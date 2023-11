Innovación e infraestructura en las telecomunicaciones, aliadas para los ODS

La innovación y las telecomunicaciones juegan un rol importante en la sostenibilidad, incluso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La agenda del país en materia de innovación comprende discusiones sobre ‘ciudades inteligentes’, en el mediano plazo, con un enfoque sostenible e incluye el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que lo haga posible.

Por ejemplo, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) permiten la educación en línea y el aumento del acceso a la educación en el país con enfoques de tecnología.



“Esto, con el fin de dar herramientas a la población para competir en un nuevo mercado laboral basado en una economía digital”, señala Carolina Pardo, socia de Antimonopolio y Competencia de Baker McKenzie.

Desarrollo sostenible

La innovación en materia de telecomunicaciones puede ser eficiente incluso en la reducción de emisiones de carbono. “A partir de estudios realizados en algunos países, se encontró que las alternativas digitales de comunicación reducen la necesidad de desplazamientos de las personas, lo que contribuye con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero asociados con el transporte”, afirma Pardo.



Además, agrega que una infraestructura de telecomunicaciones avanzada es crucial para la atención y respuesta ante emergencias ambientales o sociales, al favorecer la efectiva comunicación, la coordinación de esfuerzos y la asistencia eficaz en situaciones de crisis.

Por otra parte, innovar en modelos de negocio es un objetivo importante. Para Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar, las empresas, como ejemplo de sostenibilidad, utilizan tecnologías para desarrollar estrategias para mejorar procesos y servicios que ofrecen a sus clientes.



Según el último estudio sobre los ‘Chief Executive Officer’ (CEO), adelantado por del Pacto Mundial de la ONU y Accenture, el 98 por ciento de los directores ejecutivos están de acuerdo con que la sostenibilidad es fundamental para su función empresarial y, sobre todo, cuando hoy hay mayor escrutinio de las prácticas corporativas.



“Los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) están capturando el interés en todas las industrias, incluso de los inversionistas, que destinan sus recursos a proyectos de empresas que tengan una mayor consciencia sobre el impacto de sus acciones”, añade la directiva.

Acortar la brecha digital

En América Latina hay 230 millones de personas no conectadas a internet. De estos, 190 millones no se conectan a pesar de contar con cobertura, porque no cuentan con habilidades digitales, afirman datos recientes de la Asociación GSM, una organización de operadores móviles y compañías relacionadas.



Para la directora Asuntos Públicos de Telefónica Movistar, es necesario expandir la conectividad, ampliando la cobertura y mejorando la calidad. Además, se debe afianzar la apropiación de la tecnología en la región, “y esto lo logramos cuando construimos capacidad y enseñamos a usar la tecnología; debemos promover la adopción de capacidades digitales en la población y la actualización de estas en la fuerza laboral, a fin de mejorar las condiciones de empleabilidad de los latinoamericanos”.



En este sentido, voceros de Claro Colombia señalan que se deben incentivar las inversiones que permitan el despliegue de infraestructura para llegar a las zonas rurales y apartadas del país. Adicional, se debe garantizar un buen uso del espectro para la conectividad en beneficio de los colombianos, esto traducido en cobertura.



Por ejemplo, desde la compañía, se ha entregado internet gratuito a 164 instituciones educativas en todo el país con la iniciativa ‘Escuelas Conectadas’, beneficiando a 241.000 estudiantes.

La idea es que más personas fortalezcan sus habilidades y conocimientos desde diferentes zonas del país. El gran reto es mejorar la conectividad a internet, especialmente en los sitios rurales. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Los desafíos



Según Guerra, el despliegue de la tecnología 5G puede aportar al cierre de la brecha digital al incluir a todas las tecnologías (las redes móviles, las redes fijas de fibra óptica y la tecnología satelital) para avanzar en la agenda de conectividad.



Sin embargo, “es clave priorizar primero la masificación de 4G/LTE en zonas rurales actualmente desconectadas, aprovechando las capacidades de propagación de bandas más bajas. Esto puede lograse a través de la renovación de espectro a precios más razonables y condiciones regulatorias que promuevan proyectos de obligaciones de hacer”, afirma la experta.



De igual forma, con la red 5G, todos los datos pasarán por una red de fibra óptica, una tecnología esencial para interconectar y entregar el soporte necesario para alcanzar las velocidades y baja latencia propias de esta.



Además, Guerra cita que, en las 20 principales ciudades del país, la penetración de esta tecnología (fibra óptica) es del 17 por ciento sobre el total de hogares; sin embargo, en las siguientes 100 ciudades intermedias, la penetración de fibra óptica es apenas del 12 por ciento, y disminuye aún más al 8 por ciento en los siguientes 100 municipios. “Esto destaca la necesidad de impulsar la adopción de fibra óptica en todo el país para mejorar la calidad y velocidad del internet”, destaca.

Avanza la red 5G

Para los expertos, la implementación de la red 5G en Colombia es una oportunidad inigualable en materia de tecnología. Para aprovechar al máximo sus beneficios, “hay que garantizar bloques contiguos de 100 MHz, simplificar la subasta, aclarar condiciones de la subasta regional y aumentar los topes de espectro”, señalan desde Claro Colombia.



Ahora bien, es importante destacar que la tecnología 5G sustenta una gran parte de su operación inicial en los despliegues ya logrados por la interconectividad 4G, al aprovechar la actual digitalización de las comunicaciones y el reúso de la infraestructura desplegada.



Carolina Pardo, de Baker McKenzie, recuerda que, en Colombia las empresas de telecomunicaciones cuentan con asignaciones de espectro y licencias que permitirían la cobertura de tecnología 4G en el 80 por ciento de las localidades rurales del país, y del 100 por ciento en las cabeceras municipales a 2025.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

REDACCIÓN MÁS CONTENIDO