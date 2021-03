Ingeniería sostenible, con muchos retos y oportunidades

Cada vez es más frecuente escuchar hablar a Gobiernos, organizaciones, marcas e individuos de la sostenibilidad como un acto responsable con el entorno, convirtiéndose en una obligación moral, si se quiere.

Pero no todo lo que se denomina de esa manera lo es. Tal vez la mejor manera de reconocer que una acción responde a ese concepto es mediante la ingeniería sostenible. ¿Qué significa este concepto?



Saulo Spaolanse, presidente de Schneider Electric Andean Clúster, la define como un enfoque integrado que involucra acciones sociales, ambientales, económicas y tecnológicas, y que abarcan los grupos de interés, la operación, el rendimiento, la toma de decisiones y la estrategia.



“Este es un concepto que debe ser parte del ADN de todas las empresas, en cuanto puede ayudar a definir e implementar su estrategia de sostenibilidad en toda la cadena productiva”, dice Spaolanse.



¿Cuál es su verdadero alcance? Juan Carlos Cuartas, service operations director de Sodexo, asegura que la ingeniería sostenible se aplica a todas las líneas de este campo de acción profesional buscando siempre el menor impacto de los recursos en el medioambiente.



“Un ejemplo claro de ello es la ingeniería civil y cómo, desde la concepción de un proyecto con el diseño, se evalúan las actividades para generar el menor efecto con los materiales, su consecución, la cadena de suministros, el tipo de tecnología que usan y su ubicación”, asegura Cuartas.



Es importante destacar que, a nivel país, en 2015, el Gobierno Nacional promulgó la Resolución 549, que se enfoca en la construcción sostenible y trata todo lo relacionado con una guía de buenas prácticas acerca de cómo generar un menor impacto en el agua, la energía y los recursos naturales.



“Un punto importante es cómo se evalúa todo lo anterior desde las empresas, ya que no todas lo hacen. La ingeniería no es sólo construir y diseñar; también, cómo operamos, evaluamos el ciclo de vida y de qué manera podemos ser sostenibles”, aclara el director de Sodexo.

Un diseño con propósito

Sin embargo, no basta con saberlo. Las organizaciones que realmente se comprometan con esta línea de pensamiento deben mostrar resultados tangibles.



“Ratificamos nuestro compromiso por generar iniciativas y soluciones que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), convirtiéndose en la hoja de ruta para mitigar los efectos del cambio climático, promover el consumo responsable de energía y materias primas, y otras iniciativas sociales y económicas que no dan espera y sobre las que hay un gran trabajo por hacer”, destaca el presidente de Schneider Electric Andean Clúster.



Según Diana Rojas, Facilities Coordinator en Prodigious, la ingeniería sostenible busca que las empresas incluyan dentro de sus procesos productivos diversas prácticas que aporten con el cuidado del medioambiente.



“Como organización, Prodigious incluye prácticas ecoamigables, como el uso de desechables biodegradables, reduciendo así la cantidad de plásticos de un solo uso. Adicionalmente, reduce al máximo posible la cantidad de impresiones en sus procesos administrativos, empleando papel reciclado cuando es necesario. Para incluir a sus colaboradores, realiza campañas educativas en pro del cuidado del medio ambiente y promueven el uso de sistemas de transporte alternativos”, asegura la ejecutiva.



Un ejemplo viable de los alcances de la ingeniería sostenible lo podemos encontrar en los ‘data center’.



Steve Sasse, director de Equinix Latinoamérica, manifiesta que “en nuestro caso, el diseño, las operaciones y la innovación sostenibles de los centros de datos tienen como objetivo reducir su impacto ambiental, con un énfasis particular en el incremento de la eficiencia de recursos como energía y agua, y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3”.



Esa sostenibilidad de los ‘data center’ comienza con su diseño, ya que, para integrar ese concepto, las instalaciones deben concebirse con altos estándares operativos y de eficiencia energética.

Los procesos digitales en las organizaciones y las industrias impulsan exponencialmente la sostenibilidad. Foto: iStock

Digitalización sostenible

Ahora bien, que la sostenibilidad esté de moda o sea el paradigma que todas las organizaciones necesitan alcanzar no quiere decir que sea ajena a retos y dificultades.



Spaolanse dice que el gran reto de las organizaciones es “convertirse en un aliado estratégico para las economías y sociedades con el objetivo de impulsar y fomentar su desarrollo y sostenibilidad en el largo plazo. Esto, teniendo como referente, por ejemplo, los ejes de educación, oportunidades de trabajo e inclusión”.



En este orden de ideas, es la caracterización social uno de los pilares que permite analizar y establecer cuáles son las necesidades esenciales que se necesitan suplir y cómo, desde las estrategias de las empresas, se puede contribuir a su desarrollo.



Así, la digitalización, un término que se ha vuelto tan común que parece que pasa de largo por algunas empresas, adquiere mayor relevancia. Más, si tiene estrecha relación con la sostenibilidad.



El director de Equinix Latinoamérica explica que “la digitalización es un habilitador clave para casi todas las tecnologías e innovaciones que ocurren en la actualidad, desde el acceso de banda ancha, las redes móviles 4G y 5G, y la Nube, hasta el Internet de las cosas y la Inteligencia Artificial. La interconexión apoya la democratización de los datos, traducido en cómo hacer más accesible la información digital”.



Mientras que el presidente Schneider Electric Andean Clúster declara que “en la actual dinámica empresarial, la digitalización y la sostenibilidad deben ser estrategias complementarias, porque son los ejes sobre los que evolucionan las compañías”.



En este escenario las organizaciones y las industrias pueden plantearse dos caminos: planificar con anticipación para respaldar las necesidades humanas y la seguridad de los recursos, mejorando así sus posibilidades de ser económicamente exitosas y resilientes, o no tomar ningún tipo de medida y volverse menos competitivas.



“En pocas palabras, la digitalización impulsa exponencialmente la sostenibilidad”, enfatiza Spaolanse. Y agrega: “Nuestro hallazgo es que el mundo necesita una estrategia integrada de energía, eficiencia y sostenibilidad para enfrentar los diferentes desafíos de manera eficiente. Al mismo tiempo, brinda una importante oportunidad para avanzar hacia economías más digitales y sostenibles”.



Finalmente, Gabriel Alfaro, Technology Manager en Prodigious LATAM, indica que con motivo de la coyuntura surgida a causa de la pandemia, las empresas y los colaboradores han comprendido que, para solucionar un problema, hacer lluvia de ideas o tener una reunión, ya no es necesario desplazarse de un lugar a otro o entre países.



“Las videollamadas por Meet, Teams o Zoom han permitido reducir las emisiones de carbono producidas por los medios de transporte, compras innecesarias y consumos energéticos, entre otros. Al evolucionar la digitalización, mediante la optimización de procesos, se ha aportado al planeta y a la sostenibilidad”, dice Alfaro.