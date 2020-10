Iniciativas que velan por los jóvenes desde las aulas

Aunque el pasado de muchos jóvenes esté marcado por situaciones como el desplazamiento, o en el presente vivan en entornos en los que hay violencia, la enseñanza y el aprendizaje se convierten en protagonistas de diferentes espacios donde se les brinda a dichos jóvenes la oportunidad de marcar un antes y un después en sus vidas, afianzando sus conocimientos y brindándoles las herramientas para salir adelante.

Una de estas apuestas la lidera Inter Rapidísimo. Isaac Chaparro, gerente de mercadeo de la compañía, explica que esta empresa entregó cuatro aulas educativas en Manaure, La Guajira. “Fue un trabajo hecho con la ayuda de sociólogos, antropólogos y arquitectos expertos de la Fundación Fucai, a esto se sumó el apoyo de la Secretaría de Educación del departamento, la cual se encargó de asignar los profesores y definir las frecuencias. Con esta iniciativa, garantizamos un espacio digno de clases y mejoramos las condiciones para más de 200 niños en la región”, dice Chaparro.



Y complementa diciendo que, sin lugar a duda, la educación es el eje de transformación de una sociedad y la única alternativa para garantizar un futuro promisorio para las nuevas generaciones y para el país.

Educación y seguridad

Para Save The Children, la seguridad de los niños en los entornos educativos es prioridad. Es por esta razón que tienen procesos de educación en locaciones con desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, tales como el Catatumbo y Tumaco.



En ese sentido, la organización cuenta con un enfoque común llamado 'Escuelas Seguras'. Su directora, María Paula Martínez, menciona que Save the Children tuvo la oportunidad de invitar a la cooperación internacional y a representantes de la sociedad civil, las autoridades nacionales, departamentales y locales para adherirse e instar al Gobierno colombiano a firmar la declaración de esta iniciativa mundial.

Cabe resaltar que este proyecto tiene como meta enfrentar la violencia en espacios educativos y lograr que las escuelas de territorios golpeados por actores armados sean seguras. Así mismo, la iniciativa vela por el derecho a la educación como la mejor vía para construir entornos adecuados.



Andrés Rodríguez, uno de los jóvenes que hacen parte de la iniciativa liderada por Save The Children, menciona que su mayor motivación para estudiar es adquirir conocimientos que le permitan llevar a cabo su proyecto de vida, tiene sueños por cumplir e indica que para terminar la violencia, la mejor arma es la educación.

Por su parte, Hilda Beatriz Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico, manifiesta que la entidad cuenta con el programa 'Back to school' en Tumaco, Nariño, el cual se encuentra activo y tiene como meta que las personas que viven en este territorio estudien y fortalezcan sus conocimientos.



Otra de las iniciativas que se destacan por aportar a los jóvenes mediante la enseñanza está encabezada por la Fundación Barco. Alfonso Otoya Mejía, su director general, afirma que se tiene como propósito enamorar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de sus procesos de aprendizaje; para lograrlo, esta entidad trabaja por la permanencia escolar y el mejoramiento institucional, con el fin de contribuir a una educación de calidad en Colombia.



“Con este propósito como base de todas nuestras acciones, desarrollamos proyectos de educación en municipios de 21 departamentos del país, principalmente, en zonas rurales donde encontramos problemáticas de desplazamiento, violencia y otras condiciones socioeconómicas que también afectan al sistema educativo”, dice.



Al hacer referencia a los proyectos, Alfonso Otoya menciona los siguientes:



'Pasos Seguros': una alianza con Usaid, Discovery y Computadores para Educar, que busca concienciar acerca de las minas antipersonal, en aras de contribuir a la disminución de accidentes por artefactos explosivos en Colombia.



'Escuelas en Paz': es una estrategia liderada junto con Unicef y sus socios en diversas regiones de Colombia. “Con este programa, buscamos que niños, niñas y adolescentes en escuelas rurales y urbanas afectadas por la violencia y el conflicto armado cuenten con las competencias socioemocionales y ciudadanas necesarias para participar y aportar a la transformación de las diversas formas de violencia, a través de iniciativas escolares de paz”, comenta Otoya.



'Escala': a través de este proyecto, se promueve la permanencia escolar en las instituciones educativas oficiales rurales del país.



'Conexiones para el Desarrollo': se trata de la evolución del programa 'Transformación Educativa para la Vida' que se desarrolla en alianza con ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), y en el que la Fundación Barco ha trabajado durante 12 años para aportar al mejoramiento de la calidad de la educación en establecimientos educativos públicos urbanos y rurales del territorio colombiano.

La ayuda viene desde afuera

Multinacionales con sede en el territorio nacional también se han apuntado. Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar Colombia, manifiesta que para disminuir la brecha social se deben crear oportunidades para las personas y es por eso que desde la Fundación Telefónica Movistar llevan trabajando más de una década en el país, llegando a los lugares más apartados y a las ciudades medianas y grandes para mejorar las oportunidades de desarrollo de sus habitantes a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados a los retos del mundo digital, beneficiando así a más de 2,2 millones de colombianos en más de 520 municipios.



“Nos enfocamos en desarrollar proyectos como ProFuturo, que implementamos en asocio con la Fundación Bancaria La Caixa, para mejorar la calidad de la educación en Colombia a través de la formación docente en el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como en metodologías innovadoras que lleven al fortalecimiento de las competencias del Siglo XXI”, comenta.



Otra iniciativa la desarrolla la empresa Instructure quienes a raíz de la coyuntura generada por el covid-19 han desarrollado una serie de elementos para la rápida adopción de tecnologías que impulsan la educación ‘online’, que les permitirán a las instituciones educativas mantener el ritmo de la educación por medio de paquetes de implementación ‘express’ para entregar las plataformas de Canvas con mayor agilidad, ciclos de actualización de estas que se reducen a la mitad y procesos de rápida integración de los aplicativos con las instituciones.



Gustavo Mejía Murcia, director Regional para Latam, afirma que por medio de esta, se ha trazado el firme propósito de acelerar la adopción de herramientas, aplicaciones y plataformas que permitan masificar y desarrollar la educación ‘online’ en muchas naciones.



“Frente a este panorama, hemos visto que Colombia es uno de los países de América Latina que más avances ha mostrado en cuanto al uso de estas tecnologías; hemos logrado establecer alianzas con entidades privadas y públicas que nos han permitido reducir la brecha social a través de la educación”, indica Mejía.

Destaca que han venido trabajando con la Institución Universitaria Digital de Antioquia, la primera universidad pública virtual que opera en el país, la cual por medio de Canvas ha logrado llevar la educación hasta zonas apartadas.