Ilse Loango, la mujer detrás de la primera industria de cacao en Guapi

Chocomueic es la primera industria de cacao en Guapi, Cauca. Una empresa que se encarga de todo el proceso de transformación del cacao en chocolate de mesa y de confitería. Ilse Loango, una mujer de 30 años, madre y oriunda de Guapi, es quien le dio vida a esta empresa que hoy emplea a 40 personas del municipio.



Cuando alguien llega a la planta de producción y punto de venta de Chocomueic, Ilse no duda en recibirlo con una gran sonrisa, levantar su voz y atinar: “Bienvenidos al lugar donde se hace el mejor chocolate del mundo”.

Ilse lo dice muy segura porque conoce de cerca todo el proceso, sabe quiénes son los productores, conoce a sus familias, y ha recorrido incontables veces los cultivos con ellos. “El cacao tiene diferentes notas”, aclara, mientras huele una manotada de semillas de cacao que le acaban de llevar, justo antes de ponerlas a pesar en una báscula. Ella percibe esas notas con solo oler cada semilla, pues así puede determinar la calidad del producto y si el chocolate será dulce o amargo. Incluso puede diferenciar las especies de árboles que están sembradas cerca de los cacaoteros, porque si están junto a limoneros, por ejemplo, alcanzan a tener un toque cítrico, que, según ella, le da un sabor excepcional al chocolate.



Ilse continúa su recorrido por la planta de producción descascarillando (quitando la cáscara) y moliendo la muestra de cacao que lleva en las manos, al tiempo asegura que Chocomueic no solo está sembrando cacao en Guapi, también esperanza y oportunidades. “Un grano de cacao es nuestra apuesta para decirle a nuestra gente que sí es posible, que podemos sembrar nuestras propias oportunidades y aprovechar los frutos y la riqueza de nuestro territorio”, enfatiza la mujer.



A través de Chocomueic, 20 cacaoteros del municipio se han capacitado en buenas prácticas para el manejo del cacao, logrando así mejorar la calidad del producto y los ingresos de los productores. Además, la empresa ha impactado positivamente a 20 mujeres que están vinculadas en el proceso de transformación del cacao, que va desde la selección de la semilla hasta el empaque y distribución del producto.

Así cumplió su sueño

Ilse percibe las diferentes notas del cacao con solo olerlas, así determina cómo será el chocolate. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

La historia de Chocomueic se remonta al 2018 cuando Ilse soñó, por primera vez, con hacer chocolatinas, pero fueron varios los intentos que tuvo que hacer hasta lograr materializarlas. Al principio, y desconociendo todo el proceso, pretendió varias veces hacerlo de forma manual y artesanal en la cocina de su casa. Hasta que desistió y entendió que la única forma de lograrlo era capacitándose. Averiguó y el Sena podía abrir el curso en Guapi si conseguía un mínimo de 25 personas para el taller. Comenzó a convocar a la gente hasta que logró el quorum para iniciar el curso de chocolatería y confitería artesanal. El docente que inició las clases, hoy continúa acompañándola en el proceso y capacitando a las trabajadoras de la planta para mejorar cada vez más los productos.



La fecha en la que inició el curso la tiene marcada: 17 de julio de 2019. De a poco fue ahorrando para ir comprando la maquinaria necesaria: primero un molino tradicional, luego un horno y así hasta completar su planta de transformación. En primera instancia producían chocolate de mesa. Cinco años después, en pleno 2023, logró crear las chocolatinas que tanto había anhelado al adquirir una refinadora de chocolate, indispensable para tener el producto final del que se siente muy orgullosa y que, además, ya se vende en otras ciudades del país.



Chocomueic, explica Ilse, significa chocolate elaborado por mujeres emprendedoras con identidad cultural. Por ello, en cada producto plasman su sello a través de la constante innovación al mezclar el chocolate con productos típicos de la región como el coco. “Además de que las condiciones geográficas en la que se da el cacao de Guapi son totalmente diferentes a otras del país, en nuestro chocolate va nuestra identidad, cultura e historia”.

Para lograr elaborar productos innovadores y de calidad, las mujeres que trabajan en la planta reciben constantemente capacitaciones y los agricultores cuentan con asesoría técnica continua, de parte del programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA, que fomenta el crecimiento económico sostenible y promueve iniciativas que generan oportunidades. Este programa también la ha apoyado a crear enlaces comerciales que le permiten distribuir su producto en ciudades como Cali, Bogotá y Buenaventura.



“El apoyo que hemos recibido del programa Juntanza Étnica ha sido fundamental para todo lo que queremos alcanzar, para crear y para que sean sostenibles esas oportunidades económicas en nuestro territorio. Que podamos caminar juntos y alcanzar esos sueños”, resalta Ilse.

Estuvo en Chocoshow, en Bogotá

Ilse participó en la feria nacional más importante de cacao y chocolate ‘Chocoshow 2023’. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Ilse tuvo la oportunidad, por primera vez, de participar en la feria nacional más importante de cacao y chocolate ‘Chocoshow 2023’, que tuvo lugar en Bogotá, en Corferias, en noviembre de 2023.



En su estand sobresalían diferentes productos como el chocolate fino al 70 %, chocolate blanco, snacks de chocolate con coco y chocolate de mesa, entre otros.

“Estamos aquí para seguir posicionando el trabajo que hacemos desde el territorio”, aseveró Ilse durante la feria y añadió que para ella es importante participar en estos espacios “para poder generar muchos acercamientos y relacionamientos que nos permitan seguir comercializando nuestros productos”.



Además, fue una gran oportunidad para posicionar el primer chocolate de Guapi - Cauca como una apuesta al desarrollo económico del país. Fue un éxito, logró vender todos los chocolates que llevó a Bogotá con gran aceptación entre los visitantes.

Así cosechan el cacao en Guapi

Ilse Loango junto a Solón Paz durante un recorrido en uno de los cultivos de cacao de la zona rural de Guapi. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

Guapi es un municipio del departamento del Cauca en medio del océano Pacífico y la selva. La zona rural está separada de la urbana por el río Guapi, afluente que también tiene su desembocadura en el Pacífico. Si bien limita con el mar, movilizarse por tierra es muy difícil porque sobresale su terreno selvático que llega, incluso, hasta la costa.



Por ello, el río Guapi es el principal canal de comunicación entre sus habitantes, y el medio para transportar productos, como el cacao. Es en esta zona rural de Guapi donde la cosecha del cacao está tomando fuerza. Son cultivos de muy difícil acceso porque la entrada a estos, que solo puede hacerse por vía fluvial, la determina el clima.



Si llueve la noche anterior es un buen momento para adentrarse en el territorio, ya que el nivel del río crece y es más fácil la navegabilidad. El recorrido por el río Guapi se hace en primera instancia en lancha hasta cierto punto. Luego, hasta donde el agua lo permita, se debe tomar una pequeña canoa que se impulsa con un remo por angostos ríos que se van abriendo paso entre la selva. Finalmente, hay que caminar por terrenos muy pantanosos y selváticos hasta los cultivos. El viaje más corto puede durar dos horas.



Solón Paz es uno de los productores de cacao de este sector rural. En su vereda, llamada La Pampa, tiene sembradas tres hectáreas de cacao que producen cerca de 40 kilos al mes, convirtiéndolo en el principal proveedor de cacao de Chocomueic; la única industria chocolatera de este municipio. Él, a sus 62 años, hace este recorrido solo y cargando los bultos de su cosecha al hombro para llevarlas en canoa, primero hasta su vivienda. Su casa, al igual que la mayoría de los otros productores, se encuentra en áreas alejadas de los cultivos. Y es en la vivienda donde hace la fermentación y el secado del cacao. Luego, su esposa, Juana Caicedo, se encarga de llevar el producto, vía fluvial, hasta la zona urbana donde se transforma en chocolate.



“He tenido mucho acompañamiento y oportunidades. Esto va pa’ lante”, aclara Solón durante un recorrido por su cultivo que hace en compañía de Ilse. Se acerca a una planta de cacao, selecciona una ‘mazorca’ que ya está lista para cosechar, corta el producto, lo abre y lo desgrana. Mira los árboles llenos de frutos a su alrededor y explica que antes no se veía así. De hecho, relata que su cultivo estaba abandonado porque no tenía a quién venderle el producto que con tanto esfuerzo cosechaba. “El trabajo empieza pequeño, pero termina grande cuando uno tiene ganas”, añade Solón.



Luego, sentado en el comedor de su vivienda, junto a Ilse, su esposa e hijos, Solón se dispone a comerse un banquete que él mismo cosechó. Asegura que tiene riqueza porque la tierra le permite sembrar los alimentos que consume junto a su familia cada día. Además, puede proveer y vender su materia prima para generar ingresos. Es un hombre generoso y trabajador que otrora fue víctima de desplazamiento en el marco del conflicto armado. “Acá había enfrentamientos diarios, pero yo no vuelvo a dejar mi casa”, asegura vehemente. Ahora, se siente tranquilo, pues pudo retornar a su hogar, ubicado a la orilla del río Guapi.



Ilse disfruta al visitar cada finca donde se siembra el cacao, así como a los productores y a sus familias en sus viviendas. Durante los recorridos no puede evitar entonar algún arrullo, propio de su cultura. También les recuerda constantemente las buenas prácticas que deben tener al manipular el cacao. Para ella, cada detalle cuenta para ofrecer un producto de excelente calidad que ya le ha abierto las puertas para presentarlo en importantes eventos como Chocoshow 2023.



“Trabajamos en la transformación del chocolate y en la transformación de nuestras vidas aportando al cierre de brechas en el municipio. Además, le apostamos al posicionamiento de la mujer en la sociedad”, recalca Ilse y añade que de esta forma le apuestan al desarrollo sostenible desde la ruralidad y a la construcción de país.

