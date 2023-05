El informe de 'Colombia Tech Report 2022 – 2023', revela que el Valle del Cauca cuenta con un ecosistema de emprendimiento de alto impacto que lo posiciona como un actor de primer nivel nacional y uno de los más promisorios en el contexto latinoamericano.

En línea con esa información, el departamento se posiciona como el tercero del país con más 'startups', presentando una concentración de 104 emprendimientos emergentes en sectores como fintech, 'healthtech' y gestión de negocios, y un crecimiento de alrededor del 68 por ciento frente a 2021.



Al respecto, Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), afirma que un punto diferenciador de la manera como desde esta entidad están fortaleciendo el ecosistema es que buscan compartir los conocimientos de valor que

generan con otros emprendimientos, y por ello han transferido, en compañía de iNNpulsa, la metodología de aceleración empresarial 'Valle E' a doce regiones de Colombia y a otros países de Centroamérica.

Estamos convencidos de que así construimos una región más competitiva, sostenible y con impacto social: Luis Fernando Pérez, presidente de la CCC

Para el directivo, estos resultados continúan impulsando el trabajo de la CCC, desde donde se han propuesto articular diferentes actores, fortalecer la mentalidad emprendedora y consolidar los emprendimientos de alto potencial.



“Estamos convencidos de que así construimos una región más competitiva, sostenible y con impacto social, características claves de la comunidad emprendedora de nuestra

región”, asegura Pérez, a quien no le cabe duda de que emprendedores, empresarios y sus empresas son el motor del desarrollo de la región y el país.

La pujanza del Valle

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, sostiene que este departamento logró consolidarse como el primero del país en reactivarse económicamente después de afrontar la pandemia por el covid-19, gracias a la implementación de estrategias de fortalecimiento económico que ayudaron a crear

empresas y a generar empleo, innovación y competitividad, como los fondos que otorgan insumos, herramientas, materias primas y equipos, que impulsan la reactivación y el desarrollo de la comunidad emprendedora, como lo son 'Valle INN', 'Somos Capaces' y 'Somos Invencibles'.



Así mismo, indica que con el Fondo Valle INN se han reactivado más de 12.000 emprendimientos en toda la región, con una inversión superior a los $50.000 millones y la generación de al menos 19.000 empleos.



“Adicionalmente, se mantienen programas de capacitaciones y asesorías personalizadas en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial, brindadas en los Centros de Emprendimiento Valle INN, ubicados en nueve municipios del Valle:

Cali, Palmira, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, Caicedonia, Zarzal y Buenaventura,

que abarcan los 42 municipios del departamento, para que los interesados tengan los conocimientos necesarios para emprender e, incluso, conquistar mercados nacionales

e internacionales”, destaca la gobernadora.

El 47 por ciento de los estudiantes del departamento quieren ser empresarios una vez terminen sus carreras, frente a un 37 por ciento a nivel nacional:

Informe Guesss 2021

A esto se suma la creación de la primera Escuela de Empresarios del país, por medio de la cual se ofrecen clases a los emprendedores y empresarios para que día a día fortalezcan las competencias que les permitan mejorar en el mercado y aumentar la competitividad.



Mientras que en relación con el emprendimiento universitario, el informe Guesss 2021, en el que fue actor clave la Universidad del Valle a través de su grupo de investigación en Humanismo y Gestión (perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Administración), mostró que el 47 por ciento de los estudiantes quieren ser empresarios una vez terminen sus carreras, frente a un 37 por ciento a nivel nacional, y que dicha intención pasa a un plazo de cinco años después del grado a un 64 por ciento en el caso del departamento, frente al 57 por ciento para todo Colombia.



Los resultados de este informe, de acuerdo con Édgar Julián Gálvez, profesor de la Universidad del Valle, también mostraron que un 29 por ciento de los alumnos encuestados en la región ya tenían su propia empresa y otro 65 por ciento estaba intentando hacerlo.

Dos muestras de expansión y desarrollo sostenible

Pacífico Snacks, entre las pymes más exportadoras y de mayor crecimiento

Pacífico Snacks, la empresa dedicada a la fabricación de chips tropicales premium, bajo la marca propia de sus clientes, hoy despacha 150 contenedores anuales. Esto la posiciona como un actor relevante en su sector productivo.



Desde el inicio, la empresa se ha especializado en la fabricación y empacado de productos listos para vender, de modo que en la actualidad abastece supermercados

de Estados Unidos y hace despachos a Italia, Francia y Alemania.



En el 2022, Pacífico Snacks ocupó el cuarto lugar dentro del ranking de las pymes más exportadoras del Valle del Cauca, con un crecimiento de 18,9 por ciento frente a 2021.



Además, la empresa estuvo incluida en la clasificación de las empresas de más rápido crecimiento de las Américas 2022 que hace The Financial Times. Pacífico Snacks se ha especializado en evaluar las necesidades saludables del consumidor.



Por eso, de manera constante, lanza nuevos productos al mercado con sabores extraordinarios y beneficios nutricionales. Algunos de sus productos han sido reconocidos entre los más innovadores en diferentes eventos, como SIAL Canadá 2022 y la competencia Velocity Fast Track.



Cabe resaltar que, el éxito de la compañía, se debe no solo a sus productos innovadores que satisfacen las necesidades del consumidor actual, sino también a la responsabilidad social que desde el inicio Juliana Botero, su fundadora, ha priorizado como parte de su misión empresarial, además del apoyo constante de la Cámara de Comercio de Cali.

Grupo Neduer, un equipo en constante crecimiento

Con solo cinco años en el mercado, Grupo Neduer, empresa colombiana especialista en servicios tercerizados, mantenimiento locativo, jardinería, limpieza e ingeniería, ha consolidado un crecimiento exponencial, al pasar de tener ocho colaboradores a cerca

de 1.020 personas trabajando con la empresa.



Víctor Villafañe Sarria, CEO de la compañía explicó que “ha sido un camino con muchas pruebas, con varios obstáculos por solventar, varias enseñanzas y de ajuste constante en el modelo de gestión aplicado para contribuir al crecimiento del país y generar cambios relevantes en cada una de las personas que forman nuestra organización empresarial”.



Grupo Bolívar, Cargill, Parmalat, Productos Yupi, Nissan, Calzatodo, Pricesmart, Pollos Bucanero y Grupo Quirón, entre otros clientes, han podido desarrollar y conocer el modelo de Grupo Neduer, que aplica la innovación y el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo con las últimas herramientas tecnológicas en sus procesos.



Durante los últimos cinco años, Grupo Neduer ha obtenido el reconocimiento por parte de corporaciones como la Cámara de Comercio de Cali, Fundación Bolívar Davivienda y Grupo Bolívar, además de formar parte del grupo de empresas de Valle Impacta. Esto muestra la continua evolución y el apego al propósito superior de la empresa, que se define así: “Generamos cambios en la vida de las personas, con servicios que mejoran el día a día de la sociedad”.

