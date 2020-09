Inversión extranjera no pierde el ritmo

La inversión extranjera ha sido para Antioquia uno de sus motores de crecimiento, y son muchas las empresas internacionales que, históricamente, han promovido el desarrollo de diferentes sectores en muchas de sus regiones.

Empresas como Renault, Mitsubishi Electric, Yamaha Motor, Procter & Gamble, entre muchas otras, le han apostado y aportado a la región durante varios años. Hoy, con la Cuarta Revolución Industrial, multinacionales como Accenture, Globant, Lafarge Holcim y Tata contribuyen a impulsar un ecosistema de innovación que es reconocido internacionalmente.



Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, cuenta que, con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, están trabajando para impulsar la llegada de empresas extranjeras que aporten tecnologías de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y 'blockchain

Inversiones y alianzas

Por otra parte, Santoro señala que, respecto al agro, el liderazgo que ha tenido Antioquia para impulsar el aguacate Hass en el país ha permitido que diferentes empresas extranjeras, especialmente de Latinoamérica, inviertan y generen alianzas con empresas de la región, como la empresa Westfalia Fruit.



A su vez, en materia de infraestructura, empresas extranjeras están apoyando el mayor proyecto de vías en el departamento: las Autopistas para la Prosperidad, en cuyo caso se ha contado con la participación de la empresa asiática China Harbour Engineering Company, con un aporte importante en el consorcio Autopistas de Urabá. Igualmente, se presenta un gran interés para participar en otros proyectos de la región como es el Metro de la 80.



Y es que Antioquia representa un gran potencial en varios productos que hacen que los inversionistas extranjeros pongan su mirada en el departamento. Uno de ellos, por ejemplo, es el cannabis medicinal, diversificando la canasta exportadora. Por ejemplo, la empresa canadiense Pharmacielo está empezando a exportar a Europa.



“Venimos apoyando iniciativas de la red de ensamble (Renault Sofasa, Incolmotos Yamaha, Mitsubishi Electric, Haceb, Auteco y AKT) en el sector de metalmecánica y en el sector aeronáutico (este último a través de Caescol, el Clúster Aeroespacial Colombiano), para fortalecer sus proveedores y buscar nuevas inversiones. Boeing, líder mundial en el sector aeronáutico, es una de las empresas que ha presentado interés en apoyar la industria nacional y antioqueña”, cuenta Santoro.

La inversión en números

Durante los dos primeros años del gobierno del presidente Iván Duque, ProColombia acompañó la atracción de 69 proyectos de inversión extranjera en Antioquia por un monto superior a los US $2.283 millones, con una generación estimada de alrededor de 20.700 nuevos empleos en la región.



De acuerdo con ProColombia, de estos 19 proyectos llegaron inversiones por alrededor de US $796 millones entre enero y agosto de 2020, que -de acuerdo con los inversionistas- generarán más de 12.300 empleos.



“Junto a la ACI Medellín y Ruta N, trabajamos de forma articulada para aumentar estos números. Hemos identificado oportunidades de inversión en los sectores de agroalimentos, infraestructura en turismo, industrias del movimiento, industrias 4.0, economía naranja, así como en materia de competitividad”, dice Santoro.



Según la ACI Medellín, durante el periodo 2019 a la fecha, se han desarrollado alrededor de 48 proyectos de inversión, provenientes de países como Estados Unidos, España, Francia, México, entre otros. Estos proyectos han generado un monto aproximado de inversión de US $446,58 millones. Los principales sectores que han recibido inversión extranjera han sido servicios de tecnología (industrias 4.0), infraestructura y competitividad, manufactura, químicos y ciencias de la vida

A su vez, estas empresas han permitido la generación de aproximadamente 8.041 nuevos empleos distribuidos en diferentes sectores de la economía.

Plan de Desarrollo

Por otra parte, de acuerdo con un comunicado de prensa expedido por la Gobernación de Antioquia, se ha puesto en marcha una alianza para el desarrollo de la agenda internacional del departamento, con el objetivo de gestionar la cooperación, inversión y promoción del departamento a nivel internacional y con el ánimo de robustecer el componente internacional del programa establecido en el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023, avanzando hacia una región más global.



Los tres ejes estratégicos en los que se enfocará este trabajo serán la gestión de cooperación técnica y financiera, la atracción de inversión extranjera directa y la promoción del departamento desde lo temático y comunicacional.

La inversión en época de pandemia



La firma de esta alianza, que ya se ha puesto en marcha, se da en medio de la crisis generada por el covid-19, que ha planteado un reto para el mundo en materia económica y acelerando la agenda internacional de los departamentos.



En Antioquia, de acuerdo con la Gobernación, el desarrollo de su agenda internacional se enfrenta a retos desde la agroindustria, el turismo, el desarrollo empresarial, los negocios verdes, desarrollos de la ciencia, la tecnología y la innovación.



Para enfrentar estos retos, el plan de desarrollo 'Unidos por la Vida' plantea cinco proyectos estratégicos que son de gran atractivo para los inversionistas internacionales, como la construcción de los puertos en Urabá, la Ciudad Aeroportuaria de Rionegro, el Distrito Agroalimentario del Bajo Cauca, la potencialización de toda la cadena productiva del café de origen de Antioquia y el tren verde que plantea el Clúster de Economía Circular.



“Rescatando ese gran aprendizaje que tiene la ACI, estamos firmando un convenio para determinar las prioridades de la agenda de internacionalización de Antioquia y, con esas capacidades de la ACI, poder gestionar recursos de cooperación internacional para los proyectos de la Gobernación. Y, además, gestionar una agenda de atracción a la inversión extranjera directa”, indicó la secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia, Maritza López.



Sin embargo, si bien la pandemia ha significado estos retos, de acuerdo con ProColombia el interés de los inversionistas se mantiene y han estado trabajando para continuar acompañando las decisiones de inversión de las distintas firmas internacionales, que tienen a la región en su radar de nuevos negocios.

Algunos de los sectores de interés son 'software' y TI, el cual tiene una gran oportunidad dada la disrupción de las industrias digitales y tecnológicas como efecto de la pandemia, periodo en el cual el tejido empresarial del país ha vivido una migración importante al uso de nuevas tecnologías.

El segmento manufacturero y cada uno de sus subsectores tienen una gran oportunidad y protagonismo en la reactivación económica y, por lo tanto, cuentan con potencial para la atracción de nuevas inversiones.

Otro sector muy activo en la llegada de inversión y reinversiones es el de tercerización de servicios, en actividades como el BPO y los Centros de Servicios Compartidos.