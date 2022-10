Cuando Neiser Bohórquez Hernández se enteró de que recibiría una beca de la Fundación Fraternidad Medellín, entró en el debate de dejar a su mamá en su finca caficultora en el municipio de Jericó (Antioquia), o quedarse y ayudarla. “Ella fue enfática. Me dijo que me fuera a cumplir mi sueño de estudiar”, recordó.

Así, el joven, que hoy tiene 23 años, partió para Medellín en 2018 a estudiar Negocios Internacionales en la Universidad Pontificia Bolivariana. Neiser es el menor de cuatro hermanos y el único que vivía con su mamá, a la que ayudó desde sus 12 años con el cultivo de café. “Ella sufre de epilepsia y temía que le pasara algo”, relató.



Desde grado noveno, Neiser se destacó como uno de los mejores de su promoción, en la Institución Educativa Rural Francisco de Asís. Para llegar a sus clases debía caminar 40 minutos desde la vereda Vallecitos (Jericó) donde vivía con su mamá.



“Mi sueño siempre fue llegar a la universidad. Un día, vino la Fundación Fraternidad Medellín a apoyar la reconstrucción de nuestro colegio, que se estaba cayendo. Nos contaron que tenían becas para estudiantes destacados”, dijo.



La fundación apoya a jóvenes de los 25 municipios de Antioquia en donde tiene presencia y a algunas entidades sociales que ayuda en Medellín, asistiéndolos para acceder a la educación superior, con el pago de su matrícula y un sostenimiento. Del 2015 al primer semestre de 2022, ha habido 3.283 becarios.

Según información de Proantioquia, hay al menos 12 iniciativas de sus organizaciones afiliadas que apoyan, desde el sector privado, a los jóvenes del departamento para acceder a la educación superior con fondos de becas y contribuir al cierre de brechas.



Además de destacarse en lo académico, Neiser quería trabajar por su comunidad. Por ello, él y varios compañeros crearon un grupo de investigación ambiental llamado Investiforest.



“Estudiamos el parque natural La Aurora, un bosque que tuvo intervención minera en el 2008. Además, varias industrias de aguacate y gulupa se ubicaron alrededor, lo cual presionó el ecosistema. El bosque nutre varias fuentes de agua del corregimiento Palocabildo, de Jericó”, comentó.



Durante tres años, los estudiantes de Investiforest se dividieron en tres para estudiar igual número de grupos: quebradas, aves y árboles y arbustos. Además, crearon alianzas con la Universidad de Antioquia y el Sena para apoyarlos en sus estudios, y, por su labor, ganaron diversos reconocimientos, como el atribuido por la Gobernación de Antioquia en el 2015.

Además de liderar el proyecto, Neiser fue personero de su colegio, y recibió una medalla de honor por talento Jericoano. “Como yo, varios de mis compañeros obtuvieron la beca y nos hicieron un estudio vocacional. El psicólogo Andrés Madrid nos orientó en el proceso, y allí encontramos que Negocios Internacionales era una opción para mí”, narró Neiser.



Sin embargo, recordó que su llegada a Medellín no fue sencilla, y sus primeros dos semestres fueron retadores. “Yo era dedicado, pero la brecha de la calidad de educación entre la ciudad y las áreas rurales es amplia. Llegué a ver clases totalmente en inglés, y hubo una clase de cálculo que perdí porque las matemáticas nunca fueron mi fuerte. Vino el estrés y la presión por mantener la beca”, explicó el joven.



Como su rendimiento no fue el indicado, Neiser buscó el apoyo psicológico de la Fundación Fraternidad Medellín. Allí lo orientaron, le ayudaron a diseñar una estrategia para superar sus dificultades y lo acompañaron en todo el proceso.



El tercer semestre marcó un cambio para el joven. Mejoró su rendimiento y comenzó a destacarse. Incluso, en mayo de este año, la facultad de Negocios Internacionales le otorgó una beca de honor por mejor promedio en 2021. Neiser está orgulloso, pues es el primer miembro de su familia en acceder a educación superior. Hoy trabaja en una empresa de logística con operaciones en Norteamérica. “Estoy aprendiendo mucho. Es una experiencia fenomenal”, indicó.

La ‘U en el Campo’ cierra brechas en la ruralidad



Laura Restrepo recibe clases en modalidad mixta, los fines de semana.

Laura Restrepo Agudelo es una joven antioqueña de 19 años. Vive en el municipio de Ciudad Bolívar, localizado en el suroeste del departamento. “Vivo en zona rural y me gusta. Amo las montañas, el viento y la calidez de las personas que habitan aquí”, indicó.



Ciudad Bolívar, contó Laura, es un municipio caracterizado por la siembra de café. De hecho, su mamá y su papá, con quienes vive, tienen una finca cafetera. Ella les ayuda en ocasiones, pues sus dos hermanos mayores ya no viven allí.

Los recursos que ganan sus papás les dan para vivir, pero no para poder pagarles educación superior a sus hijos. Laura lo tuvo presente, pero siempre quiso acceder a la universidad.



Su sueño se hizo realidad gracias al programa ‘La U en el Campo’, con el que pudo acceder a una carrera tecnológica en Gestión Turística. El programa hace parte de la Alianza ERA (Educación Rural para Antioquia), que articula empresas públicas y privadas para llevar estrategias pedagógicas novedosas al campo y promover el desarrollo en zonas rurales.

La Alianza ERA fue fundada en 2017 por la Fundación Secretos para Contar y es operada por ella, pero cuenta con 30 aliados como Proantioquia, Comfama, Fundación Grupo Bancolombia, Fundación Fraternidad Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Con la Alianza ERA se atiende todo el modelo educativo desde transición hasta educación superior. Precisamente, este último nivel es el que abarca ‘La U en el Campo’, que lleva las universidades a zonas rurales y rurales dispersas para que los jóvenes accedan.



“Desde grado 10 estuve cursando un técnico en Gestión Turística en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Cuando finalicé 11, el año pasado, me dieron la oportunidad de continuar para terminar el programa tecnológico”, contó la joven.

Sus clases son todos los fines de semana, en la modalidad mixta (virtual y presencial). Ella asiste a la Institución Educativa Rural Juan Tamayo, en el corregimiento de Alfonso López, en donde se le facilita la conexión a Internet, que es difícil en ciertas zonas de su municipio.



“Para mí es algo muy bonito, porque fue una posibilidad que yo nunca esperé que se fuera dar y es un orgullo. En otras palabras, mejora la calidad de vida”, relató.

Laura espera culminar sus estudios para comenzar las prácticas, y poder contribuir económicamente a su familia, dado que es la primera de su núcleo en acceder a educación tecnológica. También, desea continuar sus estudios para culminar la carrera profesional.



La joven agradeció el apoyo recibido de la Alianza ERA y de la Fundación Secretos para Contar. “Sé que muchos de nosotros no podríamos acceder a educación superior si no fuera por este apoyo. Con lo que ganan nuestras familias es difícil mudarse a Medellín o a otra ciudad, además, costear el pago de la matrícula nos queda difícil”, indicó la joven.



A la fecha, 401 estudiantes se encuentran vinculados a la ‘U en el Campo’, y como Laura, 64 están en nivel tecnológico.



Con el programa ha habido 20 cohortes, en los programas de Turismo, Producción Agropecuaria Sostenible, Gestión Ambiental, Desarrollo de Software, Conservación de la Biodiversidad, Logística, Comunicación y Redes de cinco universidades aliadas.

Otras iniciativas que llevan a los antioqueños a la educación superior

La Fundación Fraternidad Medellín cuenta con una iniciativa de becas que ha beneficiado a 3.283 jóvenes en 25 municipios, además de la capital.

Algunas becas se destinan a jóvenes líderes en sus comunidades, provenientes de zonas rurales o de estratos 1, 2 y 3. FACEBOOK

En Antioquia hay, al menos, 12 iniciativas de aliados de Proantioquia que promueven la educación superior, con fondos de becas para que jóvenes destacados en sus municipios accedan a la universidad.



Según explicó Alexandra Peláez Botero, directora de Educación y Cultura de Proantioquia, “muchos jóvenes en las regiones y en la ciudad no pueden estudiar porque los costos asociados a la educación superior son muy altos”. Agregó que a pesar de que el Gobierno Nacional otorgó matrículas cero para las universidades públicas, no todos los estudiantes logran pasar el examen de admisión de instituciones destacadas como la Universidad de Antioquia (UdeA), o la carrera que desean no la encuentran en universidades oficiales.



Entre las iniciativas que existen en el departamento está la de la Fundación Argos, que cuenta con las Becas Argos Para el Desarrollo Regional. Con ella apoyan a jóvenes líderes en sus comunidades para acceder a carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Se han beneficiado 290 jóvenes.



Por parte de la empresa Haceb se cuenta con la iniciativa Becas Haceb, que apoya con el pago del estudio y apoyo económico. En 2021 benefició a 29 estudiantes.

La Fundación Bancolombia ha ayudado, a 2021, a más de 1.900 jóvenes provenientes de entornos rurales para que accedan a educación superior. Además, realiza acompañamiento integral para garantizar su permanencia en los programas y evitar la deserción escolar. Una vez graduados, los acompañan en el ingreso al mercado laboral.

La Fundación Sura ha beneficiado a 125 jóvenes con buen desempeño académico y que por sus condiciones socioeconómicas no pueden acceder a educación superior.



Los asisten con becas para niveles técnico, tecnológico, profesional o de maestría

Por su parte, la fundación Viva Air cuenta con la iniciativa Viva sin Límites, que otorga becas para formación de auxiliares de vuelo. Ya van 17 estudiantes formados y vinculados como tripulantes de cabina



En 2021, la Universidad EAFIT entregó 4.786 becas de pregrado y posgrado entre propias y con aliados. También la empresa ISA ofrece becas con la Universidad del Norte. Ya ha favorecido a seis becarios.



Comfama, Fundación Renault y Universidad de Medellín también cuentan con becas para ayudar en el acceso a educación superior.