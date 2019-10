Inversión, talento humano y apoyo gubernamental, la triada del éxito

Con los números en cero y un débil desarrollo tecnológico en sus inicios, la República Popular China ha ido cerrando las enormes brechas frente a los países más desarrollados y se ha consolidado en el panorama mundial en Ciencia, Tecnología e Innovación, ubicándose en los primeros lugares, con significativos avances para el país y el planeta.

Esto como resultados del establecimiento de políticas y estrategias como el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, así como la Ley del Progreso Científico y Tecnológico y la Ley de Generalización de Ciencias y Tecnologías, entre otras tantas a lo largo de 70 años, han dado innumerables frutos como lo demuestran algunos de los más valiosos aportes al estudio y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación:



1. En el 2003, China logró poner en órbita la nave espacial tripulada "Shenzhou V", de diseño y producción propios, con lo que se convirtió en el tercer país en dominar la tecnología de navegación espacial tripulada. Es, además, uno de los cinco países que más investiga, produce y lanza satélites. Desde el "Dongfanghong I", puesto en órbita en 1970, hasta finales del 2000, lanzó 75 satélites, 48 nacionales y 27 para el exterior, entre satélites de telecomunicaciones, navegación, meteorológicos y de exploración espacial.



2. De igual manera, China ha estado presente en la construcción de varios cables internacionales de fibra óptica tanto terrestres como submarinos, como el chino-japonés o el chino-surcoreano, y terrestres como el chino-ruso. El cable terrestre Shanghai-Frankfurt, que atraviesa 20 países, es el más largo del mundo.



3. Según el Foro Económico Mundial, el país asiático es líder mundial en Inteligencia Artificial, con empresas que presentaron el año pasado 473 de las 608 patentes de inteligencia artificial ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.



4. De otro lado, la supercomputación china se ha ido expandiendo velozmente. Mientras que a finales del siglo XX no tenía un solo superordenador, en el 2011 ya contaba con 74 de los 500 mayores superordenadores del mundo, con los que hace investigación en áreas como diseño de productos farmacéuticos, modelos climáticos, exploración de recursos naturales y tecnología militar, entre otros.



5. Uno de los ejes de su economía es la industria informática, siendo pionera y líder mundial. En el 2009, China, fabricó 48,3 por ciento de las televisiones del mundo, el 49,9 por ciento de los teléfonos móviles, el 60,9 por ciento de los computadores personales, y el 75 por ciento de los monitores LCD.



6. China también se afianza en el ámbito de los vehículos eléctricos; los fabricantes chinos presentaron recientemente en Shanghái 10 nuevos modelos de carros eléctricos.



7. Las energías renovables hacen parte de una de sus mayores contribuciones pues, según el Foro Económico Mundial, China fue el país que construyó más capacidad de generación de energía eólica, teniendo tres de las cinco plantas solares flotantes más grandes del mundo.



8. El gigante asiático, que hasta el 2005 no tenía trenes de alta velocidad, es hoy por hoy, uno los países que lleva la delantera en este aspecto, lo que se refleja, por ejemplo, en que en el 2010 había en China más trenes de alta velocidad que en Europa, convirtiéndose, a la vez, en uno de los mayores exportadores en el mundo.



9. Es una de las naciones con mayor fabricación y producción de robots, registrando un crecimiento anual del 20 por ciento. De acuerdo con la Alianza de la Industria Robótica de China, en el 2017 se fabricaron a nivel nacional 131.000 robots industriales y había más de 6.500 empresas dedicadas a su producción.



10. De igual manera, ha logrado avances importantes en el estudio básico de la ciencia cuántica, la superconductividad a base de hierro, satélite de detección de partículas de materia oscura, células madres, CIPS, entre otros.



Con un crecimiento de casi el 10 por ciento anual, el país se ha transformado vertiginosamente en líder mundial en tecnología. Si bien, en un principio se limitó a seguir los pasos de las naciones más desarrolladas, ahora encabeza las listas de ciencia, tecnología e innovación, teniendo el mayor número de investigadores, 4,19 millones, superando a Estados Unidos en el 2013 y manteniéndose por seis años consecutivos en la primera posición.



Gracias a la múltiples reformas, a las inversiones y a la calidad de sus investigadores, hoy el gigante asiático ha pasado de una industria “Made in China” a ser “Chinese Intelligent Manufacturing”.