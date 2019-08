Investigaciones que ayudan al crecimiento de la Costa

Al interior de los centros de investigación se realizan procesos que conllevan a la creación de contenido científico con el que se aportan nuevos saberes a la sociedad. En este constante afán están las Instituciones de Educación Superior (IES) del Caribe, las cuales se han destacado en 'rankings' como el U-Sapiens que clasifica a las mejores IES colombianas según indicadores de investigación. En el último reporte, correspondiente al periodo 2019-1, la firma Sapiens Research consigna que “cada semestre se abren más maestrías y doctorados, por eso el puntaje de los posgrados casi empata al de los grupos de investigación. Subieron 28 IES de posición; tres de estos movimientos se presentaron dentro de las 10 mejores”.

Así pues, la Universidad del Norte pasó del puesto 10 al 8, donde estuvo desde 2015-1 hasta 2018-1. El informe también destaca la trascendental escalada que hicieron algunas universidades del país entre las que se encuentran la Universidad de la Costa, que subió seis posiciones; y la del Magdalena y la Autónoma del Caribe que ascendieron tres lugares.



Al respecto, desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de Unicosta cuentan que los principales aportes que han realizado en materia de innovación son las patentes concedidas que se consideran como la oferta tecnológica más evidente producida en la institución y con las cuales han logrado ser la universidad número 1 en solicitudes de patentes, según la Superintendencia de Industria y Comercio.



Esta institución, por ejemplo, cuenta actualmente con 22 grupos de investigación reconocidos y avalados por Colciencias, de los cuales 5 grupos obtuvieron la categoría A1, 13 la categoría A, 1 la categoría B y 3 la categoría C, en la Convocatoria Nacional No. 781.



Con respecto al número de investigadores pertenecientes a Unicosta y reconocidos por Colciencias, las cifras experimentan un crecimiento exorbitante desde el año 2015 al año 2017. De cinco investigadores senior en 2015 pasaron a tener 21 en 2017, creciendo 320 por ciento. En cuanto a investigadores junior, en 2015 tenían 49, y en 2017 la cifra rondaba los 70.



Por su parte, desde la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla han estado trabajando fuertemente por impactar positivamente a la sociedad por medio de sus diferentes proyectos, meta que han cumplido a cabalidad. Así pues, tienen tres centros de investigación: Ciencias de la Vida, Centro de Innovación Social (Ciiso) José Consuegra Higgins y Macondolab, este último es un centro de crecimiento empresarial, desarrollo tecnológico e investigación aplicada al mercado. Paola Amar Sepúlveda, vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, explica que “cada uno aporta desde su naturaleza con los grupos de investigación que los componen. Estamos inmersos en un ecosistema que nos ha permitido acrecentarnos y ser más efectivos en este campo”.



En dichos centros se adelanta, por ejemplo, un proyecto sobre la enfermedad de Huntington que tiene una fuerte concentración en el municipio de Juan de Acosta en el Atlántico. “En este intervienen los grupos de investigación en Neurociencias, Genética, y Sinapsis, Educativa y Social dado el impacto que este padecimiento genera en la cotidianeidad de las familias de los pacientes”, añade Amar Sepúlveda.



En el área de biorremediación y generación energética, están desarrollando proyectos con micro algas en Barranquilla y La Mojana, Sucre, para mejor la calidad del agua a menor costo. El objetivo es contribuir a que las comunidades apartadas eviten enfermedades a través de contaminación del líquido. También es de destacar que en Macondolab están sacando 13 nuevas tecnologías en salud, energía y medioambiente, todas ellas basadas en investigaciones aplicadas al mercado.



Al respecto, la experta de la Unisimón cuenta que “con la Unidad de Apoyo al Empresario, seguimos operando recursos de la Alcaldía de Barranquilla para apoyar todo tipo de empresas de la ciudad a mejorar su desempeño económico y competitivo”. De hecho, el número de emprendedores impactados asciende a 22.000, las 'startups' creadas están en el orden de 132, mientras que las 'startups' acompañadas rondan las 457, entre otros aportes

Costeña en top 10

La octava institución del país más fuerte en investigación, de acuerdo con el último informe de U-Sapiens, es la Universidad del Norte. Allí cuentan con 44 grupos de investigación en diferentes áreas del conocimiento registrados por Colciencias en las máximas categorías: 24 en A1 y 11 en A. También se destaca por sus seis centros e institutos de investigación: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano (Cidhum), Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (Ideha), Centro de Estudios Europeos, Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS), Instituto de Estudios en Educación y Centro de Investigaciones en Estudios Políticos.



Raimundo Abello Llanos, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Norte, coincide en que no solo pretenden generar conocimiento, sino también impactar en la sociedad y en el sector productivo, ofreciendo soluciones a sus problemas; “por ello las investigaciones de los grupos Uninorte son transversales e involucran a sus principales protagonistas, como son empresas, comunidades vulneradas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales”, recalca.



De hecho, las pesquisas realizadas por la institución tocan áreas como la energía, materiales, desarrollo humano y social, salud, educación, biodiversidad, desarrollo sostenible, posconflicto e innovación, con un componente adicional: intencionalidad de la producción de conocimiento científico y tecnológico producto de investigación y desarrollo con impacto en la competitividad de empresas locales, regionales y nacionales, así como también del gobierno y la sociedad.

Seguir avanzando, el reto del país

A pesar de todos los avances que han hecho las universidades de la región en materia investigativa y sus aportes de nuevos conocimientos en distintos campos del saber, las deficiencias en ciencia, tecnología e innovación (CTI) persisten. De acuerdo con Abello Llanos, este no es un problema únicamente del Caribe sino de todo el país.

“Colombia, como otros países latinoamericanos, tiene un desarrollo científico y tecnológico deficiente, caracterizado por una baja inversión en CTI y una baja absorción del conocimiento científico y tecnológico que ratifica su limitado crecimiento económico y social”, señala el experto de Universidad del Norte.



Al panorama anterior se le suma que todas las regiones, y en especial el Caribe, requieren inversión en capacidad científica que, según Abello Llanos, implica programas sostenidos adecuadamente y concebidos para impulsar la formación doctoral in situ, “pues tenemos una tasa muy baja de doctores con respecto a otras regiones de Colombia, como lo muestra el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)”, agrega.



Aun así, los aportes investigativos que hace la academia a la región resuelven los dilemas más urgentes que se tienen dentro del territorio. Amar Sepúlveda de la Unisimón explica que no se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo.

“Hoy nuestras sociedades están basadas en conocimiento pertinente y relevante, no solo es traer metodologías importadas que no siempre han dado resultado en nuestros indicadores de gestión. Debemos producir conocimiento para y desde la región, porque muchos temas son más de enfoques socio cultural que de metodología”, concluye.