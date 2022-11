El programa ‘Jóvenes a la U’, abre la cuarta convocatoria para que los jóvenes bachilleres que quieran cumplir el sueño de estudiar una carrera universitaria en las más de 40 instituciones de educación superior oficiales o privadas puedan hacerlo.

La iniciativa apoya el 100 por ciento de la matrícula en programas técnicos, tecnológicos y profesionales, además, entrega a los estudiantes un apoyo económico semestral para gastos de manutención.



Brayan Zamora, es uno de los beneficiarios del programa, cursa tercer semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad El Bosque y dice “ los sueños existen pero a veces nos da miedo buscarlos. Los invito a que se inscriban en el programa que más les guste y saquen adelante sus carreras”.



A la fecha, la Administración Distrital ha adelantado 3 convocatorias del programa, favoreciendo a 15.000 jóvenes para acceder a la educación superior gratuita y de calidad.



Para Edna Bonilla Sebá, secretaria de Educación “estamos convencidos de que ayudar a las y los jóvenes a cumplir sus sueños y construir su proyecto de vida pasa por garantizarles el tránsito del bachillerato a la educación superior, sin créditos ni endeudamientos”.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Para participar en la convocatoria 2023, los aspirantes deben inscribirse entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre en el aplicativo dispuesto por Atenea y cumplir con los siguientes requisitos.



 Ser bachiller egresado(a) o estudiante matriculado en grado once de un colegio público o privado en calendario A de Bogotá o ser bachiller por haber presentado en Bogotá la prueba de validación que para ese fin adelanta el ICFES.



 Haber presentado la prueba Saber 11° o pruebas ICFES.



 Tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria.



 No haber estado matriculado(a) en un programa de educación superior por lo menos durante los dos últimos semestres antes del inicio de la convocatoria, esto es el primer y segundo semestre de 2022.



 No ser egresado(a) de un programa de educación superior en el nivel profesional universitario.



 Inscribirse a la convocatoria del programa a través de los enlaces definidos en los términos de la convocatoria y en las fechas estipuladas.



 No estar registrado en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.



 No ser beneficiario(a) del Programa ‘'jovenes a la U' en sus convocatorias previas, ni serlo de otras estrategias que adelante ATENEA o la Secretaría de Educación del Distrito para el acceso y la permanencia en educación superior.



 Los resultados de las y los aspirantes elegibles en la convocatoria general se publicarán en la página web de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología-ATENEA, www.agenciaatenea.gov.co.

Otras estrategias de apoyo a los jóvenes

Facebook Twitter Linkedin

Para participar en la convocatoria 2023, los aspirantes deben inscribirse entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre. Foto: Cortesía

Con el objetivo de cerrar las brechas para el acceso y permanencia a la educación superior y educación posmedia, existen otras estrategias que brindan apoyo a los jóvenes.

Fondo Educación Superior para Todos

En los próximos días, la Secretaría de Educación del Distrito, realizará la apertura de la convocatoria para los jóvenes de Bogotá que quieran participar en el ‘Fondo Educación Superior para Todos’ para el primer semestre 2023.



La estrategia ofrece a estudiantes de colegios públicos y privados de Bogotá un crédito-beca condonable del 100% con el objetivo de promover su acceso a la educación superior en los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitarios, en más de 40 instituciones de educación superior acreditadas por el Ministerio de Educación.



Además, las y los beneficiarios recibirán un apoyo semestral de sostenimiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos. La información de inscripción se puede consultar en la página web de la Secretaría de educación del Distrito https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/educacion-superior

Fondo de Reparación de Víctimas del conflicto Armado

Las víctimas del conflicto armado interno colombiano que estén cursando o se encuentren admitidos en una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación, podrán inscribirse para optar por créditos educativos condonables en programas de pregrado.



Pueden participar víctimas del conflicto armado interno colombiano que se encuentren incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocidas como tales en los procesos de Restitución de tierras, de Justicia y Paz, o Jurisdicción Especial de Paz.



Los recursos provienen del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior.

Fondo de Universidades Públicas

El Fondo de Universidades Públicas hace parte de una de las estrategias diseñadas por la Secretaría de Educación para lograr que los jóvenes de Bogotá cumplan su sueño de #IrALaU, a través de créditos beca con posibilidades de condonación hasta del 100%.

Actualmente, los beneficiarios de esta estrategia se encuentran adelantando sus procesos de formación.