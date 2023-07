Es, por excelencia, un departamento de cultura deportiva. En su tierra se han forjado grandísimos deportistas que han llenado de gloria al país. Es por eso que el apoyo y la preparación de cada atleta es más que un proyecto de vida: es una apuesta de oro para formar deportistas competitivos y personas con acceso a la educación y la salud.

Quién en el país no conoce a Yuri Alvear, ganadora de tres títulos mundiales en Judo y doble medallista olímpica en 2012 y 2016. O quién no recuerda a la mejor nadadora que ha tenido el país, Olga Lucía de Angulo, quien deslumbró al obtener diez medallas doradas en los Juegos Bolivarianos de Venezuela, en 1970; y en participar en unos Juegos Olímpicos con apenas trece años, cuando compitió en México 1968.



Así, el Instituto del Deporte, la Educación Física y Recreación del Valle del Cauca - Indervalle, ha hecho un esfuerzo entre el 2020 y el 2023 para fortalecer su plan de desarrollo departamental, conocido como ‘Valle Invencible’; aunque no se pueden dejar de lado las propuestas que nacieron en épocas del covid-19, en donde los deportistas de élite entrenaron en casa y, de paso, se fomentó la recreación y el deporte para los aficionados vallecaucanos.



Faisury Dorado, directora de Indervalle, reconoce que “en los últimos tres años y medio se ha dado sostenibilidad a los programas de la administración pasada. ‘Valle, oro puro’, como programa bandera, ha sido un orgullo para el departamento cuando hablamos de deporte de alto rendimiento”.



José Gregorio Lemos, atleta paralímpico nacido en Pradera, Valle, asegura que “los deportistas que vienen formándose cuentan con herramientas que antes no se tenían. Ahora tienen una asistencia más completa, en la que están pendientes de su salud, su correcta alimentación y les dan garantías para vivir con cierta tranquilidad. Siempre hay que seguir mejorando, pero siento que el departamento ha mejorado mucho en los pequeños detalles”.



Sin embargo, el deporte social comunitario también le enorgullece, pues hay más de 12.000 niños, niñas y adolescentes que se han beneficiado con el programa ‘Semilleros Deportivos’, en el que se impulsó el deporte como herramienta social, algo que no evitó ni la pandemia.



La infraestructura ha sido uno de los puntos altos en los últimos tres años para Indervalle. A la fecha, se han entregado 127 escenarios deportivos terminados, que lograron impactar y beneficiar a 29 municipios del departamento. Y el plan no para, pues hay 22 ejecuciones para ser entregadas antes de finalizar el 2023.



El Valle del Cauca está satisfecho con los objetivos cumplidos hasta ahora, y se ilusiona con un futuro promisorio en materia de escenarios entregados y planeados para el próximo trienio, así como de los proyectos deportivos para la élite y para la recreación.

El Pascual Guerrero, la obra reina del departamento

El estadio tiene iluminación led de última tecnología Foto: Cortesía

Son más de 136.000 millones de pesos solo en escenarios, generando alrededor de 3.600 empleos para agilizar la entrega de cada obra.



Uno de los trabajos más destacados fue el cambio total de la iluminación del estadio Pascual Guerrero de Cali, el máximo escenario deportivo de los vallecaucanos.

Juan Carlos Rueda, subgerente de Infraestructura, explica que el estadio tiene “iluminación led de última tecnología. Estamos a la altura de estadios como el de Bogotá y Barranquilla”.



Sin embargo, detrás del Pascual hay decenas de escenarios que han sido intervenidos, o creados desde cero, con el fin de fortalecer el desarrollo de las diferentes actividades.

“El estadio de atletismo Pedro Grajales será otra de las obras que enorgullecerán a los vallecaucanos”, indica Rueda. “Se hizo un cambio en las pistas, con pavimento sintético que tiene los más altos estándares que exige el Comité Olímpico Internacional. Podríamos hacer un Mundial de atletismo sin ningún problema”, resalta el dirigente, sobre una inversión de 11.400 millones de pesos.



En Bugalagrande, se destaca la adecuación del ‘Parque Recreativo La María’; así mismo, exalta Indervalle la remodelación de la cancha múltiple del corregimiento de La Leonera.



Tampoco hay que dejar atrás el trabajo que se está haciendo en Buenaventura, territorio azotado por la violencia de las bandas organizadas, pero en la que se insiste en el deporte como escape para los más jóvenes.



“Se han construido canchas de fútbol sintéticas como las de Montechino, o la de la Comuna 9 en el Consorcio Deportivo Aníbal Pacheco León, así como la de la Vereda Cisneros. Somos conscientes de la labor social que realiza el deporte y hoy más que nunca hay un compromiso para que las nuevas generaciones de Buenaventura puedan tener en el deporte una salida, una manera de unión de la comunidad y un bienestar”, indica Faisury Dorado, directora de Indervalle.



Esta zona del departamento es muy importante para las entidades, porque históricamente han salido grandes deportistas, que han llenado de gloria al departamento y al país. Así que este es el momento de llevar herramientas para los jóvenes y que encuentren opciones de vida.

Semillero de campeones

El deporte se piensa desde la base, desde que se sueña con ser un campeón. Por eso, Indervalle ha priorizado la fomentación del deporte en los colegios, y empieza a dar sus frutos, pues el Valle del Cauca ya ganó los Juegos Intercolegiados ‘Supérate’.



Es todo un semillero de los futuros campeones, y por lo mismo habrá especial atención para los más pequeños, que tengan proyección para garantizar una nueva generación de deportistas que puedan aspirar al alto rendimiento, además de continuar con una formación académica adecuada para convertirse en atletas integrales.



En ese sentido se hace un esfuerzo para llegar a los 12.000 millones de pesos anuales en la inversión al programa ‘Semilleros Deportivos’, que apunta a cobijar a 12.000 niños y adolescentes, que irán haciendo parte de un proceso de selección en el que el nivel de exigencia incrementará de acuerdo con su evolución.



La planificación y proyección empieza a temprana edad, pues es el punto adecuado para descubrir a los nuevos talentos del deporte vallecaucano.