El programa Jóvenes a la U, de la Alcaldía de Bogotá, no solo ha beneficiado a miles de estudiantes con la oportunidad de acceder a instituciones de educación superior de calidad, también ha transformado las metas familiares, muchos de ellos son la primera generación que logra ingresar a una universidad.

Los testimonios de las y los becados coinciden en haber hallado la oportunidad que pensaban no llegaría, afirman que el rumbo de sus vidas es otro ahora que son Jóvenes a la U.



Las mujeres son una de las poblaciones más beneficiadas con el programa, son más de 6.000 las que están estudiando una carrera gratis. Jesyca Melo tiene 25 años, vive en la localidad de Tunjuelito con su pareja y es madre del pequeño Liam, quien tiene 5 años. Hoy su hijo es la motivación para buscar un mejor futuro. Desafortunadamente, cuando se graduó del colegio, no tuvo la oportunidad de continuar con sus estudios, porque no contaba con los recursos económicos. Cuando vio las convocatorias de Jóvenes a la U sintió que la oportunidad de estudiar una carrera había llegado. Jesyca aplicó a la primera convocatoria y fue elegida. Actualmente, cursa cuarto semestre de Tecnología en Mercadeo y Diseño Publicitario en la Universidad ECCI, al tiempo que trabaja informalmente en temas publicitarios.



“Todavía no puedo creer que esté estudiando en una universidad. Lo que me ha dado Jóvenes a la U es la posibilidad de adquirir conocimientos que me están abriendo las puertas a mejores oportunidades laborales. Espero contribuir al crecimiento de Bogotá y del país, solo puedo decir mil veces ¡Gracias!”, expresa emocionada Jesyca.



“No pensé que fuera cierto”

Gean Carlos Torres es originario de Cauca, desde hace 5 años vive en Bogotá, siempre tuvo claro que su sueño era ingresar a la universidad y su plan era ahorrar por muchos años para poder lograrlo. Un día, mientras veía televisión, supo de la convocatoria del programa Jóvenes a la U. En ese momento, su vida empezó a girar hacia su gran meta, “no pensé que fuera cierto, pero me inscribí”, recuerda. Así empezó esta historia que lo tiene cursando segundo semestre de la licenciatura en Informática en la Universidad Minuto de Dios.



Gean Carlos no se cansa de asegurar que el programa es una maravillosa oportunidad porque le otorgó una beca total, “es hacer una carrera gratis, sin deuda, y adicional, nos brindan un beneficio económico semestral, que nos permite cubrir algunos de los gastos y enfocarnos en nuestro aprendizaje”.



Concluye Gean Carlos que está aprovechando al máximo su proceso universitario y manifiesta estar preparándose para lo que viene, “me siento muy emocionado y con motivación por las perspectivas y posibilidades que se abre ante mí. Siempre expresaré mis más profundos sentimientos de agradecimiento a este programa por cambiar mi vida de forma tan positiva”.



Son 36.000 vidas que hoy cuentan una historia de esperanza, de un sueño que se está cumpliendo. Todos esos jóvenes ahora tienen la meta en común de obtener un título profesional y aportar a una sociedad con más y mejores oportunidades.