Con las becas de Jóvenes a la U, los jóvenes entre 18 y 28 años pueden estudiar una carrera de educación superior, gratis, y además reciben un apoyo económico semestral para su sostenimiento, una oportunidad que les está cambiando para siempre la vida a ellos y a sus familias. Este programa, el primero de su naturaleza fue creado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2021 y a la fecha ha beneficiado más de 15.000 jóvenes.

A sus 17 años Robert cursa primer semestre de comunicación social y periodismo en la Universidad Externado, luego de estudiar en el colegio San Juan de los Pastos, en Santa Librada, localidad de Usme.



Su madre cuida niños y su padre trabajaba en el Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (SITP). Ambos están orgullosos de que su hijo vaya a una de las universidades de más tradición del país.



Antes de querer ser periodista, el joven usmeño buscaba un cupo en el Servicio Nacional de Aprendizaje, (Sena), y antes de eso soñaba con estudiar lenguas extranjeras.

Robert tiene 17 años y cursa primer semestre de comunicación social gracias a Jóvenes a la U. Foto: Archivo Particular

“Me llamó más la atención la comunicación porque me di cuenta lo importante que es informar de manera veraz a la gente”, cuenta Robert al tiempo que, señala que, la educación debe ser un derecho para todas las personas.



“Lo real es que muchas personas queremos estudiar y no contamos con los recursos para hacerlo. En lo personal, esto es una oportunidad muy grande, yo no sabía de dónde iba a sacar plata y este programa ayuda mucho”, concluye el joven.



Robert accedió al programa de becas Jóvenes a la U, de la Alcaldía de Bogotá, que busca que bachilleres de colegios públicos y privados de Bogotá, hasta los 28 años, puedan acceder a programas de educación superior en la capital de manera ciento por ciento gratuita y sin endeudamiento.



“Con Jóvenes a la U, y gracias a la articulación con instituciones de educación superior públicas y privadas, les estamos cambiando la vida a miles de jóvenes de la ciudad. Gracias a la posibilidad de acceder a la educación posmedia de manera gratuita, sin endeudamientos y con un apoyo de sostenimiento, lo que hace que puedan tener mejores herramientas para construir un futuro laboral y profesional que les permita alcanzar sus sueños y su proyecto de vida”, indicó la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

Para Juana Munar, también de 17 años y egresada de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori (IED), la beca de la Alcaldía de Bogotá le permite pagar el semestre de trabajo social en la Universidad Externado, además de proyectarse a hacer doble titulación con antropología porque, asegura, “el trabajo social me permite ser garante de los derechos y la antropología me permite entender el mundo”.

Juana fue al campus de Jóvenes a la U, se inscribió y ahora estudia trabajo social. Foto: Archivo Particular

Juana se enteró de la convocatoria de estas becas por las redes de la Secretaría de Educación del Distrito, asistió a una charla informativa en el campus realizado en la Plaza de Artesanos, se inscribió y resultó beneficiada. “Para mí fue un alivio, siempre quise estudiar acá, pero no lo veía posible. Sin la beca hubiera tenido que estudiar y trabajar al tiempo, pero no en esta universidad”, aseguró la estudiante.



Juana dice que detesta las injusticias y por eso agradece la posibilidad de estudiar en esta universidad, que hace parte de las 43 Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, en modalidades presenciales y virtuales, que son aliadas del programa.



Esta adolescente nació en Cáqueza, Cundinamarca, y su proyecto de vida le apunta a regresar a su sitio de procedencia para trabajar desde sus conocimientos adquiridos. “Quiero proponer nuevas líneas de pensamiento en ese contexto que es conservador”, dice.



Para los padres de Juana, ambos comerciantes, también es un orgullo que su hija asista a la universidad ya que ellos no pudieron hacerlo y han tenido que sortear varios obstáculos para que sus hijas lo logren.

15 mil jóvenes, como Juana y Robert, han podido cumplir su sueño de estudiar en la universidad. Foto: Archivo Particular

Jóvenes a la U es un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá para cubrir la matrícula de los beneficiarios, en las carreras que fueron admitidos en las diferentes Instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la ciudad. Esta iniciativa y otras creadas por la actual administración para generar más oportunidades para las y los bogotanos pueden ser consultadas en este link



Entre la primera y la segunda convocatoria, realizada en 2021, 8.471 jóvenes han tenido la oportunidad de acceder a una beca de Jóvenes a la U, a ellos se suman, en 2022, los más de 6.000 jóvenes elegibles de la tercera convocatoria, quienes están en proceso de formalizar el beneficio e iniciar sus estudios de educación superior en este segundo semestre del año.



La próxima convocatoria de este programa se realizará entre la última semana de noviembre y la segunda de diciembre de este año.

