los 20 años falleció.



Luis se comprometió a ayudar a todas las personas a las que les ponen trabas para garantizar su derecho, orientándolas a gestionar los casos ante la Supersalud.



Creó una fundación para ayudar a niños y niñas con esta misma enfermedad, que no cuentan con los recursos para que sean atendidos, como se lo pidió su hijo. Además, ha gestionado casos como el de una vecina que necesitaba una cirugía de ojos e iba a vender sus vacas para pagarla.



Luis la orientó para que su historia llegara a la Superintendencia de Salud y el caso fue resuelto en tres días.

‘Mi hijo tuvo una segunda oportunidad de vida’: Nubia Solano, de San Alberto

El 24 de diciembre del 2020 Johan Sebastián fue operado y el trasplante fue exitoso. Foto: Cortesía Supersalud

En el corregimiento de La Palma del municipio de San Alberto (Cesar), Johan Sebastián Luna asistía a la escuela y jugaba con sus amigos, como cualquier otro niño. Pero en 2018, cuando tenía 12 años, comenzó a presentar debilidad, falta de apetito y vómitos constantes. Entonces le diagnosticaron leucemia linfoide aguda.



Nubia Solano, su mamá, logró que la EPS Coomeva, que los atendía en ese entonces, autorizara el traslado de su hijo a Bucaramanga, para recibir tratamiento. Sin embargo, el cuerpo de Johan Sebastián no reaccionó de manera favorable y tuvo una recaída, razón por la cual tenían que realizarle un trasplante de médula ósea, y ahí comenzó la lucha de la familia Solano Luna.



“Como la EPS tenía problemas financieros, no me autorizaban el trasplante. Hubo otras mamás a las que Coomeva las había hecho esperar ocho meses. En ese momento el tiempo corría en nuestra contra y no comíamos ni dormíamos de la angustia”, relató Nubia.



Ella se enteró de la atención de la Superintendencia de Salud y se comunicó a través de la línea gratuita nacional 01 8000 513 700. “Cogieron mi caso de una, y, gracias a su gestión, a los 15 días la EPS me llamó, que mi hijo se iba para Medellín, que allí le harían el trasplante. La emoción que sentí fue como cuando me dijeron que estaba embarazada de él”, relató Nubia.



El 24 de diciembre del 2020 Johan Sebastián fue operado y el trasplante fue exitoso. “Cuando el doctor me dijo que mi hijo tenía otra oportunidad de vida fue maravilloso. En ese momento él tenía 14 años”.



Nubia dice que se siente agradecida con la entidad porque por ellos su hijo recibió atención. Incluso, volvió a recurrir a la entidad para facilitar su traslado de la EPS Coomeva, que fue liquidada, a Cajacoopi. “Por la entidad logramos que le mantuvieran los controles con los oncólogos de Medellín, porque queremos que mi hijo siga siendo tratado por quienes lo operaron”.

