El portafolio de inversiones se ha convertido en una de las fortalezas de la compañía Positiva, que el año pasado representó ingresos por 371.023 millones de pesos.



De hecho, entre los desafíos que la empresa se ha fijado para este año está la búsqueda de alternativas de inversión que permitan incrementar la rentabilidad del portafolio, y entre las prioridades figura el aumento de las inversiones socialmente responsables, acorde con las alternativas existentes en el mercado.

En los últimos dos años, Positiva ha realizado inversiones sostenibles en bonos verdes, bonos naranjas, bonos sociales y TES verdes (emitidos por el

gobierno). Acorte del 31 de marzo, dichas inversiones representan el 2,12 por ciento del total del portafolio de inversiones con un incremento del 27,10 por ciento, con respecto al cierre de 2021.



Positiva Compañía de seguros es, hoy por hoy, una entidad con fortaleza financiera y una alta capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones financieras. El pasado 18 de mayo, la firma Value and Risk le otorgó la calificación Doble A Más (AA+) a la fortaleza financiera y capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales.



Y si bien esta es una muy buena noticia para el manejo de primas, riesgos y otros asuntos corporativos, esta buena calificación resulta clave para el manejo de inversiones que cada vez más están orientadas por criterios de sostenibilidad. De hecho, la junta directiva aprobó la política de inversión sostenible de la entidad.



Positiva es una entidad descentralizada indirecta, del orden nacional,

con autonomía administrativa y capital independiente. Su principal accionista es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el 91,99 por ciento

de participación. Dentro de los ramos autorizados para operar y comercializar están los siguientes: vida individual, riesgos laborales, vida grupo, accidentes personales,exequias,desempleo, BEPs, y, desde 2022, renta vitalicia inmobiliaria.



De acuerdo con el último informe de la compañía, las inversiones en portafolios que cumplen con los criterios ambiental, social y de gobierno

corporativo (ASG) llegaron hasta los 79.914 millones de pesos, un 69,57 por ciento más comparadas con los 47.128 millones de pesos del 2020. Con la autorización de la Junta Directiva, estas inversiones sostenibles solo pueden seguir creciendo.

Composición de los ingresos. Foto: EL TIEMPO

La Vicepresidencia de Inversiones ejecutó la estrategia de incrementar las inversiones clasificadas al vencimiento para estabilizar la renta de inversiones, mejorar la rentabilidad y mitigar la volatilidad presentada en los mercados financieros.



Según el informe, se gestionó el aumento en el porcentaje de inversiones clasificadas al vencimiento del 64 al 87 por ciento.



El informe de gestión señala que la empresa logró incrementar la rentabilidad del portafolio de inversiones en términos reales (sin inflación) gracias a la búsqueda permanente de oportunidades de mercado que permitieron

una mayor diversificación del portafolio y la inversión en títulos con tasas

de rentabilidad más atractivas.



Según los informes, la compañía ha adquirido reconocimiento institucional como actor participativo del mercado de capitales en los pronósticos de algunas variables macroeconómicas como el primer puesto en las encuestas de expectativas de inflación (Banco de la República 2021).



Actualmente, está participando dentro de las encuestas macroeconómicas más importantes a nivel local e internacional.



En los últimos años, la renta de inversiones ha representado alrededor

del 20 por ciento de los ingresos totales de la compañía, lo que se traduce

en el adecuado manejo de las inversiones y se ha logrado garantizar el cubrimiento de las reservas técnicas de la empresa por encima del ciento por ciento, con el portafolio de inversiones.

Nuevas opciones de inversión

Las inversiones sostenibles son, sin duda, uno de los grandes objetivos que tiene la compañía. De hecho, en el 2020 y 2021 realizó inversiones sostenibles en bonos verdes, bonos naranjas, bonos sociales y TES verdes

(emitidos por el gobierno). Con corte al primer trimestre del 2022, dichas inversiones representan el 2,12 %del total del portafolio de inversiones con un incremento del 27,10% con respecto al cierre de 2021.



La Gestión de la organización habla por sí misma del compromiso que tiene con el cumplimiento de los diez principios de Pacto Global de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por eso en su informe se compromete a seguir trabajando por entregar un servicio óptimo y llevarlos seguros al mayor número posible de habitantes de la Nación. "Somos la aseguradora de todos los colombianos", dice el informe.

Desafíos para crecer las inversiones

Algunos de los desafíos para fortalecer su gestión financiera y aumentar sus inversiones:

Incrementar la participación de primas, haciendo énfasis en las empresas de la economía naranja. Apoyar la estrategia de transformación digital a través del diseño de productos y canales de comercialización 100% digitales, utilizando las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Fortalecer la presencia digital de la marca con nuevas plataformas y formatos. Robustecer y promover el diseño de productos innovadores, que satisfagan las necesidades del mercado. Diseñar experiencias excepcionales a clientes de seguros de vida.

La gestión financiera que llevó a utilidades de 4.763 millones de pesos

En medio de la incertidumbre que vivió el mundo por el impacto de la pandemia por covid-19 en el 2020 y parte del 2021, Positiva logró consolidar en el último año su posición como entidad estratégica para el desarrollo de los programas sociales del Gobierno Nacional y aumentarla participación en el mercado de los seguros, con un crecimiento cercano al 30 por ciento.



No solo logró unas ventas de un billón 287.379 millones de pesos, sino que sus avances en planeación estratégica e innovación llevan a la empresa a esperar un crecimiento del 6,3 por ciento en el 2022 en relación con el año pasado, lo que significaría que sus ventas lleguen un billón 369.000 millones de pesos este año.



Para la compañía, en el 2021 fue positivo el reconocimiento que le hizo el Banco de la República por haber sido la entidad más acertada en el pronóstico de la inflación. De hecho, entre las principales fortalezas que la firma Value and Risk destaca de Positiva están “las robustas prácticas de monitoreo y seguimiento de los negocios que le permiten ajustar sus servicios a las necesidades de sus clientes y controlarla siniestralidad, en beneficio de su estructura financiera”.

Porcentaje de crecimiento de la asguradora Positiva. Foto: EL TIEMPO

Entre los logros del año pasado resalta la venta de servicios técnicos en seguridad y salud en el trabajo por valor de 1.100 millones de pesos,mediante la nueva Unidad Corporativa de Negocios. En el 2021 la empresa logró mantenerla generación de utilidades con un resultado neto de 4.763 millones de pesos.



Su gestión financiera acaba se ser

recompensada con la calificación Doble A Más (AA+) que le otorgó Value and Risk, que señaló en las razones para esa decisión que Positiva cuenta con sólidos mecanismos para la gestión y manejo de la liquidez, entre los que destaca el monitoreo permanente sobre el flujo de caja, la construcción de brechas de liquidez para el corto y mediano plazo, al igual que la existencia de una política de recursos líquidos mínimos que busca limitar posibles pérdidas ante la liquidación anticipada de las inversiones.



Para Positiva esta calificación implica que la compañía goza de una muy buena fortaleza financiera y una alta capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales. Hoy la empresa tiene reservas por cuatro billones 576.172 millones de pesos, activos por cinco billones 463.761 millones y un patrimonio de 746.316 millones. Y sigue ocupando los primeros lugares en los resultados del sector asegurador, gracias a la ventaja de contar con un programa propio que ha ido evolucionando hacia la educación continuada y el uso de la virtualidad.



Con su programa de educación financiera, la compañía llegó a 17.102 personas, 9.378 más que en el 2020, lo que representa un crecimiento de 121 por ciento. De esas cifras, se destaca la participación de 5.007 clientes, ciudadanos y otros grupos de interés en 20 charlas web y el interés mostrado por 337 ciudadanos que accedieron a los contenidos pedagógicos sobre educación financiera, publicados en el sitio web de la entidad. Otros 11.758 ciudadanos visualizaron y consultaron los contenidos de Educación Financiera, publicados en medios externos.