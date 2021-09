Innovación y unidad han sido claves para el sector salud de Antioquia

El 2020 fue un año crucial para el planeta. Todos los aspectos del mundo fueron retados y el sector salud fue uno de los más afectados, uno de los más obligados a responder de manera inmediata.

Más de 15.000 muertes diarias a causa del coronavirus se registraban en el mundo para enero del 2021; sin embargo, la capacidad de reacción de Antioquia permitió que sus tasas de mortalidad estuvieran por debajo de lo previsto y que proyectos como ‘Hoteles como hospitales’, por medio del cual la industria hotelera y turística ponía a disposición sus instalaciones para atender la contingencia, no tuvieran que entrar en acción.



Adolfo Moreno, director del clúster Medellín Health City (iniciativa que se fundó en el 2008, fruto de un trabajo entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Medellín), asegura que lo que se ha venido desarrollando desde hace 13 años les permitió a los antioqueños estar listos para capacitar al personal de la salud del resto del país, y también lo que los llevó a volcar sus esfuerzos a innovar y proveer de insumos a su región y a toda Colombia.



Durante años, el eje de esta iniciativa fue posicionar a Medellín no solo como una ciudad prestadora de servicios de alta calidad, sino también como un destino internacional para que pacientes de diferentes países, conocidos como viajeros de la salud, llegaran a la capital antioqueña a practicarse procedimientos médicos y odontológicos.



Así fue como esta ciudad se hizo famosa no solo en Colombia, sino en el mundo, de acuerdo con Andrés Aguirre, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, por la alta calidad de sus procedimientos que, además, resultan ser muy económicos, pues los costos equivalen a una tercera o cuarta parte de lo que se paga en otros países.

Un punto de giro



El covid-19 generó un cambio en el enfoque de Medellín Health City, pues, aunque los viajeros de la salud siguen siendo una prioridad, su foco ahora se ha puesto en el bienestar general de las personas, lo que les ha permitido ampliar su marco de acción integrando a más empresas de diferentes sectores, contando, a corte de 2020, con más de 8.000 compañías de las áreas relacionadas con la salud, la hotelería, la confección de moda, la construcción y la tecnología de las comunicaciones, entre otras.



Además, esta alianza empresarial ha volcado sus esfuerzos, inversiones y conocimientos a desarrollar dispositivos médicos a los que se les pueda dar uso en la región y que permitan disminuir sus costos.



Gracias a este enfoque se creó un videolaringoscopio, que ya cuenta con aprobación del Invima y una patente nacional (ver nota anexa).



Así también nació VaxThera, una empresa especializada en desarrollar vacunas, por supuesto, para combatir el coronavirus y, de igual forma, enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla (ver recuadro).



Este clúster, además de destacar a la región como una potencia en salud, también ha sido un generador de empleos, pues de los más de 2 millones de personas ocupadas que se registraban en el 2020 en Antioquia, un 4,6 por ciento estaba vinculado laboralmente a las empresas de la alianza.

Los retos



Después de la atención privilegiada que recibió el coronavirus, los antioqueños evidenciaron que debían destinar nuevos esfuerzos para recuperar su sistema de salud y robustecer algunas áreas.



Al respecto, Sergio Tobón, director de Desarrollo social en ProAntioquia, dice que una de las prioridades en el 2021 es recuperar Savia Salud, una EPS del régimen subsidiado con 1’600.000 personas afiliadas, que estuvo en repetidas ocasiones al borde de la liquidación y que, por primera vez, en el 2020 generó utilidades cercanas a los 69.000 millones de pesos, además de disminuir la deuda que tenía con los prestadores de salud.



Para Tobón, es predecible que una vez ceda la presión que el covid ha generado, se evidenciará que las empresas y el personal estarán agotados y que habrá nuevas deudas en el sistema. Por lo tanto, es fundamental adelantarse trabajando en la recuperación de Savia.



De otro lado, se hace necesario avanzar en un programa de gestión del talento humano ya que en Antioquia se cuenta con personal muy calificado, pero escaso, lo cual genera costos elevados en la prestación de servicios.



Para esto se piensa en trabajar de la mano con las universidades y así lograr un balance entre los costos y la oferta de personal.



Por último, uno de los retos de la región para los próximos años se refiere a la implementación de la Política de Atención Integral en Salud (Pais), la nueva normativa del Ministerio de Salud que reglamenta este rubro y que tiene un énfasis particular en las rutas de atención y en la articulación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que, entre sus propuestas, incluye un pago por resultado a estos entes.

Nueva empresa dedicada a la investigación



Como respuesta a las necesidades evidenciadas en el 2020, Seguros Sura Colombia, reconocida compañía fundada en Antioquia, creó VaxThera. “Es una empresa centrada en ciencia, donde se investigarán y desarrollarán biológicos desde Colombia para el mundo", explica la firma. Según expertos del área, una de las tareas en que se debía trabajar, no solo como consecuencia del coronavirus, sino como preparación para otras posibles pandemias, fue en descentralizar la producción de insumos. Por esa razón, Sura invirtió 54 millones de dólares y ocupó los conocimientos de científicos con más de 30 años de investigación para este ambicioso proyecto.

Videolaringoscopio, patentado

Videolaringoscopio desarrollado en Antioquia Foto: Archivo Particular

A lo largo del 2020, el personal médico que estuvo atendiendo a los pacientes con coronavirus siempre estuvo en alto riesgo de infectarse.



Y, aunque el peligro siempre está latente, José Fernando Arango, anestesiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, afirma que las posibilidades de contaminarse disminuyen cuando se dispone de un videolaringoscopio, ya que evita la exposición cercana de los profesionales de la salud a los pacientes. Sin embargo, hasta el 2020 solo los hospitales de alta complejidad contaban con este equipo a causa de su costo, panorama que da un giro completo gracias a esta iniciativa de la alianza Simdesign, las universidades Eafit y CES que contó con el apoyo económico de Postobón, la Ruta N, Leonisa y Dynacad, que permitieron crear un equipo con un bajo costo en comparación con sus similares.



Los investigadores que estuvieron trabajando en esta innovación se plantearon como primera meta producir y entregar 650 equipos, lo cual hoy es una realidad gracias a que en la academia ya se venía trabajando en esta y otras patentes. Según Adriana García, directora de innovación de Eafit, lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso en su etapa final para poder poner el producto en el mercado.



El videolaringoscopio es utilizado en el proceso de intubación endotraqueal en personas a las que se necesita suministrarles oxígeno o anestesia. El aparato permite visualizar en tiempo real la vía a través de una cámara conectada a un computador lo que evita el contacto con las secreciones del paciente. Este equipo tiene la característica de que puede someterse a procesos de alta desinfección y no requiere herramientas para ensamblar o desensamblar. El dispositivo ya fue aprobado por el Invima para su fabricación, comercialización y utilización en pacientes. También cuenta con una patente otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio, además de solicitudes en trámite para la protección en países de Latinoamérica.