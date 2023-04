Con la firme convicción de que emprendedores, empresarios y sus empresas se constituyan en actores determinantes para el desarrollo del Valle del Cauca y el país, la Cámara de Comercio de Cali (CCC) se ha comprometido con el impulso de la competitividad regional y a acompañar a estos segmentos con el propósito de que su crecimiento empresarial sea sostenible ambientalmente y además genere impacto social.

Con eso en mente, la entidad diseñó un completo portafolio de soluciones de gran valor para las organizaciones, sin importar su tamaño. Entre esos programas se destacan algunos como ‘ValleImpacta’, ‘Acelera Región’, ‘Acelera tu Empresa’, ‘Aldea’

y ‘Valle E’.



Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), explica que ‘ValleImpacta’ es un programa de escalamiento para emprendedores que cuentan con crecimiento de doble dígito y busca acompañar a las compañías en el fortalecimiento

de su estrategia, innovación, estructura organizacional, capacidad financiera,

modelo de negocio y gobierno corporativo; con el fin de que sean las futuras grandes empresas de la región, creando una comunidad potente que destaca este especial.



"Este programa de escalamiento es realizado con nuestro socio la Fundación Bolívar Davivienda", anota.



En tanto que en el programa de ‘Acelera Región’, hecho conjuntamente con iNNpulsa a través de la metodología de Valle E, se han logrado igualmente resultados prometedores en las empresas participantes.



Se destaca que para el 2020, esta iniciativa logró que los empresarios seleccionados

vendieran más, tuvieran mayores utilidades e incluso alcanzaran mayores salarios para sus empleados.

Por su parte, en el programa ‘Acelera tu Empresa’, el cual este año ejecuta su segunda versión, se busca que los empresarios logren el crecimiento en ventas, acceder a nuevas oportunidades de mercado y a ser sostenibles en el tiempo.



"El crecimiento empresarial tiene sentido si está acompañado de sostenibilidad ambiental e impacto social. Por eso estamos trabajando en programas como ‘Triple

Impacto’ para que estos emprendedores, además de generar valor económico,

también incorporen buenas prácticas sociales y ambientales en sus organizaciones. A través de este programa, entre el 2021 y 2022 hemos logrado acompañar a 122 empresas en sus procesos de transformación sostenible. Actualmente, existen 150 empresas BIC en la jurisdicción de la CCC, de las cuales el 65 por ciento de ellas fueron atendidas en el programa", precisa Pérez.



Valle E, a su vez, es un programa de aceleración para la empresa joven, liderado por la Red Regional de Emprendimiento del Valle del Cauca (RREV) y operado por la Cámara de Comercio de Cali desde 2015, y parte de la convicción de que los emprendedores

requieren formarse en el desarrollo de su capital empresarial (habilidades de gestión, redes, contactos, visibilidad, entre otros), a partir de formación, mentorías y estrategias

de visibilidad, sacando provecho de sus ventajas competitivas.



En general, la Cámara de Comercio de Cali y la RREV, allí buscan identificar, promover

y fortalecer el emprendimiento con potencial dinámico y de alto impacto en la región.

Mientras que ‘Aldea’ es el programa de iNNpulsa Colombia, que busca potenciar

y acelerar el crecimiento de emprendedores de alto impacto en el país, brindándoles la oportunidad de superar las barreras más difíciles a través de retos puntuales que les permiten conectarse con expertos, aliados (mentores), asesores, inversionistas y entidades de crédito, entre otros actores clave, teniendo como punto de encuentro una plataforma digital desde donde podrán iniciar el reto.

Gratas experiencias

Sobre la experiencia de TiQal SAS con los programas de la CCC, el CEO de la compañía, Alejandro Bermúdez Restrepo, revela que esta empresa se benefició del acompañamiento y apoyo de ‘Valle Impacta’, como una iniciativa que le permitió fortalecer los cimientos y las decisiones estratégicas que apuntaron al objetivo de

escalamiento internacional con el Software Daruma, con el que se comprendió

que el éxito de un producto se basa en no ser estático, especialmente si hace parte del mercado del ‘software’.



"Entender esto y aplicarlo como filosofía de trabajo para adaptarse a los cambios y necesidades del mercado, ha sido determinante para el crecimiento de TiQal y el voto de confianza de nuestros usuarios, quienes han logrado impulsar sus niveles de

satisfacción y productividad gracias a nuestras soluciones tecnológicas para

la gestión de calidad", indica el ejecutivo.



Acerca de la gestión y el apoyo de la Cámara, dice que ve a la entidad como un impulsor e integrador de crecimiento empresarial, no solo en la región, sino en el país, para que en su caso, como empresa del sector de Software y TI, continúen apoyándolos y fortaleciendo las sinergias.



A su turno, Gian Luca Marín, gerente general de Greendipity, resalta que el programa ‘Triple Impacto’ los beneficia porque les permite tener un norte muy claro sobre cuál debe ser el desarrollo de su compañía.



"Sobre todo, nos permitió difundir dentro de la organización cuál es nuestro propósito. El hecho de tener que controlar cómo estamos gestionando los indicadores de ‘Triple Impacto’ nos obliga a medir y mejorar. Este trabajo está generando un mayor sentido de pertenencia en nuestros colaboradores y mayor reputación en nuestros proveedores y clientes", enfatiza el gerente general.



Según él, el apoyo y la gestión de la Cámara de Comercio de Cali fue fundamental para el desarrollo de la compañía porque les permitió capacitarse en ser mejores empresarios y managers, a través de programas como ‘Valle Impacta’ y ‘Trayectoria

Mega’, aparte de un programa de mentoría de alto impacto como ‘Prezent’.



Además, les dio mucha visibilidad y relacionamiento porque, apunta, existe un ecosistema de empresas muy vivo y próspero.



Para Marco Osorio Avendaño, cofundador y CEO de TuPlaza, los beneficios de programas como ‘Acelera tu Empresa’, además de los de ‘Aldea’ y ‘Prezent’ en los que han participado, les permiten revisar muchos rubros de las compañías en términos de

estrategias para poder determinar si tiene sentido o no realizar un negocio, una alianza, una vertical nueva o un proceso nuevo; también entender qué conlleva esa clase de estrategias en materia de gastos, costos camuflados, etcétera.



Por eso considera que la CCC tiene una convicción muy grande en ayudar al emprendedor caleño y que esto trasciende los programas, pues los apoyan con conexiones y estando muy atentos a lo que van necesitando.



"La Cámara de Comercio de Cali representa una oportunidad de innovación, de contar con aliados, de penetración de mercados y de estructuración técnica del negocio, por lo que creo que todos los emprendedores de la ciudad deberían estar tratando de

lograrlo, porque la CCC no tiene barreras de entrada y es fácil acceder y estar en contacto con sus programas. Sin embargo, es importante entender lo que cada programa implica en tiempo y la etapa en la que se encuentra la empresa para saber cuál de ellos se adapta mejor a su momento", anota el CEO de TuPlaza.